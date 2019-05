Es sind nur wenige Meter. Für das Start-Up-Unternehmen Lilium ist es aber ein großer Schritt auf dem Weg zu einem Flugtaxi, das dem Auto oder dem Zug Konkurrenz machen könnte. Die Firma hat jetzt Bilder von einem kurzen, unbemannten Flug eines Prototypen veröffentlicht. Der Flug soll etwa 45 Sekunden gedauert und bereits am 4. Mai stattgefunden haben. Der Prototyp hat nach Firmenangaben knapp elf Meter Spannweite und wiegt knapp eineinhalb Tonnen. Angetrieben wird das Modell von 36 elektrischen Jet-Motoren, die schwenkbar in den Flügeln eingebettet sind. Viele andere wichtige technische Details bleiben aber geheim. Die Techniker bei Lilium erhoffen sich eine Reichweite von 300 Kilometern und eine maximale Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern. Noch in diesem Jahr soll der Übergang vom Senkrecht- in den Vorwärtsflug getestet werden. Lilium-Chef Daniel Wiegand will im Jahr 2025 in mehreren Städten mit dem Flugtaxi an den Start gehen: "Es soll für jeden sein. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist nichts, um ein paar reiche Leute zu transportieren. Das ist etwas, das für alle gedacht ist. Und deshalb haben wir lange darüber nachdacht, wie wir es billiger machen können." Das 2015 von vier Studenten der Technischen Universität München gegründete Unternehmen hat bereits über 100 Millionen Dollar Kapital von Finanzinvestoren eingesammelt und inzwischen mehr als 300 Mitarbeiter. Das Flugtaxi von Lilium ist nur eines von über 100 ähnlichen Projekten weltweit. Unter anderem will auch Airbus in den kommenden Jahren mit seinem "CityAirbus" an den Start gehen. Der deutsch-französische Flugzeugbauer hatte die Vorstufe eines Prototypen im März der Öffentlichkeit präsentiert.