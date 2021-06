Viele Menschen, die regelmäßig joggen gehen, hören dabei Musik. Denn mit dem richtigen Beat läuft es sich einfach leichter. Ärgerlich ist nur, wenn die Kopfhörer nicht festsitzen oder beim kleinsten Regenschauer den Geist aufgeben. Mit dem richtigen Modell kann das nicht (mehr) passieren.

Durch die permanente Erschütterung beim Laufen, Schweiß- und auch Spritzwasser sind nicht alle Kopfhörer zum Joggen geeignet. Denn nicht jedes Modell hält der Feuchtigkeit stand – aus diesem Grund gibt es die IP-Schutzklasse: Eine zweistellige Nummer, deren zweite Ziffer Auskunft darüber gibt, ob ein Kopfhörer resistent gegenüber Wasser ist. Damit dieser einen Regenschauer unbeschadet überstehen kann, sollte er mindestens die Schutzklasse vier besitzen. Je höher die Zahl ist, desto größer ist auch der Schutz. Damit der Kopfhörer beim Laufen nicht verloren geht, greifen viele Jogger auf In-Ear-Modelle (zum Beispiel AirPods-Alternativen) zurück. Es gibt aber auch andere Ausführungen mit Kabel oder Bügel, die für sportliche Aktivitäten im Freien geeignet sind.

1. Schweißresistente Earbuds von Bose

Die kabellosen Earbuds "SoundSport Free" von Bose sind nicht nur schweiß-, sondern auch wetterresistent – dadurch eignen sich die Kopfhörer zum Joggen. Die mitgelieferten StayHear+ Sport-Ohreinsätze gibt es in drei Größen (S/M/L), sodass Sie vor dem Laufen testen können, welches Modell am besten sitzt. Die Earbuds sind in verschiedenen Farben erhältlich und besitzen die Schutzklasse IPX4. Laut Hersteller hält der Akku bis zu fünf Stunden, zudem können Sie über die Kopfhörer Anrufe beim Joggen entgegennehmen. Hier gibt es die Earbuds von Bose.

2. Kabellose Sportkopfhörer von Arbily

Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer der Marke Arbily besitzen die Schutzklasse IPX7 und sind somit wasserabweisend als auch schweißfest. Sie werden ebenfalls im Ohr getragen, besitzen darüber hinaus jedoch einen extra Bügel, der für noch mehr Halt beim Joggen sorgen soll. Durch die integrierte Unterdrückung von Geräuschen filtern die Sportkopfhörer den Außenlärm, sodass Sie sich beim Laufen voll und ganz auf das Training konzentrieren können. Der Lieferumfang umfasst auch hier drei Ohrpads aus Silikon in unterschiedlichen Größen. Die Akkulaufzeit wird mit fünf Stunden vermerkt. Hier gibt es die Kopfhörer von Arbily.

3. In-Ear-Kopfhörer von Beats by Dr. Dre

Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer "Powerbeats Pro" sind in acht unterschiedlichen Farben erhältlich. Bei diesem Modell setzt die Marke Beats ebenfalls auf Ohrbügel, die individuell anpassbar sind und mehr Halt wie Stabilität beim Laufen garantieren sollen. Auch hier eignen sich die Kopfhörer zum Joggen, da sie durch die Schutzklasse IPX4 vor Wasser und Schweiß sicher sind. Laut Hersteller hält der Akku bis zu neun Stunden, hinzukommt die Fast-Fuel-Funktion – dank ihr sind die Kopfhörer nach fünf Minuten Ladezeit für mindestens 90 Minuten einsatzfähig. Die dazu passenden Ohreinsätze werden ebenfalls in verschiedenen Größen mitgeliefert. Hier gibt es die In-Ear-Kopfhörer von Beats.

4. Kabelgebundene Sportkopfhörer von Mee

Deutlich günstiger in der Anschaffung, aber dafür auch nicht kabellos, verspricht der Hersteller bei diesem In-Ear-Modell einen kräftigen Sound inklusive Geräuschabschirmung. Der "M6 Sportkopfhörer" ist schweiß- und wasserresistent, zudem befinden sich verschiedene Ohradpter im Lieferumfang. Das lässt auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis schließen. Hier gibt es den MEE Audio M6.

