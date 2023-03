Ein Handyvertrag mit geringer monatlicher Grundgebühr, Allnet-Flat und einem hohen Datenvolumen hatte bis vor Kurzem noch Seltenheitswert. Mittlerweile locken aber immer mehr Anbieter mit günstigen Tarifen. Wie gut sind diese Angebote?

Unterwegs Mails checken, ein Youtube-Video anschauen oder ein Bild posten – bei einem Handyvertrag gehört ein hohes Datenvolumen einfach mit dazu. Aber dafür im Monat 30 Euro oder mehr zahlen? Das muss nicht sein. Viele Mobilfunkanbieter haben mittlerweile Verträge mit ordentlich Datenvolumen und Allnet-Flat für den schmalen Taler. Aber wie gut sind diese Angebote und wo muss man eventuell Abstriche machen?

Auch bei Handytarifen gibt es Winterschlussverkauf. So findet man beim Anbieter Handyvertrag.de aktuell einen Vertrag mit doppeltem Datenvolumen (20 GB statt zehn) und Allnet-Flat für 9,99 Euro statt 14,99 Euro Grundgebühr im Monat.

Der Anschlusspreis von 19,99 Euro entfällt, wenn man sich für einen Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten entscheidet. Für maximale Flexibilität gibt es auch die Option, den Vertrag monatlich zu kündigen, dann sind die Anschlussgebühren jedoch fällig.

Das sind die Details zum Deal:

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming

20 GB LTE Datenvolumen (bis 50 MB/s)

Laufzeit: 24 Monate

Kein Bereitstellungspreis

Rufnummernmitnahme möglich

Monatliche Grundgebühr: 9,99 Euro statt 14,99 Euro

Nur bis 7.März verfügbar

Bei einem günstigen Vertrag lohnt sich der Blick ins Kleingedruckte. Der Deal ist nur bis zum 7. März 2023 verfügbar. Danach kostet der Tarif wieder 14,99 Euro. Wer schnell ist, kann aber monatlich fünf Euro sparen. Hinzu kommt, dass man bei diesem Tarif auf den schnellen 5G-Standard beim Surfen verzichtet. Die Surfgeschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde reicht aber trotzdem für Youtube, WhatsApp, Instagram und Co. Nachteil: Ist das Datenvolumen verbraucht, werden automatisch bis zu drei Mal pro Monat 300 MB für je zwei Euro nachgebucht. Wer hier nicht aufpasst, zahlt schnell drauf. Diese Funktion lässt sich aber deaktivieren.

Deutlich mehr Datenvolumen (40 Gigabyte) und auch eine höhere Geschwindigkeit beim Surfen bietet der o2 Grow Tarif. Dieser ist mit 19,99 Euro Gebühr im Monat aber auch schon deutlich teurer und richtet sich zudem ausschließlich an Personen unter 29 Jahren. Wer den Tarif für eine Laufzeit von mindestens zwei Jahren abschließt, spart sich auch den Anschlusspreis, der sonst bei 39,99 Euro liegt. Alle zwölf Monate gibt es auf das Datenvolumen noch einmal zehn Gigabyte extra obendrauf.

Das beinhaltet das Angebot von o2:

Telefon- und SMS Allnet-Flat in alle dt. Netze

40 Gigabyte Datenvolumen (300 MB/s)

Inkl. EU-Roaming

24 Monate Laufzeit

Kein Anschlusspreis

Monatlicher Preis: 19,99 statt 34,99 Euro

Günstige Handytarife: Für wen lohnen sie sich?

Günstige Mobilfunktarife richten sich vor allem an junge Menschen, die ohnehin nur ein begrenztes Budget zur Verfügung haben sowie an diejenigen, die für ihren Handyvertrag nicht viel ausgeben möchten. Neben einer Flatrate zum Telefonieren und für SMS gibt es ein begrenztes Datenvolumen in geringerer Surfgeschwindigkeit, das für What’s-App-Nachrichten ebenso wie für Youtube Videos, E-Mails schreiben und Social Media aber ausreichen dürfte. Wer mehr braucht, sollte sich nach einem anderen Tarif umsehen. Denn: Viele günstige Tarife besitzen eine Datenautomatik, mit der nach Verbrauch des Datenvolumens automatisch zusätzliche Gigabyte für einen Aufpreis hinzugebucht werden und das kann schnell teuer werden.

