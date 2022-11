Auch Apple Fans kommen in der Black Week 2022 nicht zu kurz. Amazon und Otto bieten die beliebten Produkte aus Cupertino mit lohnenswerten Rabatten an. Hier ein Überblick.

In der Black Week 2022 können auch die Fans von AirPods, MacBook, Apple Watch & Co. auf Schnäppchenjagd gehen. Auf Amazon, Otto, Ebay und bei vielen anderen Onlinehändlern steht die letzte große Rabattschlacht des Jahres an. Und das sind die besten Apple Deals im Überblick.

In der sogenannten Black Week bieten Amazon, Otto, Ebay und einige andere Onlinehändler auch Produkte aus dem Hause Apple zu zum Teil stark reduzierten Preisen an. Das Besondere daran: Die beliebten Produkte aus Kalifornien gibt es sonst nur selten mit wirklich guten Rabatten. Umso mehr lohnt sich ein Blick auf die Deals, bei denen Sie 50 Prozent und mehr sparen können. iMac, iPad, Apple Watch, MagSafe, MacBook, Magic Mouse... da ist für jeden etwas dabei. Die Black Week 2022 kulminiert in diesem Jahr am 25. November, dem Black Friday.

Apple Black Week 2022: Diese Deals lohnen sich jetzt

Affiliate Link -15% 2021 Apple MacBook Pro (14") Jetzt shoppen 1897,98 € 2249,00 €

15 % Rabatt: Apple MacBook Pro 14", Apple M1 Pro Chip mit 8‑Core CPU und 14‑Core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD) - Space Grau, für 1897,98 Euro statt 2249 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -14% Apple iPhone 13 Pro Max (1 TB) - Silber Jetzt shoppen 1569,00 € 1829,00 €

14 % Rabatt: Apple iPhone 13 ProMax, 1 TB, 6,7" Super Retina Display, für 1569 Euro statt 1829 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link 2021 Apple iPad (64 GB) Jetzt shoppen 379,00 €

Apple iPad 2021, 9. Generation, mit 64 GB, Silber, für 379 Euro. Hier gehts zum Deal.

Affiliate Link -15% 2021 Apple MacBook Pro (16") Jetzt shoppen 2516,59 € 2979,00 €

15 % Rabatt: Apple MacBook Pro 16", Apple M1 Pro Chip mit 10‑Core CPU und 16‑Core GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD) - Silber, für 2516,59 Euro statt 2979 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -22% Apple Watch Series 6 Jetzt shoppen 549,99 € 710,00 €

22 % Rabatt: Apple Watch Series 6, OLED, Bildschirmauflösung: 324 x 394 Pixel, Touchscreen. Flash-Speicher: 32 GB. WLAN. GPS. Wasserdicht bis: 50 m, Bandmaterial: Fluor-Elastomer, für 549,99 Euro statt 710 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -26% Apple MagSafe Duo Charger Jetzt shoppen 117,05 € 159,00 €

26 % Rabatt: Apple MagSafe Duo Charger, USB Typ C, für 117,05 Euro statt 159 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -14% Apple MacBook Air (13,3") Jetzt shoppen 1029,00 € 1199,00 €

14 % Rabatt: Apple MacBook Air mit Apple M1 Chip Notebook, 33,78 cm/13,3 Zoll, Apple M1, 7-Core GPU, 256 GB SSD, 8-core CPU, für 1029 Euro statt 1199 Euro. Hier geht''s zum Deal.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannten Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.