5. Wireless In-Ear-Sportkopfhörer von Jabra

Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer "Elite Active 65t" von Jabra besitzen spezielle Bewegungssensoren, mit denen Sie Ihr Training optimieren können. Die mitglieferten EarGels (in drei unterschiedlichen Größen) sollen aufgrund ihrer Beschichtung noch besser in den Ohren stecken bleiben – für die perfekte Passform. Mit der Schutzklasse IP56 ausgestattet, sind auch diese Kopfhörer zum Joggen geeignet, da ihnen Staub und Feuchtigkeit wie Regen oder Schweiß nichts anhaben können. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller maximal fünf Stunden. Hier gibt es die In-Ear-Sportkopfhörer von Jabra.

6. Kabellose Fitness-Kopfhörer von Jaybird

Die komplett wasser- und schweißdichten Kopfhörer von Jaybird Vista (IPX7) sind auch zum Joggen geeignet. Nach nur fünf Minuten Ladezeit können Sie bereits eine Stunde lang Musik am Stück hören. Ist der Akku vollständig aufgeladen, kommen Sie sogar bis zu sechs Stunden lang in den vollen Hörgenuss der kabellosen Fitness-Kopfhörer. Damit diese angenehm und fest in den Ohren sitzen, werden verschiedene Gelkissen in drei Größen mitgeliefert – dadurch können Sie das Modell perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Hier gibt es die Kopfhörer von Jaybird.

7. Knochenschall-Kopfhörer von AfterShokz

Die kabellosen Kopfhörer "Trekz Air" von AfterShokz werden zwar über den Ohren befestigt, die Musik wird jedoch über die Wangenknochen mithilfe einer speziellen Knochenschalltechnologie übertragen. Das hat den Vorteil, dass Ihre Ohren die ganze Zeit über frei bleiben – was für Menschen, die sich keine Kopfhörer direkt in die Ohren stecken wollen (um besser zu hören oder sich nebenher zu unterhalten), durchaus praktisch ist. Natürlich sind die Kopfhörer auch schweißabweisend und besitzen die Schutzklasse IP55. Der Akku hält laut Hersteller sechs Stunden.

Hier gibt es die Knochenschall-Kopfhörer von AfterShokz.

8. On-Ear Bluetooth-Kopfhörer von JBL

Wenn Sie keine In-Ear-Kopfhörer tragen möchten, können Sie auch auf ein altbewährtes Modell zurückgreifen, das sich zum Joggen eignet: Die klassischen Bluetooth-Kopfhörer von JBL sind nicht nur deutlich preiswerter, sondern spielen Ihre Lieblingsmusik bis zu 16 Stunden am Stück. Durch das eingebaute Mikrofon können Sie damit auch unterwegs telefonieren, zudem können Sie via Knopfdruck auf Siri oder Google Now zugreifen. Einziger Wermutstropfen: Das Modell ist nicht schweiß- und wasserresistent, sodass Sie damit nicht bei Regen laufen gehen sollten. Hier gibt es die klassischen Kopfhörer von JBL.

Kopfhörer zum Joggen: Wichtige Kaufkriterien

Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, spezielle Kopfhörer zum Joggen zu kaufen, sollten Sie die vier folgenden Kriterien in Ihre Suche mit einfließen lassen:

Der Tragekomfort ist entscheidend beim Laufen, da es sich mit drückenden oder rutschenden Kopfhörern nicht so gut joggen lässt. Die meisten Hersteller liefern aus diesem Grund unterschiedliche Gelkissen gleich mit, damit Sie die richtige Größe für Ihre Ohren finden. Die leichte Bedienbarkeit ist genauso wichtig – vor allem dann, wenn Sie einen bestimmten Song suchen oder überspringen möchten. Aber auch, wenn Sie beim Joggen eingehende oder ausgehende Audiosignale bedienen wollen. Der Sound spielt eine ebenso große Rolle. Er hängt jedoch nicht nur davon ab, die gut der Klang ist, sondern wie viele Umgebungsgeräusche von den Kopfhörern angefangen werden. Je besser der Filter ist, desto weniger nehmen Sie Außengeräusche wahr. Die Wasserfestigkeit ist ein wichtiger Faktor, wenn Sie auch an regnerischen Tagen joggen gehen wollen – oder schnell ins Schwitzen geraten. Über die Schutzklasse können Sie einsehen, ob und wie schweiß- und wasserresistent die Kopfhörer sind.

