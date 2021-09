Nur 89 Euro muss man auf Ebay am Dienstag für einen Bosch-Bohrhammer aus der Professional-Reihe der Stuttgarter Werkzeugschmiede hinlegen. Und so kommt der Top-Deal des Tages zustande.

Wer keinen Bohrhammer im Haus hat, steht über kurz oder lang auf dem Schlauch. Nicht nur bei Umzügen sind die schlagkräftigen Werkzeuge für die Wand ein wichtiger Helfer. Doch gute Bohrhammer sind in der Regel sehr kostspielig und kaum unter 150 Euro zu bekommen. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass das Werkzeug auch mal mehrere Monate unbenutzt im Keller oder in der Garage liegt. Bosch hat in seiner Professional-Reihe ein erschwingliches Modell auf den Markt gebracht, das mit einer UVP von 129 Euro auf den Hausgebrauch zugeschnitten ist. Im Paket mit einigen Bohrern sowie einem Koffer muss man aber auch hier schnell 170 Euro investieren, um die ersten Löcher bohren zu können.

Bosch Professional SDS-Plus für 89 Euro kaufen

Ebay hat den Bohrhammer GBH 2-21 Professional für Einsteiger aktuell zu einem starken Preis von 98,89 Euro im Angebot. Mit dem Gutschein-Code "PALETTI21" werden weitere zehn Prozent vom Kaufpreis abgezogen. Damit wandert das Profi-Werkzeug inklusive drei Bohrern und Handwerkerkoffer für nur 89 Euro in den Warenkorb. Das sind 30 Euro weniger als Amazon aktuell für den GBH 2-21 aufruft.

Bosch Professional SDS-Plus: Die Zahlen

Eingangsleistung: 720 Watt

720 Watt Schlagenergie: 2,0 Joule

2,0 Joule Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0: 4800 bpm

4800 bpm Gewicht: 2,3 Kilogramm

2,3 Kilogramm Werkzeugaufnahme: SDS plus

SDS plus Max. Betondurchmesser: 21 Millimeter

21 Millimeter Abmessungen: 88 x 334 x 205 Millimeter (BxLxH)

Der Bosch Bohrhammer GBH 2-21 Professional richtet sich vor allem an ambitionierte Heimwerker, die eine kompakte und leistungsstarke Lösung suchen, um saubere Löcher in die eigenen vier Wände zu bohren. Neben Bohren und Hammerbohren bietet das 2,3 Kilogramm schwere Werkzeug eine Einstellung zum Meißeln. Empfohlen wird es vor allem für Arbeiten an Beton- und Steinwänden. Und weil ein Bohrhammer ohne hochwertige Bohrer nur halb so viel Wert ist, gibt es auf Ebay einen dreiteiligen Bohrersatz (6, 8 und 10 mm) dazu. Fürs Lagern und den bequemen Transport ist zudem ein stabiler Handwerkerkoffer im Lieferumfang enthalten. Zusatzhandgriff, Tiefanschlag und ein Maschinentuch runden das Angebot ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.