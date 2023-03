von Christian Hensen In London präsentierte Amazon gleich neun Fernseher aus eigenem Hause. Von 32 Zoll bis 65 Zoll ist alles dabei – und kein Gerät kostet mehr als 1000 Euro. Der stern konnte sich bereits ein Bild machen.

Seit rund zwei Jahren bietet Amazon vollwertige Fernseher unter der eigenen Marke Fire TV an – allerdings nur in Nordamerika. Ab sofort gibt es die Geräte auch für den deutschen Markt. Das wichtigste Argument hat sich Amazon dabei bewahrt. Die Preise der Geräte sind auch hierzulande zeitweise ausgesprochen attraktiv.

Die schlechte Nachricht zuerst: Nicht jeder Fernseher, den Amazon in den USA anbietet, landet auch im deutschen Shop. Ausgerechnet das größte Modell, den Fire TV Omni QLED Series in 75 Zoll, wird es hier nicht geben.

Samsung, LG & Co. Ohne Kabel, sehr hell und extra scharf: Fernseher-Highlights der CES 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter 55 Zoll bringt rund neun Kilo auf die Waage und kann sich per Unterdruck an verschiedenen Oberflächen festsaugen. Laut Hersteller soll das an Fenstern, glatten Wänden, Tapeten und Gips-Wänden funktionieren. Der Fernseher setzt auf mehrere Akkus, die Bilder werden ausschließlich kabellos an den Displace TV übertragen. Bei rund sechs Stunden Laufzeit täglich soll das Gerät rund einen Monat lang durchhalten, bevor die Akkus leer sind. Wem 55 Zoll nicht reichen, der kann bis zu 16 dieser Geräte zu einem großen Bild zusammenschalten – das wären dann zusammen 220 Zoll Diagonale. Der Stückpreis liegt bei 3000 US-Dollar, Displace will erste Exemplare im Dezember in den USA ausliefern. Ist der Displace TV ein Traum für Public Viewing? Zumindest ist der vollständig kabellose Fernseher sehr flexibel. Das Gerät mit einer Bildschirmdiagonale vonbringt rund neun Kilo auf die Waage und kann sich per Unterdruck an verschiedenen Oberflächen festsaugen. Laut Hersteller soll das an Fenstern, glatten Wänden, Tapeten und Gips-Wänden funktionieren. Der Fernseher setzt auf mehrere Akkus, die Bilder werden ausschließlich kabellos an den Displace TV übertragen. Bei rund sechs Stunden Laufzeit täglich soll das Gerät rund einen Monat lang durchhalten, bevor die Akkus leer sind. Wem 55 Zoll nicht reichen, der kann bis zu 16 dieser Geräte zu einem großen Bild zusammenschalten – das wären dann zusammenDiagonale. Der Stückpreis liegt bei, Displace will erste Exemplare im Dezember in den USA ausliefern. Mehr

Zum Start bietet Amazon neun völlig unterschiedliche Geräte. Keines davon baut Amazon wirklich selbst, sondern setzt auf Lizenzware etablierter Hersteller. Welche genau das sind, wollte der Konzern auf Anfrage nicht verraten, in Frage kommt beispielsweise der chinesische TCL-Konzern.

Amazon Fire TV 2-Series schon für unter 200 Euro

Affiliate Link -28% Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV-2-Serie, HD-Smart-TV mit 40 Zoll Jetzt shoppen 249,00 € 349,99 €

Den Anfang macht die sogenannte Fire TV 2-Series mit zwei Geräten. Die Einsteigerklasse gibt es in 32 Zoll und HD-Auflösung und 40 Zoll mit Full-HD. Diese zwei Fernseher sind vollkommen neu und so bisher auch nicht in den USA zu haben. Die Geräte unterstützen HDR10, Hybrid Log Gamma (HLG) und Dolby Digital Audio. Preislich startet die Serie bei rund 280 Euro, zum Start reduziert Amazon den Preis auf 190 Euro.

Ein Fernseher für jeden Raum: Den Fire TV Series 2 gibt es sogar mit 32 Zoll und HD-Auflösung. Ist er im Angebot, liegt der Preis bei 190 Euro. © stern / Christian Hensen

Zu viel sollte man von den günstigen Geräten nicht erwarten. Im ersten Hands-on zeigte sich, dass Amazon damit vor allem die Absicht verfolgt, Fernseher für jeden Raum zu bieten, bei denen der Preis Vorrang hat und eine besonders hohe Bildqualität nicht unbedingt das Ziel war. Inhalte lassen sich auf den Geräten prima wiedergeben, der Preis zum Start ist fair. Beim regulären Preis ist die Konkurrenz groß.

Amazons Mittelklasse ist in drei Größen erhältlich

Affiliate Link -35% Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV-4-Serie, Smart-TV mit 55 Zoll Jetzt shoppen 449,00 € 699,99 €

Die nächstbessere Ausstattung und deutlich mehr Bildschirmfläche bietet die Fire TV 4-Series in 43, 50 und 55 Zoll. Hier setzt Amazon bei allen Modellen auf 4K UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG. Beide Technologien helfen dabei, dass Feinheiten in Serien- und Filmszenen auch in sehr hellen und dunklen Bereichen sichtbar werden und im Bild nicht untergehen.

Teil dieser Serie ist eine Alexa-Sprachfernbedienung, mit der sich Inhalte über Sprachbefehle finden, starten und steuern lassen. Die kleinste Bildschirmdiagonale schlägt mit 500 Euro zu Buche, für 55 Zoll verlangt Amazon regulär 700 Euro. Zum Start liegen die Preise bei 350 beziehungsweise 450 Euro.

Die Mittelklasse hat einen etwas dickeren Rahmen als der Omni QLED, ist preislich allerdings auch etwas attraktiver. © stern / Christian Hensen

Nicht umsonst hat sich die Series 4 in den USA zum Bestseller gemausert. Die Kombination aus guter Technik, einem ordentlichen Bild und den niedrigen Preisen – insbesondere zu Angebotszeiten – machen daraus einen guten Deal.

Mit der Omni QLED-Serie will Amazon auch das Smart Home erobern

Affiliate Link -20% Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni QLED Serie, Smart-TV mit 65 Zoll Jetzt shoppen 799,00 € 999,99 €

Das beste Bild – und die meiste Technik – liefert Amazon in der Omni QLED-Serie. Das sind insgesamt vier Fernseher, angefangen bei 43 Zoll und maximal mit 65 Zoll erhältlich. Das 75-Zoll-Modell der Omni-Serie, welches Amazon in den USA anbietet, kommt wie eingangs erwähnt nicht auf den hiesigen Markt.

Die QLED-Serie arbeitet mit einem 4K-Panel mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen und bietet eine Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Hinzu kommen Sensoren für automatische Regelung der Helligkeit und für die Anwesenheit von Personen. Letzteres spielt vor allem dann eine Rolle, wenn der Fernseher nicht für die Medienwiedergabe genutzt wird.

Die Bildqualität der Omni-Serie konnte beim ersten Hinschauen überzeugen, im Vergleich zu einem OLED fällt der Betrachtungswinkel allerdings recht klein aus. Sitzt man direkt davor, reicht das Bild für die meisten Zuschauer wohl vollkommen aus.

Besonders wichtig war es Amazon, auf die smarten Funktionen des Fernsehers hinzuweisen. Denn der Fire TV Omni ist nicht nur ein Fernseher, sondern erinnert auch an eine Art Echo Show, also einen Smart-Home-Assistenten mit Display. So lassen sich auf dem Bildschirm Widgets wie Kalender oder Einkaufslisten ablegen und verschiedene Smart-Home-Funktionen steuern. Dafür benötigt man auch keine Fernbedienung, da die Omni-Serie eingebaute Mikrofone bietet.

Braucht man das mal nicht, bietet Amazon alternativ die Anzeige von unterschiedlichsten Hintergrundbildern, die das Gerät auf Wunsch sogar per künstlicher Intelligenz generiert. Möchte man ein Schloss auf der Mondoberfläche im Comic-Stil sehen, zeichnet der Fernseher das auf Anfrage. Spaßig, aber nicht unbedingt nötig – zumal die Daueranzeige von Bildern bei voller Helligkeit selbstverständlich den Stromverbrauch ankurbelt.

Was das aufs Jahr gerechnet ausmacht, konnte Amazon auf Anfrage nicht mitteilen. Immerhin: Befindet sich keine Person im Raum, schaltet sich der Bildschirm mithilfe des bereits erwähnten Sensors aus.

Regulär startet die Fire TV Omni QLED Series bei 600 Euro für 43 Zoll und endet mit 999 Euro für 65 Zoll. Zum Marktstart senkt Amazon auch bei diesen Geräten den Preis, sodass das kleinste Modell 450 Euro kostet und der größte Fernseher für 800 Euro den Besitzer wechselt.

Unbedingt auf Angebote achten

Es ist davon auszugehen, dass Amazon die Angebotspreise zu bestimmten Terminen, etwa Black Friday, Prime Day oder Cyber Monday immer mal wieder senkt. Dadurch werden die Fernseher ohne Zweifel zu einer interessanten Wahl. Insbesondere dann, wenn man die Fire TV-Oberfläche mag und sich dort leicht zurechtfindet. Selbstverständlich sind alle gängigen Streaming-Dienste an Bord, ebenso Anschlüsse zum Empfang von Antennen-, Kabel- oder Satellitensignalen.

Die Modelle der Fire TV 4-Serie und der 2-Serie sowie der Fire TV-Omni-QLED-Fernseher in 65 Zoll werden ab 12. April ausgeliefert, alle anderen Omni-QLED-Größen folgen am 1. Juni. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Lesen Sie auch

Stiftung Warentest vergleicht 19 aktuelle Fernseher: "Gute" Geräte gibt es schon ab 560 Euro

"65 ist das neue 55": Was es beim Fernseher-Kauf zu beachten gibt

Vier Folgen "Die Ringe der Macht": Das macht Amazons "Herr der Ringe" richtig – und das nicht

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.