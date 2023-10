"Apple und Samsung haben den Mut verloren" – was Carl Pei mit seiner Firma Nothing anders machen will

von Christian Hensen Mit seiner Marke Oneplus sorgte Carl Pei für Aufsehen in der Tech-Branche. Jetzt hat er mit Nothing ein neues Unternehmen gegründet – und will dort weitermachen, wo Apple und Co. seiner Meinung nach aufgegeben haben.





In den vergangenen Jahrzehnten hat die Tech-Branche viele Berühmtheiten hervorgebracht: Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs. Carl Pei, ein in China geborener schwedischer Unternehmer, ist mit seinen 34 Jahren auf dem besten Weg, sich in die Riege dieser Namen einzureihen.

Sein Studium an der Handelshochschule Stockholm brach er ab und gründete mit seinem ehemaligen Chef Pete Lau die Smartphone-Marke Oneplus. Das war vor zehn Jahren. Bereits das erste Gerät wurde fast eine Million Mal verkauft – obwohl man nur mit 50.000 Geräten rechnete. Lange gehörteder Hersteller zu den beliebtesten Geräten mit dem Google-Betriebssystem Android.

Statt sich auf seinem Erfolg auszuruhen, suchte Pei nach zehn Jahren erneut das Risiko – und verließ Oneplus. Zu seinem 31. Geburtstag, wie er sagt, schenkte er sich selbst ein neues Unternehmen: Nothing. Was den Jungunternehmer antreibt, was er mit Nothing vorhat und warum ein Ruhestand in Saus und Braus nichts für ihn ist, sagte er dem stern im Interview.