Auch Apple Fans kommen in der Black Week 2022 nicht zu kurz. Amazon und Otto bieten die beliebten Produkte aus Cupertino mit lohnenswerten Rabatten an. Hier ein Überblick.

In der Black Week 2022 können auch die Fans von AirPods, MacBook, Apple Watch & Co. auf Schnäppchenjagd gehen. Auf Amazon, Otto, Ebay und bei vielen anderen Onlinehändlern ist die letzte große Rabattschlacht des Jahres in vollem Gang. Und das sind die besten Apple Deals im Überblick.

In der sogenannten Black Week bieten Amazon, Otto, Ebay und einige andere Onlinehändler auch Produkte aus dem Hause Apple zu zum Teil stark reduzierten Preisen an. Das Besondere daran: Die beliebten Produkte aus Kalifornien gibt es sonst nur selten mit wirklich guten Rabatten. Umso mehr lohnt sich ein Blick auf die Deals, bei denen Sie mit etwas Glück 50 Prozent und mehr sparen können. iMac, iPad, Apple Watch, MagSafe, MacBook, Magic Mouse... da ist für jeden etwas dabei. Die Black Week 2022 kulminiert in diesem Jahr am 25. November, dem Black Friday.

Apple Black Week 2022: Diese Deals lohnen sich jetzt

MacBook Pro

25 % Rabatt: 2020 Apple MacBook Pro (13", Intel i5 Chip, 16 GB RAM, 1 TB SSD Lager, Magic Keyboard, Vier Thunderbolt 3 Anschlüsse) - Space Grau, für 1749 Euro statt 2359 Euro. Hier geht's zum Deal.

17 % Rabatt: 2022 Apple MacBook Pro, M2 Chip, 8GB RAM, 256 GB SSD Speicher, Touch Bar, beleuchtete Tastatur, FaceTime HD Kamera. Kompatibel mit iPhone/iPad; Silber​​​​, für 1319 Euro statt 1599 Euro. Hier geht's zum Deal.

14 % Rabatt: 2021 Apple MacBook Pro 14", Apple M1 Pro Chip mit 8‑Core CPU und 14‑Core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD) - Space Grau, für 1919 Euro statt 2249 Euro. Hier geht's zum Deal.

15 % Rabatt: 2021 Apple MacBook Pro, 16", Apple M1 Pro Chip mit 10‑Core CPU und 16‑Core GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD, in Space Grau, für 2529 Euro statt 2979 Euro. Hier geht's zum Deal.

14 % Rabatt: 2021 Apple MacBook Pro, 16", Apple M1 Max Chip mit 10‑Core CPU und 32‑Core GPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD in Space Grau, für 3299 Euro statt 3849 Euro. Hier geht's zum Deal.

14 % Rabatt: 2021 Apple MacBook Pro (16", Apple M1 Pro Chip mit 10‑Core CPU und 16‑Core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD) - Silber, für 2337,26 Euro statt 2749 Euro. Hier geht's zum Deal.

MacBook Air

21 % Rabatt: 2020 Apple MacBook Air Laptop: Apple M1 Chip, 13" Retina Display, 8 GB RAM, 256 GB SSD Speicher, Beleuchtete Tastatur, FaceTime HD Kamera, Touch ID, Space Grau, für 947 Euro statt 1199 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: 2020 Apple MacBook Air mit Apple M1 Chip Notebook, 33,78 cm/13,3 Zoll, Apple M1, 7-Core GPU, 256 GB SSD, 8-core CPU, für 895 Euro statt 1199 Euro. Hier geht''s zum Deal.

15 % Rabatt: 2020 Apple MacBook Air, Notebook mit 13,3 Zoll Display, Apple M1 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, M1 GPU, Space Grau, für 949 Euro statt 1129 Euro. Hier geht's zum Deal.

13 % Rabatt: 2022 Apple MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 512 GB SSD Speicher, beleuchtete Tastatur, 1080p FaceTime HD Kamera. Kompatibel mit iPhone/iPad; Silber, für 1596,63 Euro statt 1849 Euro. Hier geht's zum Deal.

16 % Rabatt: 2022 Apple MacBook Air, Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD Speicher, beleuchtete Tastatur, 1080p FaceTime HD Kamera. Kompatibel mit iPhone/iPad; Mitternachtsblau, für 1257,79 Euro statt 1499 Euro. Hier geht's zum Deal.

iPad

17 % Rabatt: 2021 Apple iPad, 9. Generation, 10,2", Wi-Fi, 256 GB, in Space Grau oder Silber, für 518,86 Euro statt 629 Euro. Hier geht's zum Deal.

18 % Rabatt: 2022 Apple iPad Air (5. Generation), Wi-Fi, 64 GB, Space Grau, für 644,99 Euro statt 769 Euro (inkl. 50 Euro Gutschein). Hier geht's zum Deal.

