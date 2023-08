Einen Akku-Rasenmäher von Bosch für unter 200 Euro – dieses Schnäppchen finden Hobbygärtner aktuell bei eBay. Lohnt es sich, hier zuzugreifen?

Im Garten ist das ganze Jahr über etwas zu tun. Auch Rasenmähen gehört zu den regelmäßigen Aufgaben. Den passenden Mäher dazu gibt es gerade günstig bei eBay. Dort wird der Akku-Rasenmäher CityMower von Bosch für unter 200 Euro angeboten. Wir verraten, ob sich dieses Angebot lohnt.

Was kann der Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300 von Bosch?

Auch wenn Mähroboter für viele Hobbygärtner die bessere Wahl sind, weil sie die lästige Arbeit abnehmen, sind sie nicht für alle Rasenflächen gut geeignet. In dem Fall muss ein klassischer Rasenmäher her und den gibt es gerade bei eBay zu einem besonders guten Preis. Der Onlinehändler bietet den Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300 von Bosch für 199 Euro inklusive Versandkosten an. Im Vergleich zu anderen Anbietern ist das der aktuell günstigste Preis im Netz für das Gerät.

Die Details zum Bosch CityMower 18V-32-300:

Modell: Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300

Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300 Geeignet für: Rasenflächen bis maximal 300 Quadratmeter und Stadtgärten

Rasenflächen bis maximal 300 Quadratmeter und Stadtgärten Schnittbreite: 32 Zentimeter

32 Zentimeter Lieferung inklusive: Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C, Grasfangbox 31 Liter, Ladegerät AL 1830 CV

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

Besonders gut geeignet ist der Rasenmäher laut Hersteller für kleinere Gärten mit einer Rasenfläche bis zu 300 Quadratmeter. Er hat eine Schnittbreite von 32 Zentimetern und eine verstellbare Schnitthöhe von 30 bis 60 Millimeter. Ausgestattet ist der Akku-Rasenmäher außerdem mit einem 31-Liter-Auffangkorb, einem 18-V-Li-Ion-Akku und Ergo-Flex-Handgriffen, die Arme und Rücken beim Mähen entlasten sollen.

Günstigere Alternative: Einhell City-Akku-Rasenmäher GE-CM 18/30

Ebenfalls bestens für kleine Grünflächen und Stadtgärten geeignet ist der City-Akku-Rasenmäher von Einhell. Er ist dem Hersteller zufolge perfekt für Rasenflächen bis zu 150 Quadratmeter und mit 127,50 Euro bei Amazon auch noch einmal günstiger als das Bosch-Modell. Geliefert wird der Rasenmäher inklusive Akku und Ladegerät.

Die Details zum Einhell City-Akku-Rasenmäher GE-CM 18/30:

Modell: Einhell City-Akku-Rasenmäher GE-CM 18/30

Einhell City-Akku-Rasenmäher GE-CM 18/30 Geeignet für: Rasenflächen bis maximal 150 Quadratmeter und Stadtgärten

Rasenflächen bis maximal 150 Quadratmeter und Stadtgärten Schnittbreite: 30 Zentimeter

30 Zentimeter Lieferumfang: inklusive 3,0-Ah-Akku und Ladegerät

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Die Schnittbreite beim Einhell-Modell fällt mit 30 Zentimetern etwas geringer aus als beim Bosch-Mäher und auch der Fangsack ist mit 25 Litern deutlich kleiner. Dafür ist der Akku-Rasenmäher von Einhell jedoch auch noch einmal knapp 71 Euro günstiger als das Markengerät von Bosch. Welches Modell das richtige ist, hängt in erster Linie von der zu mähenden Rasenfläche ab und davon, wie oft gemäht wird. Bei den Kunden schneiden sowohl der Einhell- als auch der Bosch-Rasenmäher in den Bewertungen etwa gleich gut mit 4,3 und 4,4 Sternen ab.

