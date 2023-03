von Mareike Fangmann Ob die Auffahrt vor dem Haus oder der Wohnung, die Terrasse oder der steinerne Weg im Garten: Irgendwann steht die gründliche Reinigung an. Besonders nervig sind die Fugen. Dabei kann ein elektrischer Fugenkratzer helfen.

Es gibt Gartenarbeiten, die können sogar Spaß machen: Paprika pflanzen, Rasen säen oder auch die Gartengestaltung. Dann gibt es aber die Arbeit, die einfach nur nervt. Dreckige Fugen zu reinigen, etwa. Um diese Aufgabe ein wenig erträglicher zu machen, gibt es praktische Helfer. Einer davon ist ein elektrischer Fugenkratzer, auch als Fugenreiniger oder Fugenbürste bekannt. Was Sie beim Kauf beachten sollten und welche Modelle sich lohnen.

Das sollten Sie über Fugenkratzer wissen

Wer "manuelle" Fugenkratzer nutzt, wird es kennen, dass dabei irgendwann der Rücken schmerzt, wenn man keine Verlängerung oder einen Stiel dafür nutzt. Beim Kauf eines elektrischen Fugenkratzers sollte daher alles stimmen und er sollte bestenfalls höhenverstellbar sein, damit sie ihn an Ihre Körpergröße anpassen können. Bestenfalls lassen sich die Bürsten austauschen, um für unterschiedliche Untergründe nutzbar zu sein. Toll an diesen Helfern: Sie sind in der Regel so kraftvoll, dass auf den Einsatz von Pestiziden zur Beseitigung von Verschmutzungen verzichtet werden kann. Weitere Infos zum Einsatz von einem elektrischen Fugenkratzer:

Die Metallbürsten nutzen Sie, um hartnäckige Flechten und Moos auf unempfindlichen Untergründen zu entfernen, etwa Pflasterfugen, Gehwegen oder Straßen.

Die Kunststoffbürsten nutzen Sie, um Unkraut, Moos und Flechten oder andere Verschmutzungen auf kratzempfindlichen Oberflächen zu entfernen, etwa Terrassen aus Holz. Diese Bürsten können Sie auch auf dem Balkon, etc. nutzen.

Zur Nutzung: Sie schieben das Gerät entlang der Fugen, damit die feinen Borsten in die engen Rillen eindringen können und Verschmutzungen lösen. Der Spritzschutz sorgt dafür, dass der Dreck nicht unkontrolliert durch die Gegend fliegt.

Elektrische Fugenkratzer: Drei Modelle im Vergleich

Wenn Sie sich für den Kauf eines elektrischen Fugenkratzers entscheiden, werden oftmals folgende Modelle empfohlen.

Weedbrush von Gloria

Die elektrische Fugenbürste von Gloria entfernt schnell und effizient störendes Unkraut, Moos und Verschmutzungen zwischen Pflaster- oder Terrassensteinen. Auf dieses Modell passen zudem weiche Nylon-Fugenbürsten, die besonders gut für kratzempfindliche Oberflächen geeignet sind, sowie die im Lieferumfang enthaltene messingbeschichtete Stahldrahtbürste für hartnäckigen Schmutz. Damit ist sie für viele Untergründe geeignet. Ein zusätzlicher höhenverstellbarer Zweithandgriff am Gerät sorgt für rückenschonendes Arbeiten. Mit einer Drehzahl von 1.800 U/min und einer Leistung von 300 W ist die WeedBrush besonders schnell und gründlich.

Weitere Daten

Stromart: handbetrieben

Gewicht: ca. 2,6 kg

Einhell Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 Li Kit Power X-Change

Der elektrische Fugenreiniger von Einhell hat wie das Modell von Gloria wechselbare Bürsten inklusive einer Nylon- und einer Stahlbürste im Lieferumfang. Zudem bietet sie einen stufenlos teleskopierbaren Führungsholm, einen zweiten Handgriff mit Softgriff und ein Führungsrad für die zielsichere Reinigung, einen Zwei-Punkt-Sicherheitsschalter sowie einen Akku mit praktischer LED-Füllstandsanzeige und ein Schnellladegerät der Power X-Change-Reihe. Der Akku passt auch für alle anderen Geräte der Reihe.

Weitere Daten

Stromart: Akku

Gewicht: ca. 2,4 kg

Elektrische Fugenbürste EFB von Grizzly

Der Fugenkratzer elektrisch von Grizzly entfernt schnell und effizient Unkraut, Moos und kleine Pflanzen auf Gehwegen, Terrassen, Pflastersteinen und Hof-Auffahrten. Durch den starken 400-Watt-Motor kann auf umweltschädliche Pestizide wie Glyphosat, Phosphorsäure oder auch Essig und Salz verzichtet werden. Das Gerät verfügt über einen Alu-Teleskopstiel, stabile Führungsrolle, einen Spritzschutz, werkzeuglosen Bürstenwechsel durch Schnellspannfutter sowie vier verschiedene Bürsten: zwei Metallbürsten für unempfindliche Untergründe wie Pflastersteine sowie zwei Kunststoffbürsten für empfindliche Naturstein-Untergründe.

Weitere Daten

Stromart: Akku

Gewicht: ca. 4,3 kg

