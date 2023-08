Das iPhone 14 gehört zu den Spitzengeräten unter den Smartphones – und das macht sich auch am Preis bemerkbar. Apple selbst ruft für das Premium-Handy mit 128 Gigabyte Speicher 999 Euro auf, bei eBay gibt es die Variante in Gelb aber aktuell für 719 Euro.

Das iPhone 15 steht schon in den Startlöchern. Wer vor dem Release jedoch noch günstig das Vorgängermodell erstehen möchte, findet das Smartphone in der Farbe Gelb gerade bei eBay zum Deal-Preis. Statt 999 Euro kostet das Telefon beim Onlinehändler knapp 180 Euro weniger. Ist es sinnvoll, jetzt zuzuschlagen? Wir haben das Angebot gecheckt.

iPhone 14 in Gelb: Was kann das Apple-Smartphone?

Der Onlinehändler bietet das Top-Smartphone mit 128 Gigabyte Speicher zum bisherigen Bestpreis an. Ein Vergleich mit anderen Anbietern zeigt: Dort schlägt das Handy mit etwa 100 Euro mehr zu Buche.

Die Details zum iPhone 14:

Modell: Apple iPhone 14 in Gelb

Apple iPhone 14 in Gelb Betriebssystem: iOS 16

iOS 16 Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 20 Stunden

bis zu 20 Stunden Speicher: 128 Gigabyte

128 Gigabyte Display: 6,1 Zoll OLED

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

So verlockend das Angebot auch klingt, einen kleinen Haken gibt es: Das Smartphone ist nämlich nur in der Farbe Gelb so günstig. Wer beim Kauf des Apple-Handys sparen möchte und sich an der Farbe nicht stört, macht beim Kauf ein richtiges Schnäppchen.

Alternative: Samsung Galaxy S21 für unter 500 Euro

Muss es nicht zwingend ein iPhone sein, ist das Samsung Galaxy S21 mit 128 Gigabyte Speicher eine gute und zudem günstigere Alternative. Amazon ruft für das Samsung-Smartphone in der Farbe Lila 499,90 Euro auf und ist damit noch einmal 219 Euro günstiger als das Apple-Smartphone.

Hier geht's zum Angebot beiAmazon

Das Samsung Galaxy S21 ist mit einem 6,2 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet und hat bei regulärer Internetnutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden. Bei reinem Musikhören hält der Akku wesentlich länger durch – bis zu 68 Stunden sind laut Hersteller drin. Zwar handelt es sich beim Galaxy S21 nicht um das neueste Handy-Modell des südkoreanischen Herstellers, knapp 500 Euro für das Smartphone sind trotzdem ein sehr guter Kurs.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.