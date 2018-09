The "Big Wind" ist eine Maschine wie aus einem Film der "Star Wars"-Reihe. Zwei riesige Triebwerke blicken drohend nach vorn, montiert sind sie auf einem Panzerfahrgestell. Dabei wurde "Big Wind" nicht für einen Film entwickelt, es ist ein reines Arbeitsgerät für die Feuerwehr. Es arbeitet nach dem gleichen System, wie Sie eine Kerze löschen. Sie holen tief Luft, spitzen die Lippen und blasen los.

Genau so arbeitet der "Große Windmacher". Erstmals wurde die Maschine 1991 eingesetzt, um die brennenden Ölquellen zu löschen, die von Saddam Husseins Armee bei ihrem Rückzug aus Kuwait in Brand gesteckt hatte. Gebaut wurde er von ungarischen Ingenieuren, das Konzept soll jedoch aus den Zeiten der UdSSR stammen. In der Sowjetunion wurde zum Löschen Ölquellenbränden und zur Schneeräumung von Flugplätzen ein einzelnes MiG-15-Strahltriebwerk verwendet, das auf der Ladefläche eines Lastwagens befestigt war. So war die Maschine aber nicht stark genug, um die Brände in Kuwait zu bekämpfen. Also rüstete die Firma MB-Drilling das Konzept zu "Big Wind" auf.

Verstärkte Version

Zum Windmachen werden zwei Triebwerke des MiG-21 Kampfflugzeugs verwandt. In der Luft katapultieren sie mit ihrem Rückstoß den Jäger nach vorn. Sie wurden modifiziert, dass sie vor allem Luft bewegen – außerdem stemmt sich ihrem Druck nun das Panzerfahrgestell entgegen. Als Basis wurden alte Panzer der Typen T-34 und T-62 verwendet.

Jedes der Triebwerke liefert 27.000 Pfund Schub und kann einen MiG-Jäger mit mehr als doppelter Schallgeschwindigkeit antreiben. Vorteil der Konstruktion: Das Triebwerk verbrennt den Sauerstoff in der Luft weitgehend, das ausströmenden Gas facht ein Feuer nicht weiter an.

Zusätzlich wird Wasser durch sechs Feuerwehrschläuche je Triebwerk in den Luftstrom geblasen. So wird der Brandherd abgekühlt. Denn es reicht nicht aus, einen Ölbrand nur kurzfristig zu ersticken, wenn sich das Öl danach an glühenden Stahlteilen wieder entzünden würde.

Nicht für jeden Brand geeignet

Seit 1991 ist die ultimative Wasserkanone immer mal wieder bei Ölbränden im Einsatz. Ölquellen konnte man vorher nur ausbrennen lassen. Große Brände lassen sich selbst durch den Einsatz von Druckwellen-Bomben nicht löschen, weil sie sich, nachdem die Welle verklungen ist, schnell wieder neu entzünden. Allzu mächtige Explosionen würden die Bohrlöcher und Installationen in der Tiefe zerstören. Sie werden von Big Wind nicht beschädigt, oberhalb des Bodes rasiert die sich rasend schnell bewegende Dampfkeule allerdings alles weg. Einen Hausbrand könnte Big Wind kaum löschen, dann würden die Trümmer des Hauses hunderte von Metern durch die Luft geschleudert werden.

Die Besatzung besteht aus drei Personen – dem Fahrer, einem Mann, der die Strahltriebwerke und Wasserdüsen steuert und einem Feuerwehrchef.