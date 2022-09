Die Größe bleibt gleich: Auch der neue Kindle passt mit seiner Größe von 6 Zoll in fast jede Tasche.

Amazon hat seinen neuen Kindle vorgestellt. In einem Punkt ist der günstige E-Book-Reader nun auf Augenhöhe mit dem teureren Paperwhite. Die Infos.

Amazon spendiert seinem E-Book-Reader Kindle ein kleines Update. Der Versandriese verbessert vor allem die Auflösung seines Einsteigermodells. Sie beträgt nun 300 Pixel pro Zoll (ppi) und liegt damit gleichauf mit dem etwas teurerem Paperwhite. Damit ist die Auflösung des neuen Kindle etwa 44 Prozent schärfer als die seines Vorgängers, der ein Display mit 167 ppi bietet.

Außerdem verdoppelt Amazon den Speicher seines Einstiegsmodells: Statt acht Gigabyte (GB) dürfen sich Leseratten in Zukunft über ganze 16 GB internen Speicher freuen. Mit 154 Gramm Gewicht wird der Kindle 2022 auch der leichteste seiner Familie. Die 16 Gramm Gewichtsunterschied dürften im alltäglichen Gebrauch allerdings kaum auffallen.

Kindle 2022: Preise und Verfügbarkeit

Ein nettes Feature des Paperwhite bleibt allerdings dem neuen Kindle auch in Zukunft vorenthalten: So lässt sich die Farbtemperatur beim neuen Kindle noch immer nicht anpassen. Außerdem ist der Paperwhite mit 6,8 Zoll etwas größer. Immerhin spendiert Amazon seinem Einstiegsmodell nun auch einen USB-C-Anschluss zum Laden seines Akkus. Der hält laut Amazon übrigens bis zu sechs Wochen durch.

Ab sofort können Interessierte den neuen Kindle vorbestellen. Die Version mit Werbung kostet 99,99 Euro, ohne Werbung berappen Freunde digitaler Bücher zehn Euro mehr. Seinen Vorgänger verkauft Amazon aktuell für 79,99 Euro (mit Werbung). Die Version ohne Werbung ist aktuell vergriffen. Bevor Vorbesteller ihren neuen E-Book-Reader in den Händen halten werden, müssen sie sich noch etwas in Geduld üben. Am 12. Oktober kommt der Kindle 2022 auf den Markt.

