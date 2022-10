von Gernot Kramper Alpha ESS gehört zu den ganz Großen bei den Akkuspeichern. Die Firma steigt nun in den Markt der mobilen Boxen ein. Die BlackBee 1000 ist ein unkompliziertes Arbeitstier mit robustem Gehäuse und jeder Menge Anschlüssen.

Powerboxen sind in. Sie sind in der Lage Strom zu speichern – wie eine Powerbank nur in XL bis 5XL. Handwerker und Landwirte ersetzen damit einen Benzingenerator. Die Vanlife-Generation versorgt ihr Gefährte ohne viel Installation mit Strom. Und jetzt kommt noch der drohende "Blackout" hinzu. Da finden es doch sehr viele spannend, sich eine Art von Solaranlage en miniature plus Speicher zuzulegen.

Hohe Nachfrage

Derzeit wächst der Markt nicht, wegen der Blackout-Angst explodiert er. Und neben den Platzhirschen (Jackery, Bluetti und Ecoflow) tauchen immer neue Anbieter auf. Nun auch Alpha ESS, die Firma hat eine Box auf dem Markt und eine weitere angekündigt. Alpha ESS ist weit mehr als "nur ein weiterer Anbieter" – die Firma stellt von aus Haus große Akku-Speicher und Steuerungen her, also etwa für heimische stationäre Solaranlagen und spielt weltweit bei den größten Playern wie Huawei und Tesla mit. Also schon ein Unternehmen mit großer technischer Kompetenz, dass sich nun auch im Camping-Sektor etablieren will.

1000er-Klasse

Die erste Box ist die BlackBee 1000. Schon der Name und das passende Design der Schwarzen Biene zeigen, dass man sich Gedanken um die Platzierung im Markt gemacht hat. Die Box selbst ist ein Quader mit abgerundeten Kanten in den "Bienen-Farben" Gelb und Schwarz. Das Material ist wertig, erinnert ein wenig an die Werkzeug-Profiserie von Dewalt. Der harte Kunststoff wurde für mehr Griffigkeit ein wenig weichgemacht. Die "Biene" steht als Zeichen für Fleiß weniger bekannt ist, dass sie ein Symbol für Unsterblichkeit und Auferstehung. Jeder Hersteller versucht seine Boxen für einen speziellen Zweck und eine bestimmte auszurichten. Bei der BlackBee 1000 dürfte das eine Mischung von Camping/Vanlife und mobilem Arbeiten sein.

Wie der Name "1000" schon andeutet, liefert die Box dauerhaft 1000 Watt Strom in drei 230-Volt Buchsen und speichert insgesamt 1036 Wh. Der Anlaufstrom kann bis zu 2000 Watt erreichen. Im Reich der mobilen Powerboxen siedelt sie damit in der Mitte – deutlich potenter als die 500er-Klasse aber auch kleiner als die 2000er. Die nächst größere BlackBee soll dann auch den 2000er-Bereich abdecken. Es gibt im Markt noch größere Boxen, doch die sind so schwer, dass man sie kaum noch als mobiles Gerät bezeichnen kann.

Handliche Größe

Mit einer Größe von 342 x 264 x 254 Millimetern und 11 Kilogramm Gewicht kann man die BlackBee 1000 überall mit hinnehmen. Auch in einem kleineren Van, Zelt oder Wohnwagen findet sie Platz. Alle Anschlüsse befinden sich an der Front der Box. Das macht es sehr viel leichter sie platzsparend unterzubringen, als es bei einer Box möglich wäre, wo die Kabel an zwei oder gar drei Seiten rein und rausgehen. An der Front sitzen alle Anschlüsse und das Display. Auf der Rückseite befindet sich ein zweiteiliger Scheinwerfer. Tatsächlich ist es ein Scheinwerfer und keine Taschenlampe mit einem kleinen Lichtkegel. Mit der Box lässt sich so zur Not ein Zeltplatz oder eine Zone auf der Baustelle ausleuchten. Das Licht kann in drei Stufen gedimmt werden. Kuschelbeleuchtung sieht natürlich anders aus.

Das Netzteil ist separat – was immer Vor- und Nachteile hat. Zu den Vorteilen zählt, dass die Thermik eines Ladegeräts außerhalb der Box, dazu führt, dass die Box seltener den Kühlungslüfter einsetzen muss. Dafür ist aber ein zusätzliches Gerät. Letztlich eine Glaubensfrage. Die Box schaltet sich, um Strom zu sparen, nach einiger Zeit der Inaktivität ab.

Sehr viele Anschlüsse

Für so eine kleine Box protzt die BlackBee mit einer Menge von Anschlüssen. 12 Geräte können gleichzeitig angeschlossen werden. Neben den immerhin drei 230-Volt-Dosen fallen die beiden USB-C-Ausgänge auf. Kfz- und Solareingang sind Standard bei allen Boxen, diese Box kann auch per USB-C aufgeladen werden. Im Prinzip könnte man das Ladegerät eines Laptops verwenden, dann natürlich mit begrenzter Stromaufnahme. Eher selten vertreten und eine Besonderheit der BlackBee in dieser Klasse sind die beiden Plattformen zum drahtlosen Aufladen (10 Watt) – geschmückt mit Bienensymbolen. Die Langlebigkeit der Akkus gibt AlphaESS mit 1000 Zyklen an. Im Prinzip kann die BlackBee parallel aus verschiedenen Quellen aufgeladen werden.

Im Betrieb erfüllt die BlackBee 1000 alle Versprechen. Wie nicht anders zu erwarten war. Die Speichertechnik ist insgesamt ausgereift und man kann grundsätzlich erwarten, dass die Markengeräte ihren Zweck erfüllen. Die Limitierung auf 1000 Watt grenzt das Einsatzspektrum bei Handwerkermaschinen ein. Das ist in der 1000er Klasse ab fast immer so und letztlich müssen Leistungsabgabe und Speichervermögen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

Preislich liegt die Box über 1000 Euro und ist damit auf dem Level der Mitbewerber. Der Eintritt in den Markt wird nicht mit einem Preisfeuerwerk begleitet. Zu diesem Artikel gibt es aber eine zeitlich begrenzte Rabattaktion von immerhin 25 Prozent, das drückt den Preis unter 1000 Euro. Für die nächste größere Box, die BlackBee 2000, läuft derzeit eine Kickstarterkampagne mit einem wirklich attraktiven Early-Bird-Preis. Das sollten sich Interessenten auch ansehen. Das man ewig warten muss, wie bei manchen Kampagnen, muss bei einer Großfirma wie AlphaESS nicht befürchtet werden.

Wieso die BlackBee?

Also: Warum sollte man unter dem großen Angebot an Boxen sich für die BlackBee 1000 entscheiden? Ein Grund dürfte der Hersteller Alpha ESS sein. Das ist eine große Firma mit eigenen Fabriken. Sie dürfte es auch noch in einigen Jahren geben, viele Newcomer in diesem Bereich produzieren nicht selbst und einige werden auch wieder verschwinden. Von Start weg gehört Alpha ESS also zu den Großen der Branche. Und wenn man auf so netwas Wert legt, lichtet sich das Angebot deutlich.

Auch ist anzunehmen, dass sich diese Firma nicht mit einem Randplatz in dem Markt zufriedengeben wird und es nach der angekündigten BlackBee 2000 und einem eigenen Solarmodul weitere Modelle folgen werden. Alpha ESS wird auf Dauer das ganze Spektrum von Industrielösungen, Einzelhaus-Anlagen, den mobilen Sektor und wohl auch Insellösungen etwa für Hütten ohne Stromaschkuss anbieten wollen.

Robust und unkompliziert

Von der Philosophie her ist die BlackBee ein Arbeitstier, um das man sich nicht viel Gedanken machen muss und soll. Aufladen und ab zum Einsatz – ob das nun eine Grillparty, der Aufbau eines Schuppens oder eben Camping ist. Es gibt Systeme, bei denen man über eine modifizierte App, Einstellungen tief in den Eingeweiden des Geräts vornehmen kann, die sich mit anderen Akkus zu komplexen Netzen verbinden lassen und Ähnliches. Für manche User ist das eine wahre Freude, für die meisten ist ein System, das problemlos und ohne viel Gedöhns als Stand-Alone arbeitet, die bessere Wahl. Für die BlackBee benötigt man kein Studium der Bedienungsanleitung – einzig das Anschalten der Wireless-Lader ist nicht selbsterklärend (Zwei Mal auf "Info" drücken).

Sehr gut gefallen hat uns die Verarbeitung und das solide Material, das auch einen Handwerkereinsatz aushalten sollte, die beiden Wireless-Stationen, die durchdachte platzsparende Unterbringung der Stromanschlüsse – das Aufladen über USB-C kann auch hilfreich sein. Den Scheinwerfer wird man früher oder später dankbar nutzen, ob es bei einer Autopanne oder dem Zeltaufbau in dunkler Nacht ist.

