Apple Watch Zubehör reicht von schicken Armbändern über praktische Ladegeräte bis hin zu smarten Gadgets – machen Sie das Beste aus Ihrer Apple Watch. Welche Gadgets es für die Apple Watch gibt, erfahren Sie hier.

2015 kam die erste Apple Watch auf den Markt und seitdem erfreut sich das Wearable des Techriesen großer Beliebtheit. Inzwischen hat sie natürlich viel Konkurrenz bekommen, gehört aber trotzdem zu den beliebtesten Smartwatches auf dem Markt. Das liegt auch daran, dass Apple seine Uhr stetig weiterentwickelt hat. Inzwischen ist das Display der neuesten Generation (Series 8) "always on", sie bietet einen EKG-Monitor, zählt Schritte, überwacht den Schlaf oder zählt die verbrauchten Kalorien ihrer Träger:innen. Aktuell verkauft Apple drei Modelle seiner Watch: die Apple Watch Ultra, Series 8 und die SE. Dazu gibt es allerhand Zubehör für die Apple Watch, das diese vor Schäden bewahren oder das Erlebnis mit ihr verbessern soll.

Apple Watch Zubehör: Armbänder

Das wohl einleuchtenste Zubehörteil für die Apple Watch sind Armbänder. Die lassen sich bei der Apple Watch beliebig austauschen. Sinnvoll ist das, wenn sich die originalen Armbänder unangenehm anfühlen, oder Träger:innen der Apple Watch schlicht ein modisches Statement setzen wollen. Von Lederbändern bis hin zu Metall-, Stoff- oder Silikonbändern ist alles dabei.

Wer auf hochwertige Armbänder wert legt, sollte sich die an die Modelle von Nomad und Apple selbst halten. Ein echter Hingucker ist beispielsweise die Pride-Edition von Apple. Wichtig: Achten Sie auf jeden Fall darauf, die für Ihre Apple Watch passenden Armbänder zu wählen! Die Uhren unterscheiden sich je nach Generation und Modell in der Größe (40, 41, 44, 45 und 49 mm).

Schutzhüllen

Klar, wer eine Apple Watch kauft, ist in der Regel ein aktiver Mensch und viel draußen unterwegs. Das birgt natürlich immer ein Risiko. Wenn Sie Ihre Apple Watch vor Kratzern und Stößen schützen möchten, bietet es sich an, die Apple Watch mit einer Schutzhülle zu versehen. Einen vernünftigen Schutz gegen Kratzer bietet beispielsweise diese Schutzhülle von Spigen. Sie besteht aus Polycarbonat und hüllte sich um die Smartwatch, verändert aber leicht das Desgin der Watch und die Hülle funktioniert nur mit dem dazugehörigen Armband.

Gleiches gilt für die Schutzhülle von Catalyst, die vor allem für Taucher interessant sein dürfte. Denn Schutzhüllen können mehr, als die Apple Watch nur vor Kratzern zu beschützen. Das Modell von Catalyst sorgt laut Hersteller dafür, dass die Apple Watch wasserdicht ist und bis zu 100 Meter tief tauchen kann. Wichtig: Achten Sie auch bei den Schutzhüllen auf jeden Fall darauf, die für Ihre Apple Watch passende zu kaufen!

Apple Watch Zubehör: Schutzfolien

Wenn Sie nur das Display der Apple Watch schützen wollen, braucht es keine ganze Hülle. Hier reichen Schutzfolien vollkommen aus. Im Vergleich zur Hülle sind die Folien natürlich deutlich günstiger. Die Folie LK 6 besteht aus thermoplastischem Polyurethan, also einem weichen Kunststoff, der sich laut Hersteller sogar von kleineren Kratzern erholt. Die Folie bietet eine klare Sicht auf das Display. Natürlich gilt es auch hier, darauf zu achten, die richtige Folie für Ihre Apple Watch auszuwählen.

Dockingstations

Bei seinen iPhones liefert Apple inzwischen keine Ladegeräte mehr mit – bei der Apple Watch hingegen schon. Allerdings kann es nerven, zwei oder drei Kabel am Nachtisch baumeln zu lassen, um Smartphone, Watch und AirPods zeitgleich zu laden. Dieses Problem gehen sogenannte Dockingstations an. Der Clou: An ihnen lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig laden, sie blockieren dabei aber nur einen Platz an der Steckdose.

Empfehlenswert sind hier die Produkte von Belkin, konkret das drahtlose MagSafe-3-in-1-Ladegerät. Das ist kompatibel mit der Apple Watch, dem iPhone und lädt sogar noch die AirPods auf, wenn sie über das kabellose Ladecase verfügen. Wer den Kabelsalat nicht scheut, kann auch zu einen Multi-Ladegerät wie dem Anker PowerPort 6 greifen. Apple selbst hat mit dem Watch Magnetic Charging Dock und den Apple MagSafe Duo Charger zwei Ladematten im Angebot.

Powerbanks für die Apple Watch

Wenn Sie viel unterwegs sind, kann auch die Investion einer Powerbank Sinn ergeben. An der laden Sie natürlich nicht nur die Apple Watch sondern auch weitere USB-Gerätschaften wie Ihr Smartphone auf. Empfehlenswert ist beispielsweise die Anker 525. Sie verfügt laut Hersteller über 20.000 Milliamperestunden Strom, was etwa drei bis vier iPhone-Ladungen entspricht. Achtung: Sie brauchen unbedingt die passenden Kabel, um Apple Watch, iPhone & Co. daran zu laden.

Eine Powerbank, die sich explizit für die Apple Watch eignet, ist dieses LVFAN-Ladegerät. Der kleine Schlüsselanhänger lädt die Apple Watch – je nach Modell – laut Hersteller in zwei bis dreieinhalb Stunden auf und verfügt laut Hersteller über 1.400 Milliamperestunden Strom. Das sollte für zwei Ladungen einer Apple Watch ausreichen.

