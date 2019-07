Am Mittwoch hat der französische Erfinder Franky Zapata in der Nähe von Calais einen kleinen Vorgeschmack auf das geliefert, was in Kürze folgen soll. Denn am Donnerstag will der 40-Jährige mit seinem sogenannten Flyboard, das per Düsenantrieb in der Luft gehalten wird, den Ärmelkanal überqueren. Der Flug über die Meerenge, die etwa 35 Kilometer bemisst, soll circa 20 Minuten dauern. Er startet dafür auf der französischen Seite und will dann bis nach St Margaret's Bay bei Dover düsen und dort landen. Franky Zapata hatte bereits am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, als fliegender Soldat für Aufsehen gesorgt.