12 % Rabatt: 2021 Apple iPad Mini, 6. Generation, 8.3", 64 GB, in Violett, für 565,32 Euro statt 649 Euro. Hier geht's zum Deal.

10 % Rabatt: 2022 Apple iPad Air (5. Generation), 256 GB, verschiedene Farben, für 1049 Euro statt 1169 Euro. Hier geht's zum Deal.

iPhone

Bester Preis: Apple iPhone 14, 128 GB, Polarstern, für 895 Euro. Hier geht's zum Deal.

12 % Rabatt: Apple iPhone 13 Pro Max (1 TB), Sierrablau, für 1599 Euro statt 1829 Euro. Hier geht's zum Deal.

13 % Rabatt: Apple iPhone 13 Pro, 1 TB, Sierra Blau, für 1499 Euro statt 1729 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Apple iPhone 12 mini, refurbished, 128 GB, Grün, für 529,99 Euro statt 669 Euro. Hier geht's zum Deal.

10 % Rabatt: Apple iPhone 13 mini, 512 GB, Farbe: Mitternacht, für 1024,99 Euro statt 1149 Euro.Hier geht's zum Deal.

Apple Watch

25 % Rabatt: Apple Watch Series 6, GPS + Cellular, 44 mm, Edelstahlgehäuse Silber, Milanaise Armband Silber, für 599 Euro statt 808,10 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Apple Watch Series 3, Aluminiumgehäuse mit Sportarmband, 42 mm, Watch OS 5, inkl. Ladestation (magnetisches Ladekabel), für 219,99 Euro statt 329 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: Apple Watch Series 6, GPS + Cellular, 44 mm, Aluminiumgehäuse, Rot, mit Sportarmband, für 389 Euro statt 544,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

26 % Rabatt: Apple Watch Series 6, OLED, Flash-Speicher: 32 GB, wasserdicht bis 50 m, Fluor-Elastomer Armband, Farbe: Navy, watchOS 6, für 569,99 Euro statt 779 Euro. Hier geht's zum Deal.

26 % Rabatt: Apple Watch SE 2020 GPS Cellular, 44 mm, Aluminiumgehäuse, Sportarmband, alle Farben, für 279,90 Euro statt 379 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: Apple Watch Series 6, OLED, Bildschirmauflösung: 324 x 394 Pixel, Touchscreen. Flash-Speicher: 32 GB. WLAN. GPS. Wasserdicht bis: 50 m, Bandmaterial: Fluor-Elastomer, für 539,99 Euro statt 710 Euro. Hier geht's zum Deal.

13 % Rabatt: Apple Watch Series 7, GPS, 41mm, Watch OS 8, Rot, für 369,99 Euro statt 429,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

12 % Rabatt: Apple Watch Series 7, 45mm, Edelstahlgehäuse Gold, Sportarmband Abyssblau, Fitnesstracker, Blutsauerstoff und EKG-Apps, Always-On Retina Display, Wasserschutz, für 679 Euro statt 779 Euro.Hier geht's zum Deal.

Apple Home Pods / AirPods / Ladezubehör

17 % Rabatt: Apple AirPods Pro (2. Generation), mit MagSafe Ladegerät, für 249 statt 299 Euro (Mit DEALCODE "CYBER22"). Hier geht's zum Deal.

27 % Rabatt: Apple AirPods mit Ladecase, 2019, In-Ear-Kopfhörer, für 115 Euro statt 159 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Apple AirPods Pro, mit MagSafe Ladecase (1. Generation), Bluetooth-In-Ear Kopfhörer, für 209 Euro statt 279 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: Apple USB-C auf Lightning Kabel, 1 Meter, für 16,01 Euro statt 25 Euro. Hier geht's zum Deal.

26 % Rabatt: Apple MagSafe Duo Charger, USB Typ C, für 117,05 Euro statt 159 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Apple HomePod Mini, orange, für 79 Euro statt 99 Euro. Hier geht's zum Deal.

19 % Rabatt: Externe MagSafe Batterie, kompatibel mit iPhone 12 bis 14, für 95,94 Euro statt 119 Euro. Hier geht's zum Deal.

Apple Cases fürs iPhone

42 % Rabatt: Apple Leder Case mit MagSafe (für iPhone 13), Farbe: Wisteria, für 39,99 Euro statt 69 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: Apple Leder Case mit MagSafe (für iPhone 12 und iPhone 12 Pro), California Poppy, für 39,99 Euro statt 69 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: Apple Leder Case mit MagSafe (für iPhone 12 Mini), Dunkelviolett, für 39,99 Euro statt 69 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: Apple Leder Case mit MagSafe (für iPhone 12 Pro Max), Rot, für 39,99 Euro statt 69 Euro. Hier geht's zum Deal.

