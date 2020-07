Das Drucken, Scannen und Kopieren von Dokumenten spielt in vielen Berufen, aber auch in privaten Haushalten eine wichtige Rolle: Ob Rechnungen oder Faxe, Steuerbelege oder Handouts – im (Büro-)Alltag ist Papier nach wie vor unverzichtbar. Selbst wenn es darum geht, wichtige Unterlagen zu digitalisieren, ist ein Multifunktionsdrucker noch immer die beste Wahl. Es gibt zwar mittlerweile diverse Apps, die das Scannen, Faxen und Kopieren von Belegen in guter Qualität ermöglichen, allerdings scheitern sie spätestens beim Drucken. Und da wir (noch) nicht ganz ohne Papier auskommen, ist ein entsprechendes Gerät durchaus nützlich, wenn Sie ein Home-Office einrichten. In Corona-Zeiten mehr denn je. Im Folgenden finden Sie eine kleine Auswahl unterschiedlicher Modelle mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

1. HP OfficeJet Pro 8022

Affiliate Link HP OfficeJet Pro 8022 Multifunktionsdrucker Jetzt shoppen 169,00 €

Dieser Multifunktionsdrucker vereint gleich vier Geräte in einem: Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgerät. Er punktet insbesondere durch seine hohe Druckgeschwindigkeit und eine gute Druckqualität. Hinzukommt, dass der HP OfficeJet Pro 8022 sehr wenig Tinte verbraucht – laut Hersteller sparen Sie dadurch 70 Prozent der Kosten für neue Druckerpatronen. Minuspunkte bekommt das Gerät für den fehlenden Kartenleser und die nicht vorhandene Bluetooth-Funktion. Dafür können Sie den Multifunktionsdrucker mit Ihrem Handy über das WLAN bedienen und somit trotzdem via Smartphone drucken als auch scannen.

Hier gibt es den HP OfficeJet Pro 8022.

Produktdetails HP OfficeJet Pro 8022 Gewicht: 8.2 kg Größe: 51.12 x 46 x 23.3 cm Druckgeschwindigkeit: bis zu 20 S./Min (Schwarz-weiß)

bis zu 10 S./Min (Farbe) Druckqualität: bis zu 4800 x 1200 dpi Scanauflösung: 1200 x 1200 dpi Anschlüsse: Hi-Speed USB 2.0

2. Epson Workforce Pro WF-4720DWF

Affiliate Link -13% Epson Workforce Pro WF-4720DWF Tintenstrahl-Multifunktionsgerät Jetzt shoppen 145,24 € 167,90 €

Sein Trumpf ist gleichzeitig auch sein Manko: Das Tintenstrahl-Multifunktionsgerät kann Fotos in höchster Bildqualität drucken – aber das hat seinen (teuren) Preis: Der Fotodruck ist alles andere als erschwinglich. Dafür liegen die wasser- und wischfesten Bilder und Texte im normalen Bereich, was vor allem auf die einzelnen Patronen zurückzuführen ist, sodass nur die jeweils verbrauchte Farben ausgetauscht werden muss und nicht das ganze Set. Noch besser schneidet das Gerät in puncto Druck- und Scangeschwindigkeit ab. Und auch das mobile Drucken und Versenden von Dokumenten via kostenloser App ist dank NFC2, Wi-Fi und Wi-Fi Direct von überall aus problemlos möglich.

Hier gibt es den Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF.

Produktdetails Workforce Pro WF-4720DWF Gewicht: 9.1 kg Größe: 37.8 x 24.9 x 42.5 cm Druckgeschwindigkeit: bis zu 20 S./Min (Schwarz-weiß/Farbe) Druckqualität: bis zu 4800 x 1200 dpi Scanauflösung: bis zu 1.200 x 2.400 dpi Anschlüsse: USB-Host, Wi-Fi Direct

3. Canon Maxif MB2750

Affiliate Link -23% Canon Maxif MB2750 Inkjet Multifunktionsdrucker Jetzt shoppen 137,77 € 179,00 €

Ein durchaus solider Farb-Tintenstrahldrucker, der ebenfalls zum Scannen und Kopieren, Drucken und Faxen genutzt werden kann. Zu seinen größten Vorteilen zählt die gute Scan- und Druckqualität, zudem können bis zu 500 Blatt Papier in den Vorratsfächern gebunkert werden. Laut Hersteller ist die DRHD Tinte Marker- und abriebfest, zudem ist das Drucken und Scannen via Smartphone nicht nur über WLAN möglich, sondern auch über die Cloud-Dienste. Zu den Nachteilen des Canon Maxif MB2750 zählen das langsame Scantempo sowie die Tatsache, dass kein Scannen möglich ist, wenn die Tinte leer ist.

Hier gibt es den Canon Maxif MB2750 Inkjet.

Produktdetails Canon Maxif MB2750 Gewicht: 12.1 kg Größe: 46.3 x 38.9 x 32 cm Druckgeschwindigkeit: bis zu 24 S./Min (Schwarz-weiß)

bis zu 15,5 S./Min (Farbe) Druckqualität: bis zu 600 x 1200 dpi Scanauflösung: bis zu 1.200 x 1.200 dpi Anschlüsse: 2x USB, 1x RJ-45

4. Brother MFC-J5730DW

Im Gegensatz zu den anderen Geräten ist dieser Drucker ein echtes Schwergewicht – hat dadurch aber auch keine Probleme beim Drucken von DINA3-Papier. Die Patronen sind nicht gerade günstig, dafür ist der Verbrauch recht gering, sodass sich die Kosten für neue Tinte in Grenzen halten. Durch den Tintenstrahl spart der Brother MFC-J5730DW ebenfalls Energie ein, dafür fehlt ihm allerdings auch ein Kartenleser sowie eine Bluetooth-Funktion. Durch die zwei integrierten Papierfächer für mehrmaliges Drucken können Dokumente beidseitig bedruckt werden. Und auch hier kann das Gerät per WLAN mit dem Handy bedient werden.

Hier gibt es den Brother MFC-J5730DW.

Produktdetails Brother MFC-J5730DW Gewicht: 20.6 kg Größe: 37.4 x 39.8 x 53 cm Druckgeschwindigkeit: bis zu 22 S./Min (Schwarz-weiß)

bis zu 20 S./Min (Farbe) Druckqualität: bis zu 4.800 x 1.200 dpi Scanauflösung: bis zu 600 x 600 dpi Anschlüsse: 1x USB 2.0, 1x LAN

5. Kyocera Ecosys M5526cdw

Affiliate Link Kyocera Ecosys M5526cdw Multifunktionsdrucker Jetzt shoppen 362,00 €

Das mit Abstand schwerste und teuerste Modell dieser Reihe ist der Ecosys M5526cdw von Kyocera. Trotz der etwas längeren Druckgeschwindigkeit als die anderen Geräte ist dieser Farblaser-Multifunktionsdrucker immer noch fix unterwegs: Ob Drucken oder Scannen, Kopieren oder Faxen – für das leistungsstarke und langlebige Modell kein Problem. Dank der integrierten Duplex-Einheit sind auch hier hochauflösende Schwarz-weiß- und Farbdrucke beidseitig möglich. Per WLAN und einer mobilen App für iOS und Android können Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone bedienen, um Dokumente zu scannen oder zu drucken.

Hier gibt es den Kyocera Ecosys M5526cdw.

Produktdetails Kyocera Ecosys M5526cdw Gewicht: 26 kg Größe: 42.9 x 41.7 x 49.5 cm Druckgeschwindigkeit: bis zu 26 S./Min (Schwarz-weiß/Farbe) Druckqualität: bis zu 1.200 x 1.200 dpi Scanauflösung: bis zu 600 x 600 dpi Anschlüsse: USB, LAN, WLAN, USB-Host

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.