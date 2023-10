Atom-U-Boot Typ 096 – China holt den Vorsprung der USA mit Russlands Technik ein

von Gernot Kramper Mit etwas Hilfe aus Russland soll Chinas neue Atom-U-Boot-Klasse technisch mit den USA gleichziehen. Die ersten einsatzfähigen Boote werden noch in diesem Jahrzehnt erwartet.

Australiens Atom U-Boot-Deal hat weltweit große Wellen geschlagen, vor allem in der EU. Der Grund: Canberra ist für den Vertrag über die nuklearangetriebenen AUKUS aus dem Vertag mit Frankreich über eine verbesserte Barracuda-Klasse ausgestiegen. Die neuen Boote sollen ein Gegengewicht zum neuen chinesischen Typ 096 geben. US-Experten gehen davon aus, dass Typ 096 bis Ende des Jahrzehnts einsatzbereit sein wird.

Diese Boote werden sehr viel leistungsfähiger sein als bisher angenommen. Dank russischer Hilfe wird China in der U-Boot-Technik massiv aufholen. Eine Studie vom China Maritime Studies Institute geht davon aus, dass es weitaus schwieriger sein wird, die neuen Schiffe zu orten.

Kaum aufzuspüren

"Die Typ 096 werden ein Albtraum sein", sagte Christopher Carlson, ehemaliger U-Bootfahrer und Geheimdienstanalytiker. "Sie werden sehr, sehr schwer zu entdecken sein." Carlson sagte der Agentur Reuters, dass er nicht glaube, dass China die allerneueste Technologie aus Russland erhalten habe, aber Peking werde ein U-Boot bauen, das so schwer aufzuspüren sei, dass man es mit Moskaus verbesserten Akula-Booten vergleichen kann. "Es fällt uns heute schwer, die verbesserten Akulas in ihrer jetzigen Form zu finden und zu verfolgen", sagte Carlson.

Typ 096 – die Tang-Klasse – wird atomar angetrieben und kann ballistische Raketen tragen. Die Boote haben eine Länge von etwa 140 Metern und eine Unterwasserverdrängung von 20.000 Tonnen. Durch eine neue Rakete mit 9000 Kilometer Reichweite wird Chinas nukleare Abschreckungsfähigkeit deutlich verstärkt. Allgemein wird eine nukleare Aufrüstung Chinas erwartet. Im Vergleich zu Russland und USA ist China derzeit ein Nuklear-Zwerg. Aktuell gehen ballistische Raketen mit dem älteren Typ 094 auf Patrouille, sie sind laut und daher leicht aufzuspüren. Typ 096 soll 24 Raketen tragen können, anstatt der 12 von Typ 094.

Chinas Werften und Russlands Technik

Der Verteidigungsexperte des Pacific Forum, Alexander Neill, sagte: " China ist mit einer neuen Generation von U-Booten auf dem richtigen Weg." Typ 096 werde noch vor den ersten AUKUS- Booten fertig sein. Er nimmt an, dass Peking mit dem Typ 096 ein Boot herstellt, dass sich technologisch auf dem gleichen Niveau wie die AUKUS befindet. Die U-Boote der AUKUS-Klasse werden gemeinsam durch das Vereinigte Königreich und Australien entwickelt, die ersten sollen etwa 2040 in Dienst gestellt werden. Das wäre zehn Jahr später als die Typ 096 Klasse.

Die Zusammenarbeit von Russland und China im Rüstungsbereich ist ein Alptraum für den Westen. Peking kann durch den Technologietransfer bestehende Rückstände schnell aufholen. Aufgrund der industriellen Basis Chinas ist die Bedrohung sehr viel größer. Die Werftkapazität für den Schiffbau ist in China 223-mal so groß wie in den USA.

Quelle: Reuters, CMSI