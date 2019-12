Laut einer Statistik aus dem Jahre 2017 zählten an Weihnachten vor zwei Jahren noch Tablets, Smartphones, Fitnesstracker, Spielekonsolen und Smartwatches zu den beliebtesten Technik-Geschenken. Doch das Blatt hat sich inzwischen gewendet: Standen damals noch vorrangig technische Spielereien hoch im Kurs, sind es heute vor allem die praktischen und hilfreichen Elektronikartikel, auf die wir es abgesehen haben. Der Black Friday ist das beste Beispiel: Als Auftakt zum Weihnachtsgeschäft wurden an diesem Tag Wischroboter, elektrische Zahnbürsten, Nackenmassagekissen oder auch kabellose Staubsauger am häufigsten gekauft. Hier wurde deutlich, dass der Schwerpunkt 2019 ein anderer ist. Wenn auch Sie noch auf der Suche nach einem passenden Technik-Geschenk sind, können Sie sich von den beliebtesten Produkten inspirieren lassen, die im Folgenden aufgelistet werden.

Wischroboter

Wenn Sie große Flächen bisher von Hand reinigen mussten, kann Ihnen dieser Wischroboter die Arbeit zukünftig abnehmen: Ob Laminat oder Holz, Fliesen oder Stein – das Gerät kann alle glatten Oberflächen problemlos wischen. Und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal in Folge. Durch die intelligente Navigation merkt sich der Roboter, wo er bereits gewischt hat, und geht somit systematisch und präzise vor. Die mitgelieferten Reinigungstücher sind obendrein waschbar und wiederverwendbar. Hier bekommen Sie das Gerät.

Shiatsu Massagegerät

Körperliche Beschwerden wie Spannungskopfschmerzen, Rückenprobleme oder Muskelverspannungen resultieren oftmals aus einem verspannten Nacken. Dieser wird vor allem durch mangelnde Bewegung im Alltag, permanenten Stress oder auch eine falsche Schlafposition ausgelöst. Abhilfe schaffen können Sie hier mit einem Shiatsu Massagegerät: Durch die rotierenden Massageköpfe und die integrierte Wärmefunktion können Sie die Durchblutung verbessern und Beschwerden im Nacken, Schulter- und Rückenbereich lindern. Hier gibt es das Gerät.

Elektrische Zahnbürste

Es mag nicht das romantischte Geschenk sein, aber dafür ein äußerst sinnvolles: Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Zahnbürste hat die elektrisch betriebene den großen Vorteil, dass Ihre Zähne mit wenig Aufwand deutlich sauberer werden. Die integrierte Schalltechnologie reinigt jeden Zahn einzeln sehr gründlich – und das in nur zwei Minuten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für die Philips Sonicare EasyClean Zahnbürste entscheiden oder ein anderes Modell von Oral-B. In beiden Fällen tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes. Hier bekommen Sie die Zahnbürste von Philips und hier von Oral-B.

In-Ear-Kopfhörer

Kabellose In-Ear-Kopfhörer gewinnen immer mehr an Bedeutung – vor allem die Produkte aus dem Hause Apple. Wem die AirPods zu teuer sind, kann auch mit einem günstigeren Modell Vorlieb nehmen: Die QueenDer Bluetooth Kopfhörer sind zum Beispiel eine gute Alternative. Sie sehen nicht nur vergleichbar aus, sondern verfügen über praktische Features (u.a. eine Touchbedienung und ein Noise-Cancelling-Mikrofon). Die Kopfhörer gibt es hier.

Akku-Schlagbohrer

Das Einstiegsmodell von Bosch eignet sich gleichermaßen zum Bohren, Schlagen und Schrauben. Der Akkuschrauber GSB 18 V-21e besitzt austauschbare Kohlebürsten und ein Vollmetallgetriebe. Er wird inklusive zwei 2,0Ah Akkus, einem 40-teilige Zubehörset einem Ladegerät und einer L-BOXX 136 geliefert – das lässt Heimwerkerherzen höherschlagen. Besonders praktisch ist auch das integrierte LED-Licht, um dunkle Arbeitsbereiche auszuleuchten. Hier bekommen Sie den Schlagbohrer.

Kabelloser Staubsauger

Finden Sie es auch so nervig, das Kabel vom Staubsauger ständig umstecken zu müssen, um jede Ecke eines jeden Raumes reinigen zu können? Das dachten sich wohl auch die Entwickler von Philips – und haben einen kabellosen Staubsauger mit einer 360°-Saugdüse erfunden, mit dem Sie problemlos Schmutz und Staub von allen Seiten aufsaugen können. Mit einer Akkulaufzeit von 65 Minuten werden Hartböden und Teppiche bei nur einem Durchgang sauber. Hier bekommen Sie den Staubsauger.

Echo Dot

Unter den beliebtesten Technik-Geschenken befinden sich auch die hauseigenen Produkte von Amazon, welche vor allem in der Vorweihnachtszeit deutlich günstiger zu bekommen sind – wie zum Beispiel der intelligente Lautsprecher mit Alexa, kurz Echo Dot genannt. Per Sprachbefehl spielt das Gerät alles ab, was Sie hören wollen: Songs von Amazon Music, Spotify, TuneIn oder auch Hörbücher von Audible. Hier gibt es den Lautsprecher.

Philips Hue

Nicht nur intelligente Lautsprecher, sondern auch intelligente Lichtsysteme erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit – allen voran die Smart Home Lichtsteuerung von Philips Hue. Die LED-Lampen werden einfach nur in die Fassungen gedreht und via App gedimmt. So können Sie bis zu zehn Lampen gleichzeitig steuern und verschiedene Lichtszenen einstellen. Mit 16 Millionen Farben, warmen wie kalten, erzeugen Sie Ihre persönliche Lichtstimmung. Hier bekommen Sie das Lichtsystem.

Ultraslim Notebook

Wenn Sie auf der Suche nach einem guten und günstigen Laptop sind, ist das 14 Zoll große Lenovo Chromebook S340 (35,6 cm) inklusive Intel Celeron N4000, 4GB RAM, 32GB eMMC, Intel UHD-Grafik 600 und ChromeOS möglicherweise das Richtige für Sie. Das Ultraslim Notebook ist ein echtes Schnäppchen, wenn Sie einen gewöhnlichen Laptop für den Alltag brauchen. Hier bekommen Sie das Chromebook.

Mitesser-Entferner

Auch dieses Geschenk ist sicherlich nicht das schönste, wenn man bedenkt, wofür es gedacht ist. Andererseits gibt es Millionen Menschen, die unter Hautproblemen leiden und sicherlich große Freude daran hätten, ihre Mitesser zu entfernen. Das Gerät eignet sich vielleicht weniger gut für einen Menschen, den Sie kaum kennen – für Familienmitglieder oder enge Freunde sollte es jedoch kein Problem sein, dieses ungewöhnliche Geschenk dankend anzunehmen. Hier bekommen Sie den Mitesser-Entferner.

