von Mareike Fangmann Wer an einen Staubsauger mit Akku denkt, dem kommt sicherlich schnell der Dyson in den Sinn. Aber es gibt noch andere gute Alternativen. Wir stellen sie vor.

Die Anforderungen an einen guten Staubsauger sind hoch: Er sollte am besten kabellos sein – der Bewegungsfreiheit zuliebe. Der Akku sollte dann aber auch lange halten – der Bequemlichkeit zuliebe. Und dann sollte der Staubsauger auch viel Power haben und vielseitig einsetzbar sein – der Sauberkeit zuliebe. Ein Modell, das diese Anforderungen erfüllt und sich großer Beliebtheit erfreut, ist der Dyson-Staubsauger. Er schneidet auch regelmäßig bei Stiftung Warentest und anderen Vergleichen (sehr) gut ab. Allerdings ist er nicht unbedingt günstig: Der Dyson V11 Animal+ beispielsweise, der in vielen Vergleichen empfohlen wird, kostet in der Regel knapp 700 Euro. Wer bereit ist, das Geld auszugeben, hat sicherlich einen guten Akkustaubsauger daheim. Aber: Es gibt immer auch eine günstigere Alternative zum Dyson-Staubsauger. Wir stellen nachfolgend drei Modelle vor.

1. Dyson-Alternative: Bosch

Auch Bosch ist eine namenhafte Marke, wenn es um Haushaltsgeräte geht. Daher darf sie als Dyson-Alternative nicht fehlen. Der Bosch Akkustaubsauger Unlimited Serie 6 ist ein Multifunktionssauger, der mit vielen Vorteilen des Dyson mithalten kann und dennoch günstiger zu haben ist. Er hat eine lange Akkulaufzeit, kommt mit vielen Düsen und Aufsätzen daher, lässt sich damit vielseitig nutzen und für alle Bodenbeläge verwenden. In den Bewertungen der Käufer:innen schneidet er im Vergleich besonders gut ab.

2. Dyson-Alternative: Philips

Eine weitere Alternative zum Dyson-Staubsauger, die mit vielen positiven Eigenschaften der beliebten Marke mithalten kann, ist Philips. Das Modell SpeedPro Max wird oftmals empfohlen und ist vergleichsweise günstig zu haben. Die Dyson-Staubsauger-Alternative hat eine 360-Grad-Saugdüse mit LED-Beleuchtung, die Staub und Schmutz von allen Seiten aufnimmt und dunkle Ecken aufhellt, um jedes Staubkorn zu erwischen. Das Modell kann durch die passenden Aufsätze für Boden, Möbel oder auch Auto verwendet werden, bietet laut Hersteller bis zu 65 Minuten Reinigungskraft und zeigt über ein digitales Display die verbleibende Akkuleistung an. Die Bewertungen in unterschiedlichen Onlineshops sind überwiegend positiv.

3. Dyson-Alternative: Miele

Wer sich einen zuverlässigen Akkustaubsauger mit langer Akkulaufzeit, Flexibilität und Langlebigkeit wünscht, ist auch mit einem Modell von Miele gut beraten. Der Miele Triflex HX1 bietet beispielsweise ein flexibles 3-in-1-Design für komfortables Saugen in allen Bereichen – von Böden über Möbel bis hin zu schwer zugänglichen Stellen wie Decken. Laut Hersteller hat er eine sehr starke Saugleistung und kann auf allen Bodenbelägen eingesetzt werden. Der Akku bietet 60 Minuten Laufzeit, die Elektrobürste mit automatischer Bodenbelagserkennung ist besonders breit und soll das Saugen erleichtern. Zudem soll der Lifetime Filter mit einem 99,999 Prozent Staubrückhaltevermögen ausgestattet sein. Laut Käufer:innen schneidet das Modell sehr gut ab: Über vier Sterne bekommt es im Durchschnitt.

4. Dyson-Alternative: Tineco

Eine nicht ganz so bekannte Alternative zum Dyson, die aber häufig als gleichwertig beschrieben wird, ist Tineco. Beispielsweise ist das Modell S12 Tango ein oftmals empfohlenes. Als positiv hervorgehoben: Die intelligente Sensortechnologie passt die Saugkraft automatisch dem Verschmutzungsgrad an. Zudem gibt es ein großes LED-Display, eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten und eine geringe Lautstärke. Die Dyson-Staubsauger-Alternative kommt mit viel Zubehör, wie einer Soft-Bürste für Hartböden oder einer Wandhalterung, die auch Verstauungsmöglichkeiten für das Zubehör bietet. Insgesamt bewerten viele Nutzer:innen den Tineco als sehr guten Akkustaubsauger.

Weitere Tipps zum Staubsauger-Kauf

Achten Sie beim Kauf Ihres neuen Akku-Staubsaugers darauf, wofür er benutzt werden soll: Für besonders flexibles Saugen (Auto, Decke, etc.) empfiehlt sich ein geringes Gewicht, viele Aufsätze und eine lange Akkulaufzeit. Für kurze, alltägliche Aufgaben müssen die Ansprüche nicht so hoch sein, dementsprechend günstiger kann das gewählte Modell werden.

Anhand von Kund:innen-Bewertungen lassen sich Vor- und Nachteile des anvisierten Modells gut nachlesen, daran können Sie sich orientieren.

Wenn Sie sparen möchten, können Sie vor allem bei besonderen Events wie dem Black Friday oder anderen Rabatt-Aktionen zuschlagen.

