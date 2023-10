Space Perspective "Wie geht man denn da oben auf Toilette?" – Entwickler von Space-Ballon zeigt Luxus-Badezimmer fürs Weltall

Mit dem Weltraum-Ballon "Neptune" will das US-Start-up Space Perspective schon bald mehrstünde Ausflüge in die Stratosphäre ermöglichen. Wegen vieler Rückfragen zeigte das Unternehmen nun erstmals, wie man sich in 30 Kilometern Höhe erleichtern können soll.