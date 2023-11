Balkonkraftwerk kaufen: Auf diese drei Punkte kommt es an

Ausrichtung & Co.

Mini-Solaranlagen verwandeln Sonnenenergie in nutzbaren Strom. Damit das möglichst effizient funktioniert, sollten Nutzer:innen beim Kauf auf einige Dinge achten. Vor allem die Komponenten, die Leistung und die Ausrichtung sind wichtig.

Ein Balkonkraftwerk besteht aus einem oder mehreren Solarmodulen, die über den Wechselrichter mit einer Steckdose verbunden sind. Sie wandeln Sonnenlicht in Energie um und speisen den gewonnenen Strom direkt ins Heimnetz ein. Das kann auf Dauer die Energierechnungen senken.

Mini-Solaranlagen: Das gehört zu einem steckerfertigen Balkonkraftwerk

Für die Installation eines Balkonkraftwerks braucht es grundlegend drei Dinge: die Solarmodule, einen Wechselrichter und ein passendes Steckdosenkabel.

Alle Bestandteile lassen sich einzeln kaufen – das ist allerdings recht mühsam. Einfacher ist es, direkt zu einem Komplett-Set zu greifen. Bei einem sogenannten steckerfertigen Balkonkraftwerk sind alle wichtigen Komponenten im Lieferumfang enthalten, die für die Inbetriebnahme nötig sind. Lediglich Halterungen, WLAN-Module oder andere spezielle Komponenten sind nicht immer dabei.

Am wenigsten aufwendig ist es also, ein Komplett-Set zu bestellen. Der Hersteller Kleines Kraftwerk beispielsweise bietet solche Komplett-Sets an. Praktisch: Die Solarmodule arbeiten bifazial, sodass sie auf der Rückseite ebenfalls Lichtenergie aufnehmen können, beispielsweise wenn die Sonnenstrahlen von der Wand reflektiert werden. Das kann dem Hersteller zufolge für bis zu 30 Prozent mehr Ertrag sorgen.

Solarmodule : zweimal 430 Watt, bifazial

Wechselrichter : Hoymiles 800 Watt

Kabel : fünf Meter (gegen Aufpreis sind auch längere Kabel erhältlich)

Funktionen : WLAN und App

Lieferumfang: zwei Solarmodule, Wechselrichter, Schuko-Steckdosenkabel, ein Solar-Verlängerungskabel

Hier geht’s zum Angebot bei Kleines Kraftwerk

Wie viel Leistung sollte ein Balkonkraftwerk haben?

Damit eine kleine Photovoltaikanlage effizient arbeitet, muss sie ausreichend Leistung bringen. Aktuell ist es erlaubt, 600 Watt ins Stromnetz einzuspeisen. Anfang 2024 wird diese Grenze auf 800 Watt angehoben. Das bedeutet: Um den gesetzlichen Rahmen voll auszuschöpfen, sollte die Summe der Solarpanele mindestens auf 800 Watt maximale Leistung kommen. Wer jetzt ein Balkonkraftwerk kauft, sollte daher auch darauf achten, dass sich der mitgelieferte Wechselrichter zum neuen Jahr entsprechend upgraden lässt, idealerweise per WLAN.

Noch besser ist ein Balkonkraftwerk, dessen maximale Leistung über 800 Watt beträgt, zum Beispiel das Modell von Pianeta. So können die Solarzellen nämlich auch bei schwachen Lichtverhältnissen, etwa im Herbst und Winter, einiges an Energie gewinnen.

Solarmodule : viermal 410 Watt JA-Solar, monokristalline Solarzellen, je 21 Kilogramm

Wechselrichter : 1.500 Watt (drosselbar auf 600 Watt / 800 Watt)

Kabel : fünf Meter

Funktionen : WLAN und App

Lieferumfang: vier Solarmodule, Wechselrichter, Schuko-Steckdosenkabel, HoymilesWlite DTU

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Praktisch: Wer den Strom nicht direkt ins Netz einspeist, sondern eine Batterie zwischen Kraftwerk und Steckdose schaltet, kann bei dieser Mini-Solaranlage den Wechselrichter mit den maximalen 1.500 Watt arbeiten lassen.

Position und Ausrichtung des Balkonkraftwerks sind entscheidend

Damit die Solarpanele des Balkonkraftwerks möglichst viel Sonnenlicht sammeln können, sollten sie bestenfalls nach Süden ausgerichtet sein. Auch der Neigungswinkel ist entscheidend: Das Licht sollte möglichst senkrecht auf die Zellen treffen. Vor dem Kauf ist es daher wichtig, sich genau zu überlegen, wo das Balkonkraftwerk angebracht werden soll – und welche Halterung dafür nötig ist. Es gibt verschiedene Modelle für die Befestigung an Balkonen, Wänden, Dächern und mehr. Besonders praktisch sind Halterungen mit verstellbarem Winkel.

Auch bei steckerfertigen Balkonkraftwerken ist die Halterung oft nicht im Lieferumfang enthalten. Halterungen lassen sich aber problemlos separat kaufen (Preis: ab etwa 50 Euro). Die Halterungen von Rhein Beleuchtung beispielsweise lassen sich von null bis 90 Grad verstellen – ideal, um den Neigungswinkel je nach Standort und Jahreszeit anzupassen.

Vier Schienen aus Aluminium von je 114 Zentimeter Länge

Null bis 90 Grad Neigungswinkel, werkzeuglos einstellbar

Geeignet für Module bis 115 Zentimeter und bis 500 Watt

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Ein Balkonkraftwerk kaufen: Was ist wichtig?

Eine Mini-Solaranlage ist eine gute Möglichkeit, die Stromrechnung zu senken. Klar – es dauert einige Jahre, bis sich die Anschaffungskosten amortisieren. Da Balkonkraftwerke auf eine lange Laufzeit ausgelegt sind und die Hersteller häufig sogar mehr als zehn Jahre Garantie gewähren, lohnt es sich auf lange Sicht dennoch. Steckerfertige Balkonkraftwerke sind die einfachste Lösung, um eine kleine Photovoltaikanlage mit wenig Aufwand und ohne Techniker oder Elektriker zu installieren. Wer ein solches Mini-Kraftwerk kaufen möchte, sollte auf eine ausreichend hohe Leistung und die passende, flexible Halterung achten.

