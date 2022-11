Das Cyber Weekend 2022 bei Amazon ist in vollem Gange und so langsam zeichnen sich die interessantesten Deals ab. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Am Black Friday überbieten sich Online-Händler bei ihren Rabatten. Natürlich mischt Versandriese Amazon ordentlich mit und bietet viele Produkte stark vergünstigt an. Besonders beliebt bei den Amazon-Kunden scheinen in diesem Jahr nicht nur Laptop & Co. sondern vor allem auch Alltagsprodukte wie Rasierklingen oder Zahnbürstenköpfe. Welche Deals sich besonders bei Amazon lohnen, verrät die Übersicht. Die besten Deals Amazon, Ebay, Otto & Co. finden Sie im allgemeinen Cyber Weekend-Artikel.

Cyber Weekend bei Amazon: Die besten Deals

38 % Rabatt: ECOVACS DEEBOT T9+ Saugroboter mit Absaugstation, 3000Pa, Echtzeit-Objekterkennung, KI, Staubsaugerroboter mit Wischfunktion und Saugroboter für 549,99 Euro statt 899 Euro. Hier geht's zum Deal.

19 % Rabatt: Apple Externe MagSafe Batterie (für iPhone 12 - iPhone 14) für 95,94 Euro statt 119 Euro. Hier geht's zum Deal.

17 % Rabatt: Apple iPhone 13 Pro (1 TB) - Graphit für 1429 Euro statt 1729 Euro. Hier geht's zum Deal.

26 % Rabatt: SodaStream Wassersprudler DUO mit CO2-Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche für 99,99 Euro statt 135,36 Euro. Hier geht's zum Deal.

56 % Rabatt: Keramik Elektroheizung mit Thermostat 1500W für 19,49 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

10 % Rabatt: Brüder Mannesmann M29084 Werkzeugkoffer bestückt, 87-tlg, (L x B x H) 382 x 290 x 90 mm für 38,45 Euro statt 42,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Samsung Galaxy Tab A8, Android Tablet, WiFi, 7.040 mAh Akku, 10,5 Zoll TFT Display, vier Lautsprecher, 32 GB/3 GB RAM für 169,99 Euro statt 229 Euro. Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: Microsoft Surface Laptop Go, 12,45 Zoll Laptop (Intel Core i5, 4GB RAM, 64GB eMMC, Win 10 Home in S Mode ) für 349,90 Euro statt 629 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: BOSE Soundbar 500 mit Integrierter Amazon Alexa-Sprachsteuerung für 399, 95 Euro statt 599,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: Philips Sonicare DiamondClean 9000 Elektrische Zahnbürste Doppelpack - 2 Schallzahnbürsten, 2 Ladegläsern, 4 Premium Bürstenköpfe, neue Generation, weiß (Modell HX9914/62) für 199,99 Euro statt 316,59 Euro. Hier geht's zum Deal.

18 % Rabatt: Apple Watch SE (1. Generation) (GPS + Cellular, 44mm) Smartwatch - Aluminiumgehäuse Silber, Sport Loop Abyssblau/Moosgrün. Fitness-und Aktivitätstracker, Herzfrequenzmesser für 299 Euro statt 369 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: Jackery Solargenerator 1000, 1002WH Tragbare Powerstation mit 2* SolarSaga 100W Solarpanels, 2*230V 1000W AC Steckdose mobile Stromversorgung für Wohnmobil Outdoor, Heimwerken und als Notstromaggregat für 1439 Euro statt 1869,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

19 % Rabatt: Gillette Fusion 5 Rasierklingen, 18 Ersatzklingen für Nassrasierer Herren mit 5-fach Klinge, für 33,99 Euro statt 41,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

33% Rabatt: hansgrohe wassersparender Duschkopf Crometta, Sparduschkopf, 2 Strahlarten, Weiß/Chrom, 9l / min, für 19,59 Euro statt 29,04 Euro. Hier geht's zum Deal.

16 % Rabatt: Microsoft Surface Pro 8, 13 Zoll 2-in-1 Tablet (Intel Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home) Graphit, powered by Intel® Evo™ Plattform, für 1079,99 Euro statt 1279 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3 Aufsteckbürsten inkl. Whitening, Magnet-Etui, 7 Putzmodi, recycelbare Verpackung, Geschenk Mann/Frau, black, für 329,99 Euro statt 609,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

21 % Rabatt: iRobot Roomba i7+ (i7556) App-steuerbarer Saugroboter mit Absaugstation (Staubsauger Roboter), Zwei Gummibürsten, Lernt, kartiert dein Zuhause, Reinigt nach Objekten, Sprachassistenten-kompatibel, für 549 Euro statt 699 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: ECOFLOW Tragbare Powerstation (EFDELTA) UPS 1260Wh, Mobiler Stromspeicher & Solar Generator mit 4 x 1800W (3300W Surge) AC-Steckdosen für Campingreisen, Garten, Balkon, Heimwerken und Notstromaggregat, für 1159 Euro statt 1449 Euro. Hier geht's zum Deal.

79 % Rabatt: Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest Antigentest auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack), für 9,99 Euro statt 49,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

21 % Rabatt: Oral-B CrossAction Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste, 12 Stück, Mundreinigung mit CleanMaximiser-Borsten, Zahnbürstenaufsatz für Oral-B Zahnbürsten, briefkastenfähige Verpackung, schwarz, für 25,99 Euro statt 32,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: OOONO CO-Driver NO1: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit, automatisch aktiv nach Verbindung zum Smartphone über Bluetooth, Daten von Blitzer.de, für 39,95 Euro statt 49,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Jackery Solargenerator 2000PRO 400W, 2160Wh Powerstation mit 2*SolarSaga 200, 2* 230V/2200W AC-Steckdosen, schnelle Ladung, mobile Stromversorgung für Reise Wohnmobil Notfälle und als Notstromaggregat, für 2699 Euro statt 3599 Euro. Hier geht's zum Deal.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.