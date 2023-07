Balkonkraftwerke liegen im Trend, schließlich lässt sich mit den Anlagen aus Sonnenenergie eigener Strom gewinnen. Wer auf der Suche nach einem passenden Modell ist, findet bei Ebay gerade ein Balkonkraftwerk von Solakon für 477 Euro. Wir klären, ob sich das Angebot lohnt.

Wenn die Stromrechnung stetig steigt, kann ein Balkonkraftwerk zum Erzeugen eigener Energie eine gute Lösung sein. Die Anlagen, die oft steckerfertig als Komplettset verkauft werden, lassen sich mit wenig Aufwand und ohne Hilfe eines Elektrikers selbst montieren und sind bereits für unter 500 Euro zu haben. Wie aktuell bei Ebay, wo ein Balkonkraftwerk für 477 Euro erhältlich ist. Ein guter Deal?

Balkonkraftwerk von Solakon bei Ebay zum Schnäppchenpreis?

477 Euro kostet das Balkonkraftwerk von Solakon, das gerade bei Ebay im Angebot ist. Verkauft wird die kleine Solaranlage für den Balkon dort als komplettes Set mit Wechselrichter, Solarmodulen und passender Verkabelung.

Die Details zum Angebot:

Steckerfertiges Balkonkraftwerk von Solakon

Lieferung mit zwei 405-Watt-Solarmodulen, 600/800-Watt-Wechselrichter, Verlängerungs- und Steckdosenkabel und Wechselrichterhalterung

Installation ohne Elektriker möglich

Stromproduktion überwachbar per App

Zwölf Jahre Herstellergarantie

Hier geht’s zum Angebot bei Ebay

Bei Ebay kostet das Balkonkraftwerk 477 Euro inklusive Versand – ein fairer Preis für eine Komplettanlage. Lediglich die Halterungen, mit denen die Solarmodule am Balkon befestigt sind, sind nicht im Set enthalten und müssen dazu gekauft werden. Positiv: Das Balkonkraftwerk kann auf eine Leistung von bisher erlaubten 600 Watt auf 800 Watt aufgerüstet werden.

Alternative: Balkonkraftwerk mit Powerstation von EcoFlow

Ein Nachteil der meisten Balkonkraftwerke: Sie liefern Energie nur am Tag. Mehr Unabhängigkeit bieten da Varianten, die zusätzlich mit einer Powerstation ausgestattet sind. Diese können gewonnenen Strom speichern und so auch in der Nacht nutzbar machen. Ein Modell mit Powerstation ist zum Beispiel das Balkonkraftwerk Powerstream von EcoFlow (für 2339 Euro bei Amazon). Energie, die nicht für den aktuellen Verbrauch benötigt wird, wird direkt in der Powerstation Delta 2 gespeichert.

Die Details zum Balkonkraftwerk von EcoFlow:

Inklusive Powerstation zum Speichern von Energie

Lieferung mit Mikro-Wechselrichter, vier 100-Watt-Solarpanels, Smart Plugs, BKW-DELTA EB Kabel, zwei Solar-Flachkabel, zwei Solar-Verlängerungskabel, Kabelbinder

Installation ohne Elektriker möglich

Steuerbar per App

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Wer ein Balkonkraftwerk mit Speicher bevorzugt, muss allerdings deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das Modell von EcoFlow ist in der Anschaffung mit knapp 2300 Euro um einiges teurer als das von Ebay angebotene Modell für 477 Euro.

Balkonkraftwerk günstig bei Ebay kaufen: Für wen lohnt sich das Angebot?

Ist die Stromrechnung zu hoch und die Kosten sollen gesenkt werden? Dann kann sich die Anschaffung eines eigenes Balkonkraftwerks lohnen. Anlagen wie das Modell von Solakon kosten lediglich ein paar hundert Euro und sind ohne großen Aufwand installierbar. Wer allerdings Wert darauf legt, dass selbst erzeugter Strom gespeichert wird, um diesen in der Nacht oder bei schlechten Wetterverhältnissen nutzen zu können, für den ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher eine gute Alternative. Die Anschaffungskosten sind aber deutlich höher.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.