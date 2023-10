von Gernot Kramper Kleine Drohnen bestimmen die Kämpfe in der Ukraine. Dabei werden die neuesten und gefährlichsten Systeme dort noch gar nicht eingesetzt. Der "Kugelfisch" aus China kann dank Künstlicher Intelligenz vollkommen autonom und in einem sich selbst organisierenden Schwarm angreifen.

Der Himmel über der Ukraine wird von kleinen Kampfdrohnen beherrscht, häufig sind es umgebaute Quadcopter, die aus China kommen. In China werden derweil eigene, weit gefährlichere Mini-Drohnen entwickelt, etwa die der "Kugelfisch"-Familie von Zhuhai Ziyan. Diese Drohne vereint drei Eigenheiten, die sie besonders gefährlich machen. Design, Intelligenz und spezielle Munition. Die "Kugelfisch"-Drohnen sind keine einfachen Quadcopter, es handelt sich um Mini-Hubschrauber mit einem großen Rotor. Das verspricht bessere Flugeigenschaften, ist aber weit schwieriger zu steuern als ein Quadcopter. Der Mini-Hubschrauber hat eine offene Bauweise. Wie bei einem klassischen Lastenhubschrauber gibt es keinen geschlossenen Laderaum, die Nutzlast hängt frei unter dem "Rücken" der Konstruktion. "Kugelfisch" A2G ist eine 1,87 Meter lange Drohne, ihre Höhe beträgt 0,62 Meter. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von 130 km/h und kann eine Nutzlast von 12 Kilogramm tragen. "Kugelfisch" 3 ist etwas größer und kann nicht nur mit Granaten armiert werden, sie kann auch Maschinengewehre tragen.

Abwurf von Airburst-Munition. © Zhuhai Ziyan

Zeit der Improvisationen

Zu Beginn des Ukrainekrieges wurden häufig Mörsergranaten oder Handgranaten von Drohnen abgeworfen. Der "Kugelfisch" ist nicht auf improvisierte Lösungen angewiesen. Er kann panzerbrechende Granaten abwerfen und verfügt überdies über Airburst-Munition. Diese Granaten explodieren nicht beim Aufprall, sondern in geringer Höhe, so dass ihr Splitterkegel von oben herab wirkt, die Zerstörungswirkung auf Infanterie ist so ungleich größer.

Schwarm von zehn Drohnen

Die größte Besonderheit der Drohne ist die KI-Steuerung. Damit kann sie Kampfaufträge vollkommen selbstständig ohne menschliche Hilfe durchführen. "Mit einem einfachen Knopfdruck", schreibt Zhuhai Ziyan, "sind die Drohnen in der Lage, autonom zu starten, sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit den anderen Maschinen zu verbinden und das vorgesehene Ziel anzugreifen". Die KI soll bis zu zehn Drohnen zu einem Schwarm zusammenfassen können.

Zivile und militärische Varianten

Die Hubschrauber-Drohne kann von Schiffen aus eingesetzt werden. Eine Besonderheit der Maschinen von Zhuhai Ziyan ist ihre Fähigkeit, in großen Höhen zu operieren. Sie sollen Transportaufgaben und Einsätze im Hochgebirge übernehmen. Eine weitere Eigenheit ist der Bau der Maschine. Die "Kugelfisch"-Drohnen werden nicht allein für militärische Ziele gebaut, es gibt auch eine rein zivile Version. Dieses Vorgehen ist typisch für Chinas Rüstungsindustrie. Durch die Vermischung von ziviler und militärischer Produktion profitiert das Militär von den großen Stückzahlen des zivilen Sektors. Rüstungsgüter werden billiger hergestellt, die berüchtigten "Goldrand"-Lösungen der deutschen Beschaffung gibt es nicht. Im Ernstfall dürfte es Peking gelingen, in kurzer Zeit die Rüstungsproduktion enorm zu steigern, indem die zivilen Kapazitäten mit genutzt werden.