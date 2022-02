Britische Militärkreise warnen, dass Putin den Vater aller Bomben in einer "Shock-and-Awe"-Kampagne gegen die Ukraine einsetzen will. Die Bombe ist so stark wie eine kleine Atomwaffe, damit soll auch die Moral der ukrainischen Armee gebrochen werden.

Der Vater aller Bomben – das ist die stärkste konventionelle Bombe der Welt, und sie befindet sich in Putins Arsenal. Der britische "Mirror" schreibt in Berufung auf Militärkreise, dass Putin den Einsatz der Waffe gegen die Ukraine angeordnet hat. Die Briten nehmen an, dass die Waffe gleich zu Beginn der Feindseligkeiten in einer "Shock-and-Awe"-Kampagne eingesetzt werden soll. "Schock- und Furcht" meint, dass die Angriffe in den ersten Tagen so gewaltig sein werden, dass die Moral des Gegners gebrochen wird.

Und dafür eignet sich der "Vater aller Bomben" – abgekürzt FOAB – Father Of All Bombs. Die Mutter aller Bomben (MOAB)ist das Gegenstück aus den USA.

Der Vater aller Bomben ist technisch eine thermobarische Aerosolbombe. Die enorme Sprengkraft kommt zustande, weil diese Bomben keinen Oxidator in den Sprengstoff mischen und transportieren. Er wird eingespart, zur Explosion nutzt man den Sauerstoff der Umgebungsluft. Daher können diese gewaltigen Bomben nicht an einem Punkt explodieren. Der Sprengstoff wird zunächst in einer gewaltigen Wolke in der Luft verteilt und dann gezündet. Das Ergebnis ist eine enorme Druckwelle, deren Stoßrichtung durch die Art der Zündung noch optimiert werden kann. Eine Aerosolbombe ist eine Art von Luftmine mit höherer Wirkung.

Demoralisierende Wirkung

Mutter und Vater aller Bomben sind zudem extrem große Sprengkörper. Die FOAB setzt die Kraft von 44 Tonnen TNT frei – soll dabei aber nur sieben Tonnen wiegen. Sie wäre somit weit effektiver als die US-Waffe. Die MOAB (GBU-43/B MOAB) wiegt etwa 9,5 Tonnen – davon sind 8,5 Tonnen Sprengstoff - und erzeugt eine Explosion, die der Kraft von 11 Tonnen TNT entspricht. Der Vater aller Bomben ist demnach viermal stärker als die MOAB. Sein primärer Explosionsradius des Feuerballs liegt bei 300 Metern, der der MOAB bei 150 Metern.

Sehen Sie im Video: Hiroshima nach der Atombombe – Archivaufnahmen der US-Armee zeigen die Stadt in Schutt und Asche.

Die USA haben die Mutter aller Bomben (MOAB - GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast) im April 2017 über einer Bunkeranlage in Afghanistan eingesetzt. Nach unbestätigten Angaben sollen die Russen die weitaus mächtigere FOAB 2017 in Syrien abgeworfen haben, um den Belagerungsring um die Stadt Deir ez-Zor aufzusprengen.

Drückt Bunkeranlagen ein

Die gewaltige Aerosolbombe entfesselt in vielerlei Hinsicht eine tödliche Wirkung. Die USA haben in Afghanistan die Tiefenwirkung ihrer Waffe genutzt. Die Druckwelle der Explosionswolke wirkt wie ein gewaltiger Schlag auf den Boden. Bunkern und Befestigungen werden bis in eine große Tiefe zerdrückt. Sie funktioniert also ganz anders als die klassischen Bunker-Busters, die versuchen durch den Boden in den Bunker einzudringen. Wegen der großen Zerstörungsfläche bietet auch noch tiefere Anlagen keinen Schutz gegen die thermobarischen Waffen. Die Explosion würden alle Zugänge zur Oberfläche zerstören, die Besatzung wäre in der Tiefe rettungslos verschüttet.

Schwerfällige Waffe

Diese Wirkung würden sich vermutlich auch die Russen zunutze machen und mit einer Bombe komplexe Bunker- und Verteidigungssysteme ausschalten. Wegen der Größe der Bombe kann sie nur von wenigen Flugzeugen abgeworfen werden, bei beweglichen Zielen wäre sie wenig geeignet.

An der Oberfläche ruft die zweifache Druckwelle im weiten Umkreis Zerstörungen hervor. Es gibt eine primäre Druckwelle durch die Explosion und eine sekundäre, wenn die Luft wieder zurückströmt. Die Lungen von Menschen würde von dem Druck zerrissen. Im Zentrum der Explosion bildet sich eine Vernichtungszone von etwa 600 Meter, hier wird alles durch Hitze und Druck pulverisiert. Die Wirkung der russischen Bombe an der Oberfläche dürfte größer sein als die des amerikanischen Pendants, weil die Explosionstemperatur der russischen Waffe doppelt so hoch sein soll. Die russische Bombe ist eine klassische ungelenkte Freifallbombe, die amerikanische steuert sich exakt ins Ziel.