Virgin Galactic bietet Touristenflüge in das Weltall an, nun stellt die Firma von Richard Branson ein Passagierflugzeug vor, das dreifache Schallgeschwindigkeit erreichen soll. Doch die größten Probleme wie Spritverbrauch und Lärm sind bislang nicht gelöst.

Immer wieder tauchen Pläne auf, in Kürze ein überschallschnelles Passagierflugzeug zu bauen. Meist geraten diese Visionen später sang- und klanglos in Vergessenheit. Doch die Ankündigung von Virgin Galactic, ein Verkehrsflugzeug mit der dreifachen Schallgeschwindigkeit bauen zu wollen, macht den Traum eines Nachfolgers der Concorde realistischer. Die "Mach 3" ist zwar auch nur ein Konzept und die Bilder stammen aus dem Computer, doch soll das Flugzeug eine Mission Concept Review (MCR) bereits bestanden haben, und vor allem will Rolls-Royce die Konstruktion und Entwicklung des Triebwerks übernehmen. Damit ist einer der namhaftesten Triebwerksbauer weltweit mit an Bord.

Im Mai gab das Unternehmen bekannt, dass es mit der NASA zusammenarbeitet. Die NASA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit Überschall-Fahrzeugtechnologie, derzeit arbeitet die US-Raumfahrbehörde an einem "leisen" Hochleistungs-Jet namens X-59 QueSST (Lesen Sie: Flüster-Jet soll den Atlantik in drei Stunden überqueren ). Die Zusammenarbeit bedeutet aber nicht, dass die NASA die Technik teilen will, die zu einem Verschwinden des Überschallknalls führen soll.

Zusammenarbeit mit der NASA

Virgin Galactic gehört dem britischen Milliardär Richard Branson und machte Schlagzeilen, weil es Weltraumreisen für Touristen anbietet. Ein Platz kostet etwa 250.000 Euro. Der schnelle Jet soll ein neues Geschäftsfeld erschließen. Das Flugzeug mit den charakteristischen Deltaflügeln soll dreifache Schallgeschwindigkeit erreichen, das wären 3600 km/h und in einer Höhe von über 18.000 Metern operieren. Für normale Urlauber ist es nicht gedacht, es bietet je nach Ausstattung nur Platz für neun bis 19 Passagiere.

Die russische Luftwaffe hat die neue Hyperschallrakete "Kinschal" getestet und ein hochauflösendes Video von dem Test veröffentlicht. Auf seiner Rede zur Lage der Nation am 1. März hatte der russische Präsident Putin eine Reihe moderner Waffen vorgestellt – darunter auch die "Kinschal". Zu diesem Zeitpunkt existierten nur unscharfe Bilder von dem System. Erstmals wurde eine ballistische Rakete von einem Kampfflugzeug ausgestartet. Die Kinschal ist eine Langstreckenrakete mit einer Reichweite von 2000 Kilometern. Hinzu käme die Reichweite des Trägerflugzeugs. Auf dem Video ist es ein schwerer Jäger vom Typ MiG-31. Hyperschall-Waffen, also Systeme mit Geschwindigkeiten von mehr als der vier bis fünffachen Schallgeschwindigkeit, gelten als Schlüsseltechnologie für das heutige Wettrüsten. Neben der bereits bekannten und getesteten "Zirkon"-Rakete, die von Schiffen gestartet wird, gesellt sich nun die "Kinschall"-Rakete vor. Die "Kinschal"-Rakete profitiert davon, dass sie nicht aus dem Stand und vom Boden aus gestartet wird, sondern von einem schnell fliegenden Jäger aus. Anders als zunächst angenommen nutzt die Waffe kein Staustrahltriebwerk, es ist die erste ballistische Rakete, die von einem Jet aus gestartet wird. Die hohe Geschwindigkeit - die Rede ist von zehnfacher Schallgeschwindigkeit, also 12.000 km/h - und die Fähigkeit zu Ausweichmanövern machen es unmöglich, die "Kinschall" mit Abwehrraketen abzuschießen. Besonders gefährlich wird die Rakete durch ihre hohe Reichweite: Sie soll 2000 Kilometer betragen. Eine MiG-31 könnte diese Rakete weit außerhalb der gegnerischen Luftabwehr starten. Das System kann konventionell und atomar bewaffnet werden. Einsetzbar wäre es gegen Ziele tief im Gebiet des Gegners und natürlich wäre die "Kinschal" auch ein klassischer Flugzeugträger-Killer. Einerseits ist die Rakete eine Sensation – technisch aber vermutlich eine Weiterentwicklung der bekannten Iskander-Rakete. Der Vorteil für Russland: Bodengestützte Raketen mit einer Reichweite von 200 Kilometern sind von Verträgen verboten – für Luft- und Seegestützte Waffen gilt diese Begrenzung nicht. Mehr

"Wir freuen uns darauf, die Überprüfung des Missionskonzepts abzuschließen und dieses erste Designkonzept eines Hochgeschwindigkeitsflugzeugs zu enthüllen, das nach unseren Vorstellungen sichere und zuverlässige kommerzielle Reisen mit einem unvergleichlichen Kundenerlebnis verbindet", sagt George Whitesides, Chief Space Officer bei Virgin Galactic. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem innovativen Team von Rolls-Royce bei der Entwicklung nachhaltiger, hochmoderner Antriebssysteme für das Flugzeug."

Knall und Verbrauch sind die Hauptprobleme

Das Flugzeug kann auch mit Unterschallgeschwindigkeit operieren. Eines der größten Probleme von Überschallmaschinen ist der Knall, der beim Durchbrechen der Schallmauer entsteht. Ein Linienbetrieb über bewohntem Gebiet ist heute nicht möglich. Die Lärmbelästigung hat schon früher den Einsatz der Concorde auf Transatlantikflüge limitiert und einen kommerziellen Erfolg des ersten zivilen Überschalljets verhindert.

Das zweite Problem ist der enorme Spritverbrauch. Das Beschleunigen auf Mach 3 verbraucht notwendigerweise große Mengen an Energie. Um das Fliegen zukunftssicher zu machen, wird heute meist in die andere Richtung geforscht: Mit niedrigeren Geschwindigkeiten als heute üblich könnten Flugzeuge, die den Gleiteffekt stark ausnutzen, sehr viel weniger Treibstoff verbrauchen (Lesen Sie: Her0 – der Tesla der Luftfahrt fliegt ohne Emissionen). Kritik an dem wenig ökologischen Projekt begegnet Virgin Galactic damit, dass man einen "nachhaltigen" Treibstoff verfeuern will.

Lesen Sie auch:

Flying-V – revolutionäres Flugzeug setzt die Passagiere in die Flügel

Flüster-Jet "Son of Concorde" soll den Atlantik in drei Stunden überqueren

Die SR-71 Blackbird war der schnellste und geheimnisvollste Jet der Welt

Her0 – der Tesla der Luftfahrt fliegt ohne Emissionen