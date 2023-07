Der Amazon Prime Day 2023 hat volle Fahrt aufgenommen. Natürlich reduziert der Versandriese auch Fernseher. Finden Sie hier heraus, welche TV-Deals sich besonders lohnen.

Der Prime Day 2023 läuft seit Mitternacht und wieder lässt es sich Amazon nicht nehmen, seinen Prime-Kunden eine Fülle an unschlagbaren Angeboten zu bieten. Traditionell gehören Fernseher zu den beliebtesten Schnäppchen am Prime Day. In diesem Jahr ist das natürlich nicht anders. Vor allem die hauseigenen Amazon Fire TVs bekommen Prime-Kunden aktuell zum Spitzenpreis. Aber auch die Modelle anderer namhafter Hersteller wie LG, Sony oder Samsung ergattern Sie am Prime Day. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die besten Fernseher-Angebote, die Sie beim diesjährigen Prime Day finden.

Prime Day 2023: Die besten Fernseher Angebote

Affiliate Link -30% Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV mit 65 Zoll Jetzt shoppen 699,99 € 999,99 €

30 % Rabatt: Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV mit 65 Zoll (165 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa, für 699,99 Euro statt 999,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV mit 32 Zoll (81 cm), 720p Jetzt shoppen 279,99 €

46 % Rabatt: Die Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV mit 32 Zoll (81 cm), 720p, für 149,99 Euro statt 279,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -21% Hisense 75A6GG 189cm (75 Zoll) Jetzt shoppen 749,00 € 951,99 €

21 % Rabatt: Hisense 75A6GG 189cm (75 Zoll) Fernseher, 4K UHD, HDR, Dolby Vision, Triple Tuner DVB-C/S/ S2/ T/ T2, Smart-TV, Bluetooth, WiFi, Alexa Built-In, DTS Virtual X,Hotel Mode, Schwarz [2022 ], für 749 Euro statt 951,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -15% Samsung Neo QLED 4K QN95B 75 Zoll Fernseher (GQ75QN95BATXZG, Deutsches Modell) Jetzt shoppen 1859,00 € 2199,00 €

15 % Rabatt:Samsung Neo QLED 4K QN95B 75 Zoll Fernseher (GQ75QN95BATXZG, Deutsches Modell), Quantum HDR 2000, Neural Quantum Prozessor 4K, Dolby Atmos, Smart TV [2022], für 1859 Euro statt 2199 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -46% LG 55NANO819QA TV 139 cm (55 Zoll) Jetzt shoppen 510,00 € 949,00 €

46 % Rabatt: LG 55NANO819QA TV 139 cm (55 Zoll) NanoCell Fernseher (Active HDR, 60 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022], für 510 Euro statt 949 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -33% Sony BRAVIA | KD-43X80L | LED | 4K HDR | Google TV Jetzt shoppen 599,00 € 899,00 €

33 % Rabatt:Sony BRAVIA |Sony BRAVIA | KD-43X80L | LED| LED | 4K HDR | Google TV | ECO Pack | BRAVIA CORE | Flush Surface Design, für 599 Euro statt 899 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -49% LG OLED48C27LA TV 121 cm (48 Zoll) Jetzt shoppen 888,00 € 1749,00 €

15 % Rabatt: LG OLED48C27LA TV 121 cm (48 Zoll) OLED evo Fernseher (Cinema HDR, 120 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022], für 888 Euro statt 1049 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -31% Fire TV Cube, Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa, Wi-Fi 6E, 4K Ultra HD Jetzt shoppen 109,99 € 159,99 €

31 % Rabatt: Fire TV Cube, Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa, Wi-Fi 6E, 4K Ultra HD, für 109,99 Euro statt 159,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -68% Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Jetzt shoppen 21,99 € 69,99 €

69 % Rabatt: Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten), für 21,99 Euro statt 69,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.