von Christian Hensen Die Fussball-Weltmeisterschaft steht an, die Nächte werden länger, die Temperaturen kälter. Winterzeit ist Fernsehzeit – zumindest für viele Menschen. Stiftung Warentest hat 19 aktuelle Fernseher in unterschiedlichen Größen verglichen – und hat "gute" Nachrichten.

Die Suche nach einem neuen Fernseher kann ewig dauern. Zu groß ist das Angebot, zu vielfältig die Möglichkeiten. Doch vor TV-Großereignissen, etwa der Wüsten-WM in Katar, steht eine solche Anschaffung in vielen Haushalten an. Stiftung Warentest prüft fortlaufend neue Fernseher und gibt in der neuesten Ausgabe einen Überblick über 19 Geräte mit 65 und 55 Zoll, die mindestens "gut" sind, aber nicht teurer als 1500 beziehungsweise 1000 Euro.

Die Geräte im Test mussten sich in den Kategorien "Bild", "Ton", "Handhabung", "Vielseitigkeit" sowie "Umwelteigenschaften" beweisen. Die Teilnote "Bild" ist mit 40 Prozent Gewichtung am Gesamturteil am stärksten vertreten, gefolgt von "Ton" und "Handhabung" mit jeweils 20 Prozent.

Philips holt den Sieg in beiden Größen

Sowohl bei den großen Geräten als auch bei den kleineren Vertretern holte Philips den Sieg. Die beiden Fernseher Philips 65OLED706 (Note "gut", 1,9) und 55OLED706 (Note "gut", 1,9) sind nicht nur die einzigen Fernseher im Testfeld, die auf die beliebte und für Qualität bekannte OLED-Technik setzen, sondern auch jeweils "sehr guten" Ton abliefern. Beide liegen bei der Bildqualität vorne und bieten nach Ansicht der Tester genug Helligkeit, um auch bei Tageslicht tolle Bilder zu produzieren. Lediglich die Fernbedienung und die Software fielen bei beiden Geräten etwas negativ auf, hier reichte es nur für ein vergleichsweise schlechtes "befriedigend".

Das günstigste Gerät unter den großen Modellen, der Samsung GU65AU8079U, holte Note "gut" (2,3) und überzeugte mit einem guten Bild und einer einfachen Handhabung. Abstriche müssen Käufer beim Ton machen, hier reichte es beim Sparmodell nur für ein "befriedigend". Außerdem stellten die Tester beim Samsung den höchsten Stromverbrauch im Testfeld fest – und vergaben mit der Teilnote 3,4 das schlechteste Urteil im Vergleich.

Samsung ist Preissieger, LG toppt alle

Samsung ist im Test unschlagbar, wenn es um einen 55-Zoll-Fernseher mit der Gesamtnote "gut" für unter 600 Euro geht. Der Samsung GU55AU8079U kostet 560 Euro, liegt mit Note "gut" (2,4) aber trotzdem qualitativ auf Augenhöhe mit den meisten Kontrahenten. Wie auch beim großen Bruder ist bei diesem Gerät mit durchschnittlichen Ton und vergleichsweise hohen Verbrauch zu rechnen.

Sollte Geld keine Rolle spielen, findet sich der beste Fernseher außerhalb des Testfelds bei LG. Dem LG OLED65C27LA verlieh Stiftung Warentest die Gesamtnote "gut" (1,6) und setzte ihn an die Spitze der aktuellen Gesamttabelle. Das lässt sich LG allerdings auch fürstlich bezahlen – 2100 Euro werden für das Gerät fällig. Das sind über 700 Euro mehr als für den genannten Philips 65OLED706 mit ebenfalls tollen Leistungen.

Den kompletten (kostenpflichtigen) Test finden Sie hier!

