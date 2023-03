von Christian Hensen Hochwasser, Katastrophe, Gefahr: Seit Februar 2023 nutzt Deutschland Cell Broadcast, um Warnungen an Mobilfunkgeräte zu schicken. Ein Überblick über die Fakten.

Cell Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, der bundesweit Warnnachrichten direkt an Handys und Smartphones schickt. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kann man mit keiner anderen Technik mehr Menschen direkt erreichen. Zwar gibt es ähnliche Warnungen auch über Apps wie "Nina" oder "Katwarn", aber genau das ist das Problem: Es sind Programme, die man sich vorher runterladen muss. Cell Broadcast funktioniert grundlegend anders.

Cell Broadcast kommt gänzlich ohne Software aus und ist mit fast allen Endgeräten kompatibel. Die Warnmeldungen gehen an alle, die sich in einem bestimmten Abschnitt des Mobilfunknetzes befinden. Was man dennoch beachten muss und wie man keine Nachricht über Cell Broadcast mehr verpasst, lesen Sie in diesem FAQ.

Wie funktioniert Cell Broadcast?

Cell Broadcast macht sich eine Standardtechnologie des Mobilfunknetzes zunutze. Sobald sich ein Gerät in einer Funkzelle registriert, gehört es zu den potentiellen Empfängern einer Warnmeldung. Denn der zentrale Verteiler einer Funkzelle ist in der Lage, Textnachrichten an alle Geräte zu senden, die in diesem Moment Netzempfang darüber beziehen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es wird keine zusätzliche Software benötigt, die im Hintergrund arbeiten muss oder in der man vorher Daten hinterlegen muss – die Nachrichten erreichen anonym jeden, der vor Ort ist – solange das Endgerät generell in der Lage ist, Nachrichten über die Funkzelle zu empfangen.

Welche Handys empfangen die Nachrichten von Cell Broadcast?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet eine Liste mit empfangsfähigen Geräten. Es fällt auf, dass sehr alte Smartphones Cell Broadcast nicht unterstützen. Bei Apple sind es beispielsweise alle iPhones bis zum iPhone 6. Ab dem iPhone 6S werden die Nachrichten empfangen, sogar die Apple Watch Series 4 und alle neueren Modelle erhalten bei entsprechendem Mobilfunkchip eine Nachricht. Bei Samsung werden zahlreiche Geräte unterstützt, anhand der S-Serie zeigt sich, dass alle Smartphones unter dem S10 nicht dazugehören. Das Amt rät, dass für den reibungslosen Empfang der Nachrichten geprüft werden soll, ob das aktuelle Betriebssystem installiert, das Gerät eingeschaltet und der Flugmodus ausgeschaltet ist. Problemlos soll der Empfang ab Android 11 und iOS 16.1 beziehungsweise 15.6.1 möglich sein.

Ist Cell Broadcast besser als Nina und Katwarn?

Für die bloße Warnung vor Gefahren ist Cell Broadcast vielleicht die beste Empfangsmethode. Aber die Technik ist eingeschränkt. Über Warn-Apps können die Behörden deutlich mehr Informationen übermitteln, was sich zum Beispiel auf den Umfang der Handlungsempfehlungen auswirken kann. Das Bundesamt empfiehlt eine Kombination aus beidem, um nichts zu verpassen.

Wie kann ich den Empfang von Warnmeldungen ein- oder ausschalten?

Es ist tatsächlich möglich, den Empfang von Warnungen bestimmter Warnstufen von Cell Broadcast abzuschalten. Bei Apple geht dies über die Einstellungen im Menü "Mitteilungen". Am unteren Ende der Liste finden Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Warnmeldungen zuzulassen oder abzulehnen. Ab Android 13 finden Sie die entsprechenden Optionen ebenfalls in den Einstellungen, beispielsweise im Menü "Sicherheit und Notfälle". Das Tech-Portal "Giga" beschreibt die unterschiedlichen Wege, wie man Cell Broadcast unter Android aktiviert oder abschaltet. Von Hersteller zu Hersteller gibt es Unterschiede.

Warum gibt es Cell Broadcast in anderen Ländern schon länger und in Deutschland erst jetzt?

Traditionell setzt Deutschland auf einen sogenannten Warnmittelmix. Das bedeutet, dass die Behörden auf mehrere Wege setzen, um die Bevölkerung zu warnen. Die Ahrtal-Katastrophe 2021 hat allerdings gezeigt, dass die bisherigen Mittel unzureichend waren. Deshalb entschied man sich, Cell Broadcast in den besagten Mix aufzunehmen und ab sofort zusätzlich zu nutzen.

Szenen aus dem Katastrophengebiet Ein Jahr nach der Flut: So sieht es heute an der Ahr aus 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter Zwölf Monate nach der Katastrophe: Ein bitterer Gruß an Politik, Bürokratie, Versicherungen und auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich zum Jahrestag im Katastrophengebiet hat blicken lassen. Die Hilfe kommt viel zu langsam an, bemängeln die Betroffenen. Der Motivwagen am Ortseingang von Dernau wurde vom legendären Wagenbauer des Düsseldorfer Rosenmontagszuges, Jacques Tilly, entworfen. Mehr

Wie erkennt man eine echte Warnung?

Nur Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen dürfen und können Cell Broadcast-Warnungen versenden. Der Absender steht in jeder Aussendung, zusätzlich verweist eine echte Warnung auf die Webseite "warnung.bund.de". Entwarnungen über Cell Broadcast gibt es derzeit nicht, Möglichkeiten werden vom Bund geprüft.

Bei der Aussendung von Cell Broadcast-Warnungen werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet. Der Versand erfolgt anonym an alle Mobilfunkgeräte, die sich bei einer bestimmten Funkzelle angemeldet haben. Der Absender hat keine Einsicht in die betroffenen Mobilfunknummern oder andere Daten der Empfänger. Cell Broadcast ist daher datenschutzkonform.

Was muss ich tun, wenn ich eine Warnmeldung erhalten habe?

Was man tun muss, sobald eine Cell Broadcast-Warnung eingeht, hängt davon ab, was die Nachricht und die weiterführenden Informationen sagen. Wird vor einer konkreten Gefahr gewarnt, sollte man sich an die Empfehlungen und Anweisungen in der Nachricht halten. Oft wird zum Beispiel nahegelegt, bestimmte Orte zu meiden oder sich in Sicherheit zu begeben.

Was kann ich tun, wenn ich keine Warnmeldungen bekomme?

Wenn das Handy nicht klingelt, obwohl eine Warnung verschickt worden ist, kann das unterschiedliche Ursachen haben. Möglicherweise ist das Gerät nicht kompatibel – dann wäre es an der Zeit, über eine Neuanschaffung nachzudenken. Es kann auch sein, dass man den Empfang versehentlich deaktiviert hat. Prüfen Sie in den jeweiligen Menüs der Geräte, ob alles korrekt eingestellt ist. Falls der Flugmodus eingeschaltet war, lag es daran: Cell Broadcast funktioniert nur, wenn das Handy Empfang hat.