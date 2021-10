Sehen Sie im Video: Erster "Drohnen-Flughafen" in Australien auf Supermarkt-Dach errichtet.









Das Google-Schwesterunternehmen "Wing" hat in Australien einen ersten "Drohnen-Flughafen" auf dem Dach eines Einkaufszentrums errichtet. Allein im Monat September konnten eigenen Angaben zufolge über 2.500 Bestellungen durch Drohnen ausgeliefert werden.

Im Internet bestellt – binnen Minuten von einer Drohne vor die Haustür geflogen. Noch ist dies eine Zukunftsvision – hierzulande…

Doch in Australien wurde jetzt der erste "Drohnen-Flughafen" auf dem Dach eines Supermarktes errichtet. Allein im Monat September sollen über 2.500 Lieferungen durch Drohnen durchgeführt worden sein.

In ständiger Bereitschaft stehen die Drohnen auf dem Dach des „Grand Plaza" in Queensland.

Mit ihrer Hilfe werden leichte Waren wie Sushi oder Arzneimittel direkt in die Nachbarschaft ausgeliefert.

Konzipiert und gebaut werden die Transportdrohnen von dem Google-Schwesterunternehmen „Wing".

Das System von Wing ist so konzipiert, dass es zügig an vielen Standorten errichtet werden kann.

Mehr