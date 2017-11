Die größten und dramatischsten Luftschlachten der Geschichte fanden im Zweiten Weltkrieg statt. Niemals wieder schoben sich Ströme von mehr als tausend Bombern durch den Himmel, um von Hunderten wütender Jagflugzeugen attackiert zu werden.

Dabei gibt es nur spärliche Bildzeugnisse von den Ereignissen. Die wenigen qualitativ hochwertigen Aufnahmen sind meist bei friedlichem Himmel aufgenommen und auch sie sind in Schwarz-Weiß. Die Aufnahmen kriegerischer Szenen – etwa aus den mit den Bordwaffen verbundenen Kameras - hingegen sind grobkörnig und verwackelt.

Kein Wunder, dass Flugzeuge und Kämpfe aus dieser Zeit die Illustratoren anlocken. In Großbritannien und den USA hat man zudem keine Hemmungen, die mörderischen Auseinandersetzungen in Szene zu setzen. Im heutigen Luftkrieg kann man nichts mehr auf einer Leinwand darstellen. Tausende Meter über dem Boden und zig Kilometer entfernt werden heutige Lenkwaffen abgefeuert. Die Gefechte des Zweiten Weltkrieges fanden dagegen noch in Sichtentfernung statt.

Eine besondere Rolle nimmt Jim Laurier ein. Er ist selbst passionierter Flieger und gilt als einer der weltweit besten Luftfahrt-Grafiker. Im Band "Fighter!" stellt er die zehn besten Jagflugzeuge des Zweiten Weltkriegs vor.



Auswahl der Klassiker

Die Auswahl der Flugzeuge überrascht nicht. Es finden sich unter anderem die britische Supermarine Spitfire, die amerikanische North American P-51 Mustang und die Mitsubishi A6M Zero. Aus deutscher Produktion sind die Messerschmidt Bf 109, die Focke-Wulf Fw 190 und der erste kampffähige Düsenjäger Messerschmidt Me 262 in der Auswahl. Auf Exoten und Prototypen wie Messerschmitt Me 163 Komet oder Horten Ho 229 verzichtet der Band. Dass kein sowjetisches Flugzeug zu finden, liegt an den Kriterien. Das berühmteste Flugzeug der UDSSR ist eben kein Jagdflugzeug, sondern das Schlachtfugzeug Iljuschin Il-2 Schturmowik.

llustrationen und Information

Jedem Flugzeug widmet sich ein umfangreiches Kapitel mit zahlreichen Illustrationen. Davon sind einige technischer Natur, andere empfinden das Flugzeug eines berühmten Piloten nach – Werner Mölders bei der Bf-109, James Francis "Stocky" Edward bei der Spifire – und natürlich fehlen auch historische Kampfszenen nicht. Der Band Fighter! bietet nicht nur die Illustrationen von Jim Laurier, sondern auch eine Menge Lesestoff für die Luftfahrt-Enthusiasten. Die Texte sind umfassend, informativ und gut lesbar. Mehr Informationen gibt es nur in Fachbüchern zu einzelnen Flugzeugen, die sind aber weit weniger flüssig zu lesen.

Flugzeug-Experten werden den Band lieben. Für überzeugte Pazifisten ist er sicher nicht geeignet. Dazu wird die mörderische Welt des Luftkrieges dann doch etwas zu lebendig.

Jim Laurier

Fighter!

Die zehn besten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs