Staubsauger aus dem Hause Dyson gehören zu den eher hochpreisigen Geräten. Wer aber nicht unbedingt das neueste Modell haben muss, findet immer wieder günstige Angebote. So wie aktuell bei eBay. Dort ist der V8 Origin in der Farbvariante Silber/Nickel für 269 Euro zu haben. Lohnt sich das Angebot?

Akku-Staubsauger sind praktische Helfer im Haushalt. Sie befreien Böden und Teppiche nicht nur von lästigem Staub und Schmutz, sondern sind auch einfach zu bedienen. Ein Modell von Dyson gibt es für kurze Zeit bei eBay zum Schnäppchenpreis.

Das kann der V8 Origin Akku-Staubsauger von Dyson

Steht ein Staubsauger von Dyson schon länger auf der persönlichen Wunschliste, dann bietet eBay gerade die ideale Gelegenheit, ein echtes Schnäppchen zu machen. Der Online-Händler bietet das Modell V8 Origin in der Farbe Silber/Nickel für 269 Euro an.

Die Details zum V8 Akku-Staubsauger:

Akkulaufzeit: bis zu 40 Minuten laut Hersteller

bis zu 40 Minuten laut Hersteller Ladezeit: fünf Stunden

fünf Stunden Filter: waschbar

waschbar Leistung: 400 Watt

400 Watt Zubehör: Wandhalterung mit Ladestation, verschiedene Bürsten und Düsen

Wandhalterung mit Ladestation, verschiedene Bürsten und Düsen Garantie: ein Jahr

ein Jahr Besonderheit: zertifizierte Refurbished-Ware

Der Akku-Sauger hat laut Hersteller eine Laufzeit von etwa 40 Minuten und eine Leistung von 400 Watt. Für ein sauberes Ergebnis sind im Lieferumfang verschiedene Bürsten und Düsen enthalten. Auch eine Wandhalterung sowie eine Ladestation gehören zum Paket.

Extra-Rabatt mit Coupon-Code

Gerade einmal 299 Euro kostet das 2022er-Modell des Dyson V8 Origin als generalüberholte Refurbished-Variante. Neu ist der Haushaltshelfer im Moment nicht unter 349 Euro zu bekommen. Mit dem eBay-Angebot wird es also 50 Euro günstiger. Noch mehr Sparpotenzial ist mit dem Rabatt-Code „WINTERPOWER“ drin, der bis einschließlich 15. November gilt: Wer ihn an der Kasse eingibt, senkt den Preis noch einmal um 29,90 Euro. Somit kostet der Akku-Staubsauger nur noch besagte 269 Euro. Für wen dieser Deal verlockend klingt, sollte aber beachten, dass der Dyson V8 lediglich so günstig angeboten wird, weil es sich bei dem Akku-Sauger um generalüberholte Ware handelt. Das bedeutet: Alle Geräte werden genauestens geprüft, gereinigt und in den Originalzustand zurückversetzt. Auch eine Garantie von einem Jahr ist enthalten.

Günstigere Alternative: Akku-Sauger von BuTure

Wer statt des Markengerätes ein günstigeres Gerät bevorzugt, findet in der kabellosen Variante von BuTure ein vergleichbares Modell, bei der der Hersteller sogar eine längere Akku-Laufzeit von insgesamt bis zu 55 Minuten verspricht. Wie lange der Staubsauger letztendlich durchhält, ist allerdings vom gewählten Saugmodus abhängig. Das Gerät ist für Hartböden und Teppichen geeignet und entfernt außerdem Tierhaare.

Der Akku-Staubsauger, der auch im Design stark an das Original von Dyson erinnert, hat mit dem Marken-Gerät auch die Leistung von 400 Watt gemeinsam. Mit einem Preis von 169,95 Euro kostet er aber knapp 99 Euro weniger als der generalüberholte Dyson-Sauger.

