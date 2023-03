Mobilfunkanbieter Freenet lockt gerade mit einem günstigem Angebot: Eine Allnet-Flat mit 38 Gigabyte Datenvolumen im Vodafone-Netz für gerade einmal 12,99 Euro Grundgebühr im Monat. Gibt es einen Haken?

Von einem guten Handytarif erwartet man heutzutage, dass ein hohes Datenvolumen und eine Flatrate zum Telefonieren inklusive ist. Dazu soll das Ganze noch möglichst wenig kosten. 12,99 Euro für eine Allnet-Flat mit 38 GB Datenvolumen klingt zunächst nach einem Tarif-Schnäppchen. Gibt es versteckte Kosten?

Freenet bietet mit nur viel Datenvolumen für wenig Geld. Auch die Anschlussgebühren von 39,99 Euro entfallen, wenn man innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit "AP frei" an den Anbieter schickt, die dann einmalig mit 0,19 Cent berechnet wird.

Das sind die Details zum Angebot:

Green LTE mit 38 GB Datenvolumen (100 Mbit/s)

Telefon- und SMS Allnet-Flat

Inkl. EU-Roaming

Kein Anschlusspreis mit Aktivierungscode "AP frei"

Preis: 12,99 Euro im Monat statt 44,99 Euro

Angebot gilt nur für kurze Zeit

Zum Angebot bei Freenet

Bei günstigen Tarifen lohnt sich immer ein Blick ins Kleingedruckte. So auch in diesem Fall: Das Angebot ist nur für sehr kurze Zeit verfügbar. Zudem gilt der Preis von 12,99 Euro nur, wenn man sich auf eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten festlegt. Zur günstigen Monatsgebühr kann man hier zwar auch den Anschlusspreis von 39,99 Euro sparen. Das gilt allerdings nur, wenn rechtzeitig nach Abschluss des Vertrags eine SMS an den Anbieter mit dem Aktivierungscode "AP frei" geschickt wird. Das ist ein wenig umständlich. Angesichts von einer Ersparnis von knapp 40 Euro lohnt es sich aber, sich eine Erinnerung im Kalender zu erstellen.

Wer mit seinem sein Smartphone viel im Netz surft oder das Gerät beispielsweise auch beruflich nutzt, möchte nicht darauf achten, ob das Datenvolumen ausgeht. In diesem Fall ist ein Premium-Vertrag die bessere Alternative. Bei Mobilfunkanbieter o2 findet sich zurzeit ein Angebot, bei dem es das iPhone 14 Plus in der neu erschienen Farbe Gelb mit 128 Gigabyte Speicher zum Unlimited Max Tarif mit einer Laufzeit von 36 Monaten gibt. Statt der veranschlagten 1149 Euro, die Apple für das Smartphone verlangt, gibt es das Gerät für einen Euro. Zudem profitiert man von unbegrenztem Datenvolumen sowie einer Telefon- und SMS Allnet-Flat für 59,99 pro Monat.

Zum Angebot bei o2

Fazit: Für wen lohnt sich ein Tarif für 12,99 Euro im Monat?

Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder im Urlaub: Musik streamen, die Lieblingsserie schauen oder Bilder posten gehört für viele Menschen mittlerweile einfach dazu. Und dafür braucht es einen Tarif mit hohem Datenvolumen. Die angebotenen 38 Gigabyte des Green LTE Tarifs von Freenet sind da weit mehr, als die meisten in einem Monat überhaupt verbrauchen können. Zusammen mit der Allnet-Flat für SMS und Telefonate sind 12,99 Euro im Monat ein mehr als faires Angebot – sofern man auf ein neues Smartphone verzichten kann. Wer allerdings auch ein Telefon zum Vertrag möchte, für den ist ein Premium-Tarif eine gute Alternative.

