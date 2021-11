Der Nahverkehr in Stockholm wird mit neuen Fähren emissionsfrei. Die Beluga24 wird fast 60 km/h schnell, hebt sich mit einer Folie zwischen den Rümpfen aus dem Wasser und bläst keinerlei Abgase in die Luft.

Schiffe, die mit Diesel oder gar Schweröl angetrieben werden, tragen zum Klimawandel bei. Green City Ferries AB aus Schweden hat nun den Auftrag für den ersten emissionsfreien Hochgeschwindigkeitskatamaran der Welt erteilt: die Beluga24.

Wassertransporte haben in Schweden und in Stockholm einen größeren Stellenwert als in anderen Ländern. Also muss auch der öffentliche Verkehr zu Wasser umweltfreundlicher werden. Kein Wunder, dass in Schweden daran gearbeitet wird, Boote und Schiffe frei von CO2-Emissionen zu machen. Nach einem batteriebetriebenen 30-Personen-Schlauchboot haben die schwedischen Unternehmen Green City Ferries AB und Echandia gemeinsam mit Teknicraft aus den Niederlanden und dem italienischen Studio Sculli die Beluga24 entwickelt. Sie wird von Wasserstoff angetrieben.

Der Katamaran besteht aus Kohlefasern und ist mit einem Batterie- und Brennstoffzellenantriebssystem von Echandia ausgestattet. Dieses System soll deutlich leichter sein als sonst üblich. In der Fahrt hebt sich das Schiff aus dem Wasser, so reduziert sich der Widerstand. Der Katamaran ist anders aufgebaut als konventionelle Zwei-Rumpf-Schiffe. Zwischen den Rümpfen ist eine Folie montiert. Bei voller Fahrt wird die Luft auf die Folie geleitet und sie hilft dabei, den Katamaran aus dem Wasser zu heben.

"Schweden hat bei der Elektrifizierung der Schifffahrt international hinterhergehinkt, aber jetzt wird auch hier das Tempo erhöht", sagte Magnus Eriksson, CEO von Echandia. "Wir sind stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein, das nicht nur dazu beiträgt, die Emissionen des Stockholmer Nahverkehrs auf dem Wasser zu reduzieren, sondern auch der erste emissionsfreie Hochgeschwindigkeitskatamaran der Welt ist. Die Fähre wird mit einem integrierten System mit Batterien und Wasserstoff ausgestattet sein, das im Vergleich zu Lösungen mit getrennten Systemen wesentlich energieeffizienter ist."

Im Vergleich zu den herkömmlichen Fähren soll der Katamaran nicht allein umweltfreundlicher sein, sondern auch deutlich schneller. Das Schiff soll über 30 Knoten – das entspricht 55 km/h – erreichen und dabei nur 30 kWh pro Seemeile verbrauchen, was in etwa der Hälfte des Verbrauchs eines herkömmlichen Katamarans entspricht, so Echandia. Es kann 150 Passagiere und 30 Fahrräder mitnehmen.

Geliefert wird der erste Katamaran bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2022.

Quelle: Echandia