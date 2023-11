Kaffeevollautomaten in der Black Friday Week: Rabatte bei Amazon, Otto & Co.

In Vorbereitung auf den Black Friday (24. November) feiern Amazon, Otto & Co. die Black Week. Und das bedeutet bereits jetzt satte Rabatte. Unter anderem auch auf Kaffeevollautomaten, die sich stets großer Beliebtheit erfreuen.

Per Knopfdruck kreiert ein Kaffeevollautomat flüssiges Glück am morgen. Das allerdings für einen stolzen Preis, es sei denn, Sie kaufen den Kaffeevollautomaten reduziert am Black Friday. Der steigt im Jahr 2023 am 24. November. Aber schon in der Woche vor dem Schnäppchenfest purzeln die Preise. Inzwischen hat die sogenannte Black Week Tradition. Amazon, Otto, Media Markt und viele andere Händler sind mit von der Partie und wir informieren Sie gerne darüber, welche Deals für Kaffeevollautomaten sich bereits lohnen. Eines sei noch gesagt: In der großen Übersicht zum Black Friday finden Sie die besten Deals aus anderen Produktkategorien.

Black Friday Week: Kaffeevollautomaten im Angebot

37 % Rabatt: De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B, Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, mit Espresso Direktwahltasten und Drehregler, 2-Tassen-Funktion, Schwarz, für 249,99 Euro statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: PHILIPS Domestic Appliances 5400 Series Kaffeevollautomat - LatteGo-Milchsystem, Langlebiges Keramikmahlwerk, 12 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, 4 Benutzerprofile, Chromdesign (EP5447/90), für 577 Euro statt 749,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

59 % Rabatt: Krups Essential EA810870 Kaffeevollautomat | Espresso und Kaffee | mit CappucinoPlus- Milchdüse | individuell einstellbar | Schnelles Aufheizen | verstellbarer Kaffeeauslauf | Schwarz [Energieklasse A], für 255 Euro statt 629,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

31 % Rabatt: Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s300 TE653501DE, für viele Kaffeespezialitäten,Milch-Aufschäumdüse,Keramikmahlwerk,Doppeltassenfunktion, Antikalk, automatische Dampfreinigung, 1500 W, Silber, Grau, für 618,99 Euro statt 899 Euro. Hier geht's zum Deal.

68 % Rabatt: Krups Kaffeevollautomat EA829G Espresseria Automatic Latt'Espress, mit kompact-LCD Display, integrierter Milchbehälter

(1030), für 369 Euro statt 1159,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

60 % Rabatt: Krups Kaffeevollautomat EA8107 Arabica, 2-Tassen-Funktion, manueller Dampfdüse, 2 voreingestelle Kaffeestärken, für 269 Euro statt 689,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: Philips Kaffeevollautomat 3200 Serie EP3243/70 LatteGo, inkl. gratis Genusspaket im Wert von UVP 49,99 €, weiß, für 499 Euro statt 649,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

56 % Rabatt: SIEMENS Kaffeevollautomat EQ.5 500 integral TQ505D09, einfache Bedienung, integrierter Milchbehälter, 2 Tassen gleichzeitig, für 589,99 Euro statt 1359 Euro. Hier geht's zum Deal.

19 % Rabatt: Miele Kaffeevollautomat CM 5510 Silence, Genießerprofile, Kaffeekannenfunktion, für 849 Euro statt 1049 Euro. Hier geht's zum Deal.

27 % Rabatt: Saeco Kaffeevollautomat Saeco GranAroma Deluxe SM6685/00, Pflegeset CA6707/10 im Wert von UVP 49,99€, für 799 Euro statt 1099 Euro. Hier geht's zum Deal.

