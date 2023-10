DBS2300 Solargenerator – starke Powerbox zum Schnäppchenpreis

von Gernot Kramper Technisch steht die Dabbsson DBS2300 den Geräten der Marktführer in nichts nach. Im Gegenteil: Sie bringt sogar einige Besonderheiten mit. Dazu kommen aktuelle Sonderangebote.

Dabbsson DBS2300, das ist ein weiterer neuer Solargenerator von einer Marke, die man nicht kennt. Was soll das? Tatsächlich wird der Markt an Solargeneratoren oder Powerboxen immer undurchschaubarer. Vor etwa zwei Jahren wurde das damals recht neue Produkt "Solargenerator" nur von einer Handvoll Firmen angeboten, sie sind heute die Platzhirsche im Markt. Inzwischen drängen immer mehr Hersteller nach, das macht es für den Verbraucher nicht leichter, aber für ihn bieten gerade die Neuankömmlinge gute Chancen.

Von Dabbsson kommt die DBS2300. Es ist eine Box der 2000er Klasse – sie speichert 2330 Wattstunden und gibt dauerhaft 2200 Watt ab – in der Spitze sind auch 4000 drin. Die gute Nachricht: Mit dem Gerät kann man fast alles, was einen Schukostecker hat, betreiben. Verbunden damit ist aber eine gewisse Größe (43,2 x 30,5 x 25,4 cm) und ein deutliches Gewicht. Die DBS2300 kann man mit ihren 24,1 Kilogramm noch gut tragen, ein Leichtgewicht ist sie natürlich nicht.

Auch für Büro oder Wohnzimmer geeignet

Das wertige Gehäuse ist in Grau und Anthrazit-Tönen gehalten, das macht die eine Hälfte der Anbieter so, die andere setzt mehr auf Freizeitfarben. Durch das dezente Äußere lässt sich die Stromkiste auch im Wohn- und Office-Bereich einsetzen. Gut gelöst sind die integrierten Griffe in der Box. Sie ist auch kein Quader, sondern besitzt abgeschrägte Ecken, es handelt sich also um ein längliches Oktogon. Diese Box ist nicht auf minimale Größe hin konstruiert. Das merkt man auch daran, dass die Anschlüsse an drei Seiten in die Dabbsson hineinführen.

Bei Anschlüssen bringt die Dabbsson das mit, was man erwartet und etwas mehr. Am meisten benutzt werden die vier 230 Volt Anschlüsse, dazu kommen drei USB-A-Ausgänge (davon eine Schnellladebuchse), drei USB-C, der übliche 12-Volt-Kfz-Anschluss mit 120 Watt. Dazu kommen noch zwei DC5521-A-Buchsen, 12 Volt mit je 50,4 Watt. Weitere Besonderheit ist der 12-Volt-Anderson-Ausgang, der 360 Watt verträgt. Die Box bietet vergleichsweise sehr viel Strom bei 12 Volt. Für Camper und Wohnmobilisten ist das wichtig, da ihre Installation hauptsächlich auf 12 Volt basiert. Spannend wird es bei den Eingängen, die Box schluckt 1800 Watt an Wechselstrom und 800 Watt vom Solarpanel, der Kfz-Eingang ist wie immer auf 120 Watt begrenzt.

Sichere und langlebige Zellen

Das ist alles nice, doch unterscheidet sich die Dabbsson damit noch nicht von den Geräten anderer Hersteller. Jetzt kommen die Besonderheiten: Die Dabbson ist besonders sicher. Das Gehäuse ist feuerfest zertifiziert, sie erreicht die Norm UL-94 V0. Doch wichtiger ist, dass Dabbsson LiFePO4-Zellen verbaut. Mit ihnen kann es bauartbedingt nicht zu den gefürchteten Lithium-Bränden kommen. Durch diese Zellen kann man einen Nagel treiben, ohne dass es zur Explosion kommt. Überdies halten sie weit länger. Dabbsson spricht von 10.000 vollen Ladezyklen. In der Box sollen Zellen verwendet werden, die man auch im Kfz zulassen könnte. Das bedeutet, dass die Box auch extreme Temperaturen gut wegsteckt.

Künstliche Intelligenz unterstützt das Batteriemanagement, so soll es zu einem besonders schonenden und leisen Betrieb kommen. Die Geräuschentwicklung ist je nach Anwendung unterschiedlich wichtig. Jemand, der Handwerksgeräte an seiner Box betreibt, wird den Lüfter kaum hören. Wenn das Gerät aber im Büro oder am Krankenbett steht, macht es schon einen Unterschied, wie laut es wird, sobald Strom fließt. Wir fanden die Box wohltuend ruhig, bei Volllast läuft der Lüfter dann aber doch merklich.

Notstromreserve

Eine weitere Besonderheit: Die Dabbsson kann als Notstromreserve zwischengeschaltet werden. Dann läuft der Strom aus dem Netz durch die Box - erst wenn er ausfällt, übernimmt sie. Das ist für Geräte der Krankenversorgung wichtig, ergibt aber auch bei Aquarien Sinn. In Ländern, in denen das Netz gern einen Schluckauf hat, kann man so das Büro vor einem gelegentlichen Flackerlicht bewahren. Eine weitere Besonderheit der Specs: Die Box von Dabbsson kann mit bis zu zwei Stromspeichern zu 3000 Wattstunden verbunden werden. Dann hat man eine gewaltige Kapazität von 8300 Wattstunden. Ähnliches gibt es nur bei wenigen Mitbewerbern. Bei Dabbsson gibt es noch ein Extra: Die zusätzlichen Speicher können selbst zusätzlichen Solarstrom aufnehmen. Pro Speicher DSB3000B sind 1200 Watt Solar möglich.

Zusätzlich zur Box hatten wir eine Solartasche von Dabbsson von 200 Watt im Gebrauch. Diese Taschen eignen sich für den mobilen Gebrauch, sind aber immer teurer als statische Panels. Wie zu erwarten, konnten wir im Herbst keine 200 Watt aus dem Panel herausholen. Unter besseren Bedingungen sollte das möglich sein. Sehr gut hat uns gefallen, dass das Panel zusammengeklappt wenig Raum einnimmt. Man kann es also gut transportieren. Für längeren Gebrauch sollte man bedenken, dass für eine Box dieser Kapazität mindestens zwei 200 Watt Solarpanel benötigt werden, um den großen Speicher auch wieder aufzufüllen.

Die Dabbsson ist mehr als ein "Me Too"-Produkt. In der Praxis hält sie ihre Versprechungen. Das ist aber auch branchenüblich, alle Geräte, die wir sehen, sind wertig verarbeitet und funktionieren. Das ist auch kein Wunder. Diese Geräte werden größtenteils von großen Lohnfertigern zusammengebaut, auch eine neue Marke profitiert so vom geballten Know-How in Sachen Produktion. Wer sich für das Innenleben der Box interessiert, dem sei das Video von "Reingeschaut" empfohlen. Für die Box gibt es eine App, so dass man sich auch aus der Ferne über ihren Zustand informieren kann. Auch lassen sich hier Einstellungen wie der maximale Ladestrom vornehmen, an der Box allein geht das nicht. Für den Betrieb ist man jedoch nicht darauf angewiesen, die Box arbeitet auch ohne jede Appverbindung.

Für wen ist die Dabbsson interessant?

Die Dabbsson ist zunächst ein tragbarer Stromspeicher. Das tut sie allemal, ob man nun damit campen will, oder auf dem Feld Strom benötigt. Von der Ausrichtung her, hat sie besondere Features für das automatische Anspringen bei Stromausfall. Das unterstützen bei weitem nicht alle Boxen. Das geringe Geräuschniveau macht den Einsatz in Wohn-, Schlaf- oder Büroräumen möglich. Wegen ihrer massiven Erweiterungsmöglichkeiten inklusive des zusätzlichen Solareintrages eignet sich die Box auch für sogenannte "Insellösungen" – also dann, wenn eine Hütte oder Finca mit Strom versorgt werden soll, es aber keinen Netzanschluss gibt.

Und jetzt kommt der Punkt, warum die Dabbsson für jeden spannend ist. Die Platzhirsche im Markt haben bislang das Preisniveau verteidigt. Es gibt gelegentliche Rabattaktionen – gern beim Kauf im Bundle – und natürlich werden Auslaufmodelle sehr günstig verkauft, aber das allgemeine Preisniveau gab nicht nach. Abgesehen vom Wegfall der Umsatzsteuer. Um in die Phalanx der etablierten Anbieter einzubrechen, spielen Newcomer inzwischen auch die Preiskarte.

Die Dabbson wird derzeit sehr günstig angeboten und das von etablierten Händlern. Wir sagen: Die Box ist auch regulär ihr Geld wert und steht Modellen anderer Spitzenmarken in nichts nach. Die jeweiligen Spezifikationen unterscheiden sich. Hier kommt es auf die jeweilige Nutzung des Kunden an, ob die Features ihm helfen oder ob er sie gar nicht benötigt. Aber bei den jetzigen Angeboten muss man nicht lange nachdenken: Die Dabbsson ist der absolute Preisleistungssieger in ihrer Preisklasse.

Bei Dabbsson selbst wird die Box auch merklich günstiger angeboten. Dazu gibt es ein Extra-Schmankerl: Wer sie dort kauft, bekommt ab November einen Micro-Inverter zugeschickt, besser bekannt als "Balkonkraftwerk". Dieser Inverter ist dann in der Lage, mit Solarpanelen und Box eine Minisolaranlage mit Speicher aufzubauen. So kann man die Sonnenenergie tagsüber hamstern, um sie abends zu verbrauchen. Der Inverter nimmt 800 Watt Solar auf und gibt maximal 800 Watt ins Hausnetz, mit Smartplugs lassen sich Verbrauch und Einspeisung anpassen.

Preisangaben sind kompliziert. Der reguläre Preis der Box beträgt etwa 2200 Euro inkl. Umsatzsteuer. Von Dabbsson wird sie im Amazanstore mit dem Micro-Wechselrichter für 1899 Euro angeboten - zieht man den Preis für den Wechselricher im Kopf ab, blieben etwa 1650 für die Box. Bei Cyberport kann sie derzeit für nur 999 Euro bekommen.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.