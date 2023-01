Noch im September hieß es auf der IFA in Berlin, dass 65 Zoll das neue 55 Zoll sei. Soll heißen: Fernseher in normalen Haushalten werden wie von Geisterhand immer größer. Es scheint, als stünde der nächste Schritt bevor, denn auf der diesjährigen CES in Las Vegas gehört 65 Zoll schon zum langweiligen Standard. Fast jeder Hersteller bemüht sich, Modelle oberhalb dieser ehemals magischen Grenze anzubieten. Mancher bewegt sich bereits stramm auf die 100 Zoll zu. Aber das ist nicht alles, was sich dieses Jahr in der TV-Landschaft ändern wird.

CES 2023: Es werde Licht!

In nahezu allen Präsentationen der Hersteller, sei es nun Samsung, Panasonic, TCL oder LG, hört man von gesteigerter Helligkeit der Fernseher. Ein Attribut, das immer wichtig war, jetzt aber offenbar nochmal einen Ruck erfährt. So wird dieses Jahr mit Angaben wie "2000 Nits" um sich geworfen, als sei man endlich im Begriff eine augenscheinlich dunkle Zeit hinter sich zu lassen.

Tatsächlich wäre eine Helligkeit von mehr als 2000 Nits bei einem großen Fernseher beachtlich, oft erreichen die Geräte das aber nur in Bildmodi, deren Darstellung alles andere als realitätsnah ist. Es wird sich zeigen, ob die neuen Modelle ihre Strahlkraft auch mit einem einwandfreien Bild in Einklang bringen können.

Schluss mit Kabelsalat

Sonderling der Messe ist ohne Zweifel ein neuer Mitspieler: Displace TV. Der Hersteller zeigt auf der CES erstmals einen vollständig kabellosen 55-Zoll-Fernseher, der sämtliche Inhalte nur über Streaming-Protokolle aufnimmt und dank mehrerer Batterien bei rund sechs Stunden täglicher Laufzeit für einen Monat nicht an die Ladestation muss. Das Gerät kommt außerdem ohne Standfuß. Diesen ersetzt Displace mit Saugnäpfen an der Rückseite, die sich per Unterdruck an glatten Oberflächen festhalten können.

LG verfolgt ein ganz ähnliches Konzept, setzt allerdings auf Bildschirmdiagonale, anstelle von Mobilität. Der LG OLED M3 ist 97 Zoll groß und kommt nur mit einem Stromkabel aus. Für sämtliche Zuspieler ist die "Zero Connect Box" zuständig, die auch aufwendige Signale verzögerungsfrei kabellos an den Fernseher übertragen soll.

Für Ottonormalverbraucher, die sich in diesem Jahr auf die Suche nach einem neuen Fernseher machen, haben die Hersteller natürlich auch Neuheiten eingepackt. Einige davon lernen Sie in unserer Fotostrecke kennen.