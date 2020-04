Versuchsaufbau für eine Tracking-App bei der Bundeswehr. Die App soll im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum Einsatz kommen. In Berlin waren deshalb am Mittwoch 50 Bundeswehrsoldaten im Spezialeinsatz. In Gebäuden der Julius-Leber-Kaserne wurden Muster auf dem Boden mit vorgegebenen Positionen angebracht. Dort hielten sich Testpersonen für einen bestimmten Zeitraum auf. Bei dem aus mehreren Phasen bestehenden Versuch wurde schrittweise die Anzahl von Personen, die sich in einem bestimmten Areal aufhielten, zunächst erhöht und dann wieder reduziert. Dem vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut und Robert-Koch-Institut vor knapp drei Wochen angestoßenen Projekt haben sich laut Versuchsleiter Ralf Schäfer bereits acht Länder und 130 Entwickler angeschlossen. "Wenn eine dieser Personen jetzt positiv getestet wird, dann kann man die anderen benachrichtigen, dass sie mit ihnen in Kontakt waren. Das Ganze funktioniert aber so, dass es absolut datenkonform ist oder datenschutzkonform ist. Das heißt, es werden keine Orte gespeichert, wo die Personen sich treffen. Es wird auch nicht gespeichert, wer sich trifft, sondern es wird ein anonymer Code verwendet und der nur dazu dient, die Personen zu benachrichtigen, dass sie irgendwann mal im Kontakt waren." Die Testpersonen sollten sich für unterschiedlich lange Zeitabstände an bestimmten Punkten aufhalten und dann weitergehen. Anschließend wollten die Wissenschaftler überprüfen, ob von der App tatsächlich alle möglichen Kontakte festgestellt wurden. Nach Angaben der Entwickler haben man verhindern wollen, dass so wie in China oder anderen Ländern Asiens Apps zum Einsatz kommen, die Personen auch wirklich identifizieren und tracken.