Die Lockheed Martin F-35 ist das neue Standardflugzeug der USA – ein Flugzeug soll mit angepassten Varianten möglichst viele Einsatzgebiete abdecken. So wollte man die Kosten dämpfen, tatsächlich wurde die F-35 aber das teuerste Flugzeug der Welt. Donald Trump versucht, die Stückkosten über den Export des Jets zu drücken. Während die USA zuvor sehr zurückhaltend beim Verkauf moderner Stealth-Jets waren, kennt "Dealmaker" Trump solche Hemmungen nicht.

Bau und Erprobung laufen paralell

Der neueste Bericht des Pentagon wird die Exportaussichten nicht fördern. Er bestätigt den Ruf der F-35 als teuren Pannenjet. Tobert Behler, Chef der Test- und Überprüfungsabteilung des Pentagons, kann wenig Gutes berichten. Die Versuche des Herstellers, die Probleme der F-35 in den Griff zu bekommen, würden "stagnieren", lautet seine Zusammenfassung.



Da der Jet in der Erprobung bereits an die Truppe ausgeliefert wurde, ist seine Einsatzbereitschaft der entscheidende Wert. Und im Ernstfall könnte nur die Hälfte der F-35 abheben. Die Einsatzbereitschaft liegt "etwa bei einer 50-Prozent-Quote, bei der es keine bedeutende Verbesserung seit Oktober 2014 gegeben hat, trotz der zunehmenden Anzahl der Flugzeuge", so der Bericht.





Produkt reift beim Kunden

Wegen der enormen Verzögerungen in der 16-jährigen Entwicklungszeit des Jets wurde die problematische "Produkt reift beim Kunden"-Variante gewählt. Die letzten Prüfungen zur Ermittlung der tatsächlichen Kampfleistung werden voraussichtlich erst im Dezember 2019 abgeschlossen sein, sagte das Prüfungsamt. Mit diesen Tests soll ermittelt werden, ob die F-35 überhaupt die Anforderungen erfüllt. Dann sollen aber bereits mehr als 600 der geplanten 2.456 US-Jets gebaut worden sein. 265 wurden bisher ausgeliefert.

Stealth-Jet : Teuer, genial und voller Pannen - das umstrittene F-35 Projekt Fullscreen





Es ist offenkundig, dass die F-35 nicht scheitern darf, allzu viel Geld wurde bereits ausgegeben. Insgesamt soll die Anschaffung des Jets 406,5 Milliarden Dollar kosten. Der Betrieb bis 2070 wird weitere 1,2 Billionen Dollar verschlingen.



So ist es auch zu erklären, dass der Bericht unzählige Mängel auflistet, die Airforce den Jet aber schon im August 2017 für "combat ready" erklärte. Damals sagte die Sprecherin der Luftwaffe, Heather Wilson: "Wir haben gerade 100.000 Flugstunden mit der F-35 hinter uns gebracht, und es läuft sehr gut. Auch wenn es Probleme gibt, sind wir bereit mit der F-35 in den Kampf zu ziehen."

1000 Fehlerquellen im Report

Hauptproblem ist die komplexe Software, die immer voller Fehler ist und trotz "massiver verbleibender Mängel" eingesetzt werden muss. Im kriegerischen Einsatz würde sie die F-35 massiv behindern. Die finale Version soll keine Bugs aufweisen, aber Mängel haben. Sie wird weiterhin "Defizite in den Fähigkeiten aufweisen, die die F-35 im Kampf gegen aktuelle Bedrohungen benötigt".



Hinzu kommen weiter Probleme von der Luftbetankung, über das Helm-Display des Piloten und den Einsatz der Bordwaffen. Die Reparatur der bereits gebauten Flugzeuge wird zudem durch ein fehlerhaftes Diagnosesystem verschärft, das "Ausfälle" von korrekt arbeitenden Baugruppen meldet. Die würden dann irrtümlich ausgebaut und zurück an den Hersteller geschickt.



Auch andere haben Probleme

Ohne Frage hat das komplexe Rüstungsprojekt mit massiven Schwierigkeiten zu kämpfen. Man sollte aber erwähnen, dass der russische Stealth-Jet Suchoi Su-57 – vorher als T-50 bekannt - auch unter langen Verzögerungen leidet. Im Staat Putins wird nur nicht jede Panne publik gemacht. Der Kreml geht allerdings deutlich sparsamer mit dem Geld um. Die Probleme der unausgereiften F-35 plagen eine ganze Flotte von Flugzeugen mit entsprechenden Kosten, während sich Moskau nur mit zehn Prototypen herumärgern muss.

Wie unsichtbar ist Stealth noch?

Die eigentliche Gefahr für das F-35-Projekt liegt ohnehin nicht in einer fehlerhaften Software. Dieses Problem wird gelöst werden – irgendwann und zu hohen Kosten. Das wirkliche Dilemma liegt darin, dass die US-Streitkräfte vollkommen auf die Überlegenheit des Stealth-Konzepts setzen und für diese Tarnkappe sehr viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Doch in den letzten Jahren haben China und Russland mehrfach betont, dass sie Stealth-Jets sehr wohl aufspüren können. Die Jets sind – und waren – nicht komplett unsichtbar. Die Frage ist nur, wie exakt spezielle Radaranlagen die Stealth-Jets anmessen können. Ein unbemerkter Überraschungsangriff ist gegen einen modern ausgerüsteten Gegner nicht möglich. Die USA hoffen, dass der Gegner die Jets nur sehr ungenau in einer Region verorten kann und kein Radarsignal erhält, dass eine Lenkwaffe ins Ziel leitet. Russen und Chinesen stellen die Lage genau anders da.