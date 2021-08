519 statt 620 Euro: Ebay hat gerade den Dyson V11 Absolute Extra im Angebot und das vergleichsweise günstig. Wie kommt der Deal zustande?

Staubsaugen gehört eher zu den unbeliebteren Aufgaben im Haushalt – erst recht, wenn die Wohnung groß, das Kabel kurz und der Beutel voll ist. Quälereien, die emsige Putzteufel mit einem beutellosen Akkustaubsauger nicht kennen und Grund genug, nach einem Akkustaubsauger Ausschau zu halten. Besonders beliebt sind die Modelle des Premium-Herstellers Dyson.

So groß deren Beliebtheit, so hoch ist oft auch deren Preis – eigentlich. Bei Ebay ergattern Sie momentan den Dyson V11 Absolute Extra für 519 Euro! Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beträgt 799 Euro, Amazon verlangt aktuell 699 Euro und die günstigsten Angebote anderer Onlineshops starten bei etwa 620 Euro. Ergibt eine Ersparnis von gut 100 Euro.

Warum der Preis bei Ebay so günstig ist? Es handelt sich bei den Modellen um "neuwertige" Produkte. Bedeutet, dass Dyson die Staubsauger generalüberholt, also vor dem Verkauf auf Mängel prüft. Ist das Gerät einwandfrei, geht es in den Verkauf – aber deutlich günstiger. Ein Jahr Garantie haben Käufer eines generalüberholten Staubsaugers auf das Produkt.

Dyson V11 Absolute Extra: Das kann der Staubsauger

Affiliate Link Ebay | Dyson V11 Absolute Extra Neuwertig Kabelloser Staubsauger Nickel/Blau Jetzt shoppen 519,00 €

Gewicht: 2,97 Kilogramm

2,97 Kilogramm Ladezeit: 4,5 Stunden

4,5 Stunden Laufzeit: 60 Minuten

60 Minuten Saugkraft: 220 Airwatt

220 Airwatt Höhe : 261 mm

: 261 mm Länge: 250 mm

Der Dyson V11 Absolute Extra gehört zweifelsohne zu den Top-Modellen im Bereich der beutellosen Akkustaubsauger. Seine Ladestation bringen Sie bequem und unauffällig an einer Wand in der Nähe einer Steckdose an. Der Akku des Staubsaugers lässt sich herausnehmen, um ihn bei Bedarf mit einem vollgeladenen Energiespender zu wechseln. Laut Hersteller braucht ein Akku etwa 4,5 Stunden, bis er vollgeladen ist. Mit einer Ladung saugen Sie laut Dyson bis zu 60 Minuten.

Die maximale Saugkraft des Dyson V11 Absolute Extra beträgt dabei 220 AW. Er bietet dabei drei verschiedene Reinigungsmodi an, unter anderem einen Automatik-Modus, der die Saugkraft an die Bodenart anpasst. 0,76 Liter Staub und Schmutz schluckt der Behälter des Dyson V11 Absolute Extra maximal, die sich laut Dyson punktgenau im Mülleimer leeren lassen.

Im Lieferumfang enthalten ist natürlich das Ladegerät, die Wandhalterung sowie verschiedenen Drüsen-Aufsätze. Wer etwa besonders tief sitzenden Schmutz aus Teppichböden entfernen will, greift zum Aufsatz mit Bürstwalze, die laut Dyson mit bis zu 60 Umdrehungen in der Sekunde rotiert. Schön: Beim Saugen zeigt der Staubsauger seine Leistung auf einem kleinen Display an.

Übrigens: Im Akkusauger-Test 2020 von Stiftung Warentest schnitt der Dyson V11 Absolute als eines von drei der insgesamt zehn Geräte mit der Note "gut" ab. Vor allem auf Teppichböden überzeugte der Sauger die Tester mit seiner Leistung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.