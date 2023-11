Am 24. November ist der Black Friday und schon eine Woche vorher purzeln die Preise. Besonders Gamer:innen freuen sich über satte Rabatte auf Gaming-PCs. Welche Deals sich lohnen.

Am Wochenende oder nach dem Feierabend tauchen Gamer:innen nur allzu gerne in die Welten von "World of Warcraft", "Baldurs Gate", "Fortnite" & Co. ein. Leider braucht es dafür einen leistungsstarken Gaming-PC. Deshalb halten viele Zocker:innen am Black Friday (24. November 2023) Ausschau nach passenden Rechnern. Das Gute: Schon rund eine Woche vorher fangen die ersten Händler an, ihre Produkte zu rabattieren. Das hat inzwischen Tradition: Black Week nennt sich das lang gezogenen Schnäppchenspektakel. Welche Gaming-PCs bei Amazon, Notebooksbilliger & Co. bereits jetzt rabattiert sind. Übrigens: In der großen stern-Übersicht zum Black Friday finden Sie die besten Deals aus anderen Produktkategorien.

Black Friday Woche: Gaming PCs im Angebote

25 % Rabatt: Acer Predator Orion 3000 (PO3-640) Gaming PC Windows 11 Home - Intel Core i7-12700F (Bis zu 4,9 GHz Turbo-Boost), 1 TB M.2 PCIe (SSD), Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB GDDR6), Schwarz, 16 GB DDR4 RAM, für 1269 Euro statt 1699 Euro. Hier geht's zum Deal.

17 % Rabatt: Captiva Highend Gaming PC I72-252 [Intel Core i7-13700F / 32GB RAM / 1TB SSD / RTX 4070 Ti / B660 / Windows 11 Home], für 1899,99 statt 2299 Euro. Hier geht's zum Deal.

7 % Rabatt: OMEN Desktop Gaming PC GT15-0100ng, AMD Ryzen 7 5700G, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070, Windows 11 Home, für 1666 Euro statt 1799 Euro. Hier geht's zum Deal.

9 % Rabatt: Victus by HP TG02-1113ng Desktop PC, [Intel i7-13700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4060, DOS], für 999 Euro statt 1099 Euro.Hier geht's zum Deal.

21 % Rabatt: Acer Predator Orion 7000 (DG.E39EG.00E), Gaming-PC (schwarz, Windows 11 Home 64-Bit ), für 2999 Euro statt 3399 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: ALTERNATE Gaming-PC Special Edition • RTX 3060 • Intel® Core™ i5-12400F • 16 GB RAM, für 899 Euro statt 1199 Euro. Hier geht's zum Deal.

24 % Rabatt: Lenovo IdeaCentre Gaming 5 14ACN6 (90RW00CDGE), Gaming-PC (schwarz, ohne Betriebssystem), für 799 Euro statt 1049 Euro. Hier geht's zum Deal.

30 % Rabatt: Medion Erazer Recon P10 MT MD35327, Ryzen 5 5600G, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3060, Win11 Home, für 699 Euro statt 999 Euro.Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Medion Erazer Recon P15 MT MD35294 - Ryzen 5 5600G, 16GB RAM, 512GB SSD, RX 6600 XT, Win11 Home, für 599 Euro statt 749 Euro. Hier geht's zum Deal.

KIEBEL Earthquake bei Media Markt kaufen

44 % Rabatt: KIEBEL Earthquake AMD Ryzen 7 5700X, Windows 11 Home, Gaming PC mit AMD Ryzen™ 7 Prozessor, 32 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX™ 4060, 8 GB, für 949 Euro statt 1699 Euro. Hier geht's zum Deal.

