Bei der Verteidigung des Landes spielen Drohnen für die Ukraine eine große Rolle – für den Angriffskrieg der Russen allerdings ebenso. Nur fehlt es an Personal.

von Christian Hensen Im Ukraine-Krieg sind Drohnen für beide Seiten enorm wichtig. Doch besonders den russischen Angreifern mangelt es offenbar an fachkundigem Personal. Dort sucht die Söldnergruppe "Wagner" jetzt speziell nach Piloten für die Multicopter – gerne auch Gamer.

Gesucht werden "Personen, mit Erfahrung in der Steuerung von Flugsimulatoren mit Joysticks" und "Menschen, die einfach stundenlang dasitzen und spielen". Ein "Gamer-Hintergrund" sei auch nicht schlecht, so die Ausschreibung weiter. Bei der Stelle handelt es sich allerdings nicht um den Job eines Spiele-Testers, sondern von einem Gesuch der russischen Söldnertruppe Wagner. Über das russische soziale Netzwerk VKontakte sucht diese Spezialisten für die Kontrolle und Wartung sogenannter UAVs, also unbemannte Fluggeräte, häufig auch als Drohnen bezeichnet.

Keine Militärerfahrung nötig

Wie "Newsweek" berichtet, ist Jewgeni Prigoschins Truppe seit Montag auf der Suche nach neuen Rekruten, nachdem sie in Bachmut und Donezk zuletzt herbe Verluste erlitt und nun auf neues Personal angewiesen ist. Vor allem Quereinsteiger im Alter zwischen 21 und 25 sind gefragt, vorzugsweise in guter körperlicher Verfassung und mit einer Affinität zu Technik.

In der Anzeige steht ganz offen, dass auch Kandidaten ohne jegliche Militärerfahrung in Frage kommen. Die unabhängige Nachrichtenplattform "Verstka Media" hat die von Wagner angegebene Rufnummer in einem Selbstversuch kontaktiert. Dort erfuhr man nach eigenen Angaben, dass Wagner nach Personal für die Ukraine oder auch Afrika suche und zwei Arten von UAVs im Arsenal habe. Es hieß "Wir haben zwei Arten von UAVs: Copter und die ernsteren Geräte". Welche genau damit gemeint sind, ließ der Söldneranwerber offen. Bei den Quadrocoptern handelt es sich meist um Produkte des chinesischen Herstellers DJI.

"Freunde offline herausfordern"

Laut "Vertska Media" ist Wagner kein Pionier, wenn es darum geht, Menschen zu rekrutieren, die ihre Zeit gerne mit Videospielen verbringen. Demnach habe das russische Verteidigungsministerium bereits 2020 eine Anzeige auf Facebook geschaltet, bei der Personen gesucht wurden, die "Freunde offline herausfordern" wollen und "nach den echten Regeln spielen wollen, ohne Cheats und Spielstände".