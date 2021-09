Ebay hat den beliebten Dyson V10 Absolute besonders preiswert im Angebot. Im Vergleich zur Konkurrenz ist der Staubsauger beim Online-Auktionshaus und Marktplatz satte 82 Euro günstiger.

Kabellose Staubsauger ohne Beutel sind eine große Hilfe im Haushalt. Die Geräte der irischen Firma Dyson setzen seit jeher Standards im Segment der Akku-Sauger und erfreuen sich deshalb großer Beliebtheit bei seinen Interessenten. Die hat aber einen ebenso hohen Preis: Für den Klassiker unter den Dyson-Staubsaugern, den V10 Absolute, berappen Käufer wenigstens 473 Euro, laut Preisvergleich.

Das geht allerdings deutlich günstiger und zwar bei Ebay: Dort bietet Dyson höchstselbst das gleiche Modell für nur 391 Euro an und damit satte 82 Euro günstiger. Dazu sei gesagt, dass es sich bei dem Angebot nicht um Neuware handelt, sondern um "neuwertige" Ware. Es handelt sich also um Rückläufer oder Ausstellungsstücke, die Dyson vor dem Verkauf genau unter die Lupe nimmt, reinigt und auf etwaige Defekte prüft. Entsprechen die Geräte dem Standard von Dyson, gehen die Staubsauger wieder in den Verkauf – nur eben deutlich günstiger.

Ein System, das viele Unternehmen anwenden. Bekanntester Vertreter dürfte Apple sein, der Ausstellungsstücke seiner MacBooks, iPads & Co. ebenfalls prüft und anschließend mit dem Label "Refurbished" im hauseigenen Online-Shop verkauft. Sorgen um die Garantie müssen sich Käufer nicht machen: Dyson verspricht 1 Jahr Garantie auf seinen Dyson V10 Absolute "Refurbished". Schön: Im Lieferumfang ist nicht nur der Staubsauger enthalten, sondern natürlich auch diverses Zubehör:

Wandhalterung mit Ladefunktion

Elektrobürste mit Soft-Walze

Elektrobürste mit Direktantrieb

Kombi-Zubehördüse

Mini-Elektrobürste

Extra-soft Bürste

Fugendüse

Dyson V10 Absolute: Die Spezifikationen

Dyson-Staubsauger gehörten schon immer zur Oberklasse der Akku-Sauger. Der V10 VAbsolute macht dabei natürlich keine Ausnahme. Per Wandhalterung tankt der Akku neuen Strom. Einmal vollgeladen saugt der V10 Absolute dann laut Hersteller maximal 60 Minuten am Stück durch und das mit einer Leistung von maximal 525 Watt. Sie können die Saugkraft des V10 Absolute für verschiedene Böden in drei Leistungsstufen einstellen. Außerdem sorgt ein Luftfilter im Sauger dafür, dass die Luft, die aus dem Gerät entweicht, nicht übel riecht. Schön: In wenigen Handgriffen lässt sich der Dyson V10 Absolute in einen Handstaubsauger umwandeln. Damit eignet sich der Sauger auch hervorragend, um beispielsweise ein verdrecktes Auto im Handumdrehen krümelfrei zu bekommen. Die technischen Daten in der Übersicht:

Gewicht: 2,68 kg

2,68 kg Ladezeit: 3,5 Std.

3,5 Std. Behältervolumen: 0,76 l

0,76 l Maximale Saugkraft: 151 AW

151 AW Maximale Laufzeit: 60 min.

60 min. Höhe: 250mm

250mm Länge: 1249mm

1249mm Breite: 256 mm

