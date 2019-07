Datenschützer warnen vor FaceApp. Die Smartphone-Anwendung wurde in Russland entwickelt und lässt die Gesichter in Fotos künstlich altern. In den USA hat der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, das FBI und die Handelsaufsicht FTC aufgerufen, die beliebte FaceApp mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz unter die Lupe zu nehmen. Denn die App benötige vollen und unwiderruflichen Zugriff auf die persönlichen Fotos und Daten der Nutzer, schrieb Schumer in einem Brief an FBI und FTC. Dies könne für Millionen Amerikaner ein Sicherheits- und Datenschutzrisiko darstellen. Die Demokratische Partei warnte unterdessen ihre Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2020, die App zu benutzen, und verwies auf ihre russische Herkunft. Bisher gibt es jedoch keinen Beweis, dass die App Daten an die russische Regierung weiterleitet. Die Firma selbst verneinte in einem im Internet veröffentlichten Statement ausdrücklich, dass Daten von ihnen an Dritte weitergegeben oder verkauft würden.