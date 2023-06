Auch bei einem Haartrockner gibt es starke Qualitätsunterschiede. Wir stellen vor, welche Alternative es zum beliebten Dyson-Föhn gibt.

Wenn es um Staubsauger geht, kommt man an der Marke Dyson nicht vorbei – aber auch, wenn es um Technik-Produkte für die Haare geht. So hat der Dyson-Föhn beispielsweise auch 2022 bei Stiftung Warentest am besten abgeschnitten und die Note 1,7 erhalten. Der Dyson Supersonic bietet viele Features, unterschiedliche Aufsätze, schonendes Styling – aber schlägt auch je nach Modell mit zwischen 400 und 700 Euro zu Buche. Nicht gerade wenig für einen Haartrockner.

Affiliate Link Dyson Supersonic HD07 Haartrockner inkl. 5 Aufsätze Jetzt shoppen 447,99 €

Der Dyson ist beliebt und bietet viel Zubehör sowie eine überzeugende Qualität. Aber auch Stiftung Warentest sowie zahlreiche Kund:innen-Erfahrungen zeigen, dass es lohnende Alternativen gibt, die deutlich preisgünstiger sind. Wir stellen drei davon vor.

1. Dyson-Föhn-Alternative: Slopehill

Affiliate Link Ionen Föhn AC Motor 1800W Slopehill Jetzt shoppen 48,98 €

Oftmals als sehr günstige, aber lohnende Alternative zum Dyson-Föhn wird das Modell von Slopehill genannt. Es kostet nur einen Bruchteil des Luxus-Haartrockners: knapp 47 Euro. Es kommt mit 1800 Watt sowie Ionen-Technologie daher: Freigesetzte Ionen verhindern laut Hersteller eine statische Aufladung der Haare und damit ein ungewolltes Kräuseln. Es gibt zwei Luftstärken und drei Hitzestufen, außerdem eine "Abkühltaste" – wie bei den meisten Standard-Modellen. Eine Diffusor-Düse gehören ebenso zum Lieferumfang wie eine glatte und eine Styling-Düse. Optisch erinnert das Gerät besonders in der silber-lila Ausführung ein wenig an die Marken-Variante von Dyson. Übrigens: Es gibt in diesem Preissegment auch noch andere Ionen-Haartrockner, die als empfehlenswert gelten. Das Modell von Slopehill zählt aber zu den Bestsellern und ist das am besten bewertete.

2. Dyson-Föhn-Alternative: Philips

Affiliate Link Philips Haartrockner Series 5000 BHD501/00 Jetzt shoppen 35,99 €

Es gibt aber auch andere bekannte Marken, die gute Haartrockner anbieten: Der Philips Haartrockner Series 5000 BHD501/00 gilt als lohnenswert. Er schnitt bei Stiftung Warentest ebenfalls gut ab und landete auf dem dritten Platz. Er kommt mit einer Leistung von 2100 Watt, mit ThermoShield-Technologie, drei Hitze- und zwei Geschwindigkeitsstufen daher. Und: Die Dyson-Föhn-Alternative kostet ebenfalls nur einen Bruchteil des Testsiegers.

3. Dyson-Föhn-Alternative: Panasonic

Affiliate Link Panasonic Haartrockner EH-NA63CN mit nanoe-Technologie Jetzt shoppen 89,00 €

Die dritte Alternative zum Dyson-Föhn kommt ebenfalls von einer namenhaften Marke: Der Panasonic Haartrockner EH-NA63CN mit nanoe-Technologie schneidet in Vergleichen und auch dem Stiftung Warentest gut ab. Der Zweiplatzierte im vergangenen Test bietet vier Temperatur- und drei Geschwindigkeitsstufen, ein schickes schwarz-roségoldenes Design und 2000 Watt Leistung. Die besondere Technologie versorgt das Haar laut Hersteller mit 1000 Mal mehr Feuchtigkeit als Ionen und soll für glattes und glänzendes Haar sorgen. Im Lieferumfang enthalten sind noch eine Styling-Düse sowie ein Diffusor.

Tipps beim Föhnen

Beim Föhnen sollte der Abstand zwischen Föhn beziehungsweise Düse und Haaren etwa 15 Zentimeter betragen.

Statt die Temperatur zu erhöhen, sollten Sie besser die Luftstärke erhöhen, denn das schont das Haar.

Ein Hitzeschutz oder Föhnspray

Für glattes Haar eignet sich eine normale Düse, für lockiges ein Diffusor als passender Aufsatz.

Tipps zum Haartrockner-Kauf

Was sollte der Föhn Ihrer Wünsche können? Wenn Sie viele Features zwar nett finden, sie in der Regel aber sowieso nicht im Alltag nutzen, ist für Sie ein multifunktionales Gerät mit besonders viel Zubehör nicht notwendig – und dementsprechend günstiger wird die Auswahl.

Kund:innen-Bewertungen geben einen hilfreich Einblick in Vor- und Nachteile des anvisierten Modells und können eine gute Orientierung beim Onlinekauf bieten.

Sparen können Sie besonders gut an bestimmten Events, etwa dem Black Friday oder auch dem Amazon Prime Day.

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.