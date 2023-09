von Axel Palm Wer sich die Nächte in Online-Games um die Ohren schlägt, weiß wie wichtig bequeme Gaming-Möbel sind. Welche es gibt und was Ihr Gaming-Zimmer verschönert, klärt der Ratgeber.

Stundenlange Online-Schlachten in "Dota 2", "Counterstrike: Global Offensive" oder "World of Warcraft" machen zwar Spaß, sind aber nicht unbedingt gesund. Sitzen fährt den Stoffwechsel herunter, begünstigt Übergewicht und schadet dem Rücken. Daran ändern auch die besten Gaming-Möbel nichts, sondern nur ausreichend Bewegung zwischen den Schlachten. Was Gaming-Möbel wie beispielsweise ausgewiesene Gaming-Stühle schon können, ist die Lenden der Zocker zu stützen, Getränke während der Schlacht zu halten oder einfach für eine wohlige Atmosphäre sorgen. Welches Mobiliar und welche Gadgets das schaffen, verraten wir Ihnen.

Gaming-Möbel: Der perfekte Stuhl für Zocker

Der Gaming-Stuhl ist zweifellos das Herzstück der Gaming-Möbel. Im Vergleich zu herkömmlichen Bürostühlen bietet er eine Reihe von Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten sind. Selbstredend gehören dazu höhenverstellbare Armschienen, um sie perfekt auf die Höhe des Schreibtisches anpassen zu können.

Ebenfalls wichtig ist eine Lendenstütze, die den Rücken unterstützt und dabei helfen kann, eine gesunde Sitzposition zu erhalten. Wünschenswert ist, dass sich die Rückenlehne feststellen beziehungsweise lösen lässt, sodass Sie sich zurücklehnen können. Ein Gaming-Stuhl, der all diese Eigenschaft in sich vereint, ist der Gaming-Stuhl TC100 RELAXED von Corsair. Er ist bis zu 120 Kilogramm belastbar und bietet ein höhenverstellbares Lendenkissen.

Natürlich lassen sich seine Armschienen in der Höhe verstellen und er bietet eine Relaxfunktion, also eine flexible Rückenlehne, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können. Noch mehr Komfort bieten nur Gaming-Stühle mit Massagefunktion. Der Delman Gaming-Stuhl ist ein Modell, das während der Online-Schlacht Ihren Rücken durchknetet.

Der Gaming-Tisch

Ein Gaming-Tisch klingt erst einmal unnötig und zugegeben, ein normaler Schreibtisch tut es auch. Allerdings bieten ausgewiesene Gaming-Tische durchaus Vorteile, die normale Tische vermissen lassen. Erstens sollte ein Gaming-Tisch auf jeden Fall Löcher für die etlichen Kabel bieten. Gutes Kabelmanagement vermeidet Kabelsalat und sorgt schlicht für Ordnung. Daneben bieten hochwertige Gaming-Tische Halterungen für Headsets, die sonst einfach auf dem Tisch herumfliegen.

Neben der Headset-Halterung bieten Gaming-Tische auch meist noch eine Getränkehalterung. Nichts ist nerviger, als seinen Drink während eines hitzigen Online-Gefechts zu verschütten. Und was Gaming-Tische ihren normalen Tisch-Brüdern voraushaben, ist, dass Sie in der Regel kein Mauspad brauchen, welche die Tischoberfläche als solches ausgelegt ist. Das hat den Vorteil, dass Sie beim Zocken auch nicht mehