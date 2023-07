Ein Fahrradträger ist praktisch, wenn das Rad mit in den Urlaub soll. Bei Ebay gibt es einen Heckfahrradträger von Uebler gerade reduziert im Angebot.

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt und Fahrräder mitnehmen möchte, braucht dafür eine spezielle Transport-Vorrichtung. Momentan gibt es bei Ebay einen Heckfahrradträger für zwei Bikes zum Deal-Preis. Wir haben uns das Angebot genauer angeschaut.

Im Urlaub eine Radtour mit dem eigenen Bike machen? Kein Problem, wenn am Auto ein Fahrradträger montiert ist. Es gibt Modelle in verschiedenen Ausführungen, sowohl für das Dach als auch für das Autoheck. Ein stabiler Heckfahrradträger von Uebler mit Platz für zwei Räder ist aktuell günstig bei Ebay zu ergattern. Lohnt sich das Angebot?

Fahrradträger von Uebler zum Sparpreis kaufen

Fahrradträger fürs Auto sind fraglos praktisch. Aber: Die Träger sind oft teuer, da kommt das aktuelle Ebay-Angebot gerade recht. 520 Euro statt 626 Euro kostet der Uebler-Fahrradträger momentan.

Die Details zum Angebot:

Modell Uebler Fahrradheckträger X21-S

Geeignet für zwei Fahrräder oder E-Bikes

Montage an der Anhängervorrichtung möglich

Maximale Nutzlast laut Hersteller: 60 Kilogramm

Gewicht: 13,5 Kilogramm

Besonderheiten: 60 Grad abklappbar, mit Anti-Diebstahlschloss, faltbar

Hier geht’s zum Angebot bei Ebay

520 Euro sind zwar auch viel Geld, aber der Kauf bei Ebay lohnt sich. Denn bei anderen Anbietern kostet das Modell deutlich über 600 Euro. Wer sein Rad häufiger mit dem Auto transportiert, sollte über die Investition nachdenken. Wichtig nur: vor dem Kauf unbedingt die Kompatibilität mit dem Auto sowie die erlaubte Stützkraft des Autos prüfen.

Günstigere Alternative: Bullwing SR10 Auto-Fahrradträger

Auf der Suche nach einem günstigeren Modell? Für knapp 370 Euro gibt es derzeit einen Fahrradträger fürs Auto bei Amazon. Das Modell SR10 der Marke Bullwing ist trotz des geringeren Preises ähnlich ausgestattet wie der Träger von Uebler, und es kann ebenfalls zum Transport von zwei Rädern genutzt werden.

Die Details zum Angebot:

Modell Bullwing SR10 Fahrrad-Heckträger

Geeignet für zwei Fahrräder oder E-Bikes

Montage an der Anhängerkupplung möglich

Maximale Nutzlast laut Hersteller: 60 Kilogramm

Gewicht: 17 Kilogramm

Besonderheiten: klappbar, Diebstahlsicherung, Schnellverschluss

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Besonders praktisch: Beide Fahrradträger sind faltbar und können nach dem Gebrauch platzsparend zusammengeklappt und verstaut werden. Für alle, die seltener in den Urlaub fahren und mit einem günstigeren Modell gut leben können, reicht die Investition in den Träger von Bullwing. Wer Wert auf höchste Qualität legt und auf Nummer sicher gehen will, greift eher bei Uebler zu.

