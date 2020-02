Das niederländische Designbüro Sinot ist für die Entwürfe zukunftsweisender Luxus-Jachten bekannt. Im vergangenen Jahr haben sie die Superjacht "Aqua" auf einer Fachmesse in Monaco vorgestellt. Abgesehen von dem atemberaubenden Design, bietet die "Aqua" eine technische Besonderheit: Sie wird komplett mit Wasserstoff angetrieben und kann mit einer Tankfüllung 6000 Kilometer zurücklegen.

Dieses Öko-Feature hat nun den ersten Kunden überzeugt. Microsoft-Gründer Bill Gates hat die Superjacht im Wert von etwa 600 Millionen Euro bestellt. Der Marinedesigner Sander Sinot sagte anlässlich der Vorstellung: "Bei der Entwicklung der Aqua haben wir uns vom Lebensstil eines anspruchsvollen, zukunftsorientierten Eigners, der flüssigen Vielseitigkeit des Wassers und der Spitzentechnologie inspirieren lassen, um dies in einer Superjacht mit wirklich innovativen Eigenschaften zu kombinieren." In diesen Worten hat sich Bill Gates offenbar wiedererkannt.

Die luxuriösen Annehmlichkeiten der Jacht sind gut sichtbar. Die modernste Installation ist aber unter Deck versteckt. Dort werden zwei vakuumversiegelte 28-Tonnentanks auf minus 253 Grad gekühlt, um den Wasserstoff flüssig zu halten. Verflüssigter Wasserstoff wird mithilfe von Brennstoffzellen in elektrische Energie umgewandelt, wobei Wasser das einzige Nebenprodukt ist. Der Strom wiederum treibt die Schiffsmotoren an. Dank des elektrischen Antriebs wird die Jacht sehr leise unterwegs sein. "Stellen Sie sich die "Aqua" auf offener See vor, wenn Wasser nur mit Wasser bewegt wird", schwärmte Sander Sinot.

Evolution der "Nature"

Die raumhohen Fenster der Kabinen bieten einen Panoramablick auf das Meer und viel natürliches Licht. Die Kabine des Eigners liegt direkt auf der Längsachse der Jacht und bietet so eine Sichtlinie bis hin zum Aussichtsraum am Bug. Der Eigner besitzt einen eigenen Pavillon an Bord mit großem Badezimmer, einem Ankleideraum und einem privaten Spa-Bereich. Das Innendesign der "Aqua" ist eine Weiterentwicklung der "Nature" von Sinot. (Lesen Sie zu diesem Entwurf: "Nature"- Diese Super-Jacht verbindet Luxus mit Natur). Außen unterscheidet sich die abgerundete Form der "Aqua" allerdings stark vom Pagoden-Design der "Nature". Mit dem Wasserstoffantrieb wird die Idee einer Superjacht im Einklang mit dem Meer auf die Spitze getrieben.

Der "Sunday Telegraph" berichtet, dass die Jacht über einen zusätzlichen Dieselgenerator verfüge, für den Fall, dass sich in einem Hafen kein Wasserstoff nachtanken lasse. Das Blatt schreibt weiterhin, dass die "Aqua" eine Geschwindigkeit von 20 Knoten erreichen kann und vermutlich im Jahr 2024 fertiggestellt werde. Das 120 Meter lange Schiff besitzt fünf Decks und hat Räume für nur 14 Gäste. Außerdem sind 31 Besatzungsmitglieder an Bord. Der ökologische Fußabdruck dieser Form des Reisens dürfte trotz des Wasserstoffantriebs verheerend sein, denn allein der Bau einer 120 Meter langen Jacht wird sehr viel Energie verschlingen. Der Ökoantrieb ist da kaum mehr als ein Trostpflaster. Aber für das Klimagewissen gibt es an Bord Feuerschalen, die mit einem brennbaren Gel gefüllt werden, sodass weder Holz noch Kohle verbrannt werden.

