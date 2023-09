Spätestens im Oktober steht für Autobesitzer der nächste Reifenwechsel an. Aber wohin mit den Sommerreifen? Ein Felgenbaum leistet hier gute Dienste. Aktuell gibt es bei eBay einen Felgenbaum von Formula 1 mit sattem Rabatt. Wie gut ist der Deal?

Zweimal im Jahr – im Frühling und im Herbst – steht beim Auto der Reifenwechsel an. Ein Felgenbaum ist dafür praktisch. Darauf lassen sich nicht nur Reifen lagern, die gerade nicht benötigt werden, die Reifen halten durch diese Form der Lagerung auch länger. eBay verkauft gerade ein Modell von Formula 1 zum Deal-Preis.

Formula-1-Felgenbaum TH 500 mit Rabatt-Coupon günstiger

Knapp 40 Euro kostet der fahrbare Felgenbaum von Formula 1 normalerweise, die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt sogar bei 124 Euro. Bei eBay ist das Tool gerade für 30,45 Euro zu ergattern. Wer zusätzlich den ausgewiesenen Rabatt-Coupon "MOTORS23" beim Check-Out eingibt, spart noch einmal 3,05 Euro und zahlt am Ende nur 27,40 Euro für den Felgenbaum. Günstiger gibt es ihn kaum.

Die Details zum Deal:

geeignet für ein Vierer-Reifen-Komplettset (Durchmesser bis 720 Millimeter)

schützt Reifen vor Druck und Verformung

kontaktlose Lagerung der einzelnen Räder

maximale Traglast bis 100 Kilogramm

Lieferung mit Schutzhülle

mit Aktionscode "MOTORS23" bis zum 20. September günstiger

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

Werden Reifen zum Beispiel auf dem Boden gelagert oder übereinander gestapelt, kann dies zu Verformungen und anderen Schäden wie Kratzern führen. Der Formula 1 Felgenbaum hilft, dies zu vermeiden. Geeignet ist das Modell für Reifen mit einem Durchmesser von 720 Millimetern und einer Reifenbreite von 255 Millimetern. Zur besseren Beweglichkeit ist der Felgenbaum mit drei stabilen Rädern ausgestattet. So lässt er sich auch beladen bequem vom Auto zum Lagerort schieben. Eine dazugehörige Hülle schützt zusätzlich.

Günstigere Alternative: Felgenbaum von Unitec

Wer ein noch günstigeres Modell sucht, wird bei Amazon fündig. Dort gibt es den Cartrend Felgenbaum von Unitec für unter 20 Euro. Er hat zwar keine Rollen, mit denen er sich bewegen lässt, bietet durch einen stabilen Standfuß aber trotzdem einen sicheren und kotaktlosen Aufbewahrungsort für Autoreifen, ohne dass Druckspuren oder Verformungen entstehen. Geeignet ist er für Felgen mit einer Breite bis 225 Millimeter.

Platzsparende und kontaktlose Aufbewahrung

Einfache Montage durch Stecksystem

Schutz der Reifen vor Verformung oder Druckstellen

Hier geht's zum Angebot bei Amazon

Für Autobesitzer, die ihren Reifenwechsel selbst durchführen und die Reifen auch in der eigenen Garage aufbewahren, kann ein Felgenbaum eine sinnvolle Anschaffung sein. Die Reifen werden so nicht nur platzsparend und sicher gelagert, sondern auch vor Druckstellen, Abreibungen und Verformungen bewahrt. Da die Reifen auf dem Felgenbaum kontaktlos voneinander gestapelt werden, kann sich zwischen ihnen auch kein Kondenswasser sammeln, was die Lebensdauer der Felgen zusätzlich verringern würde.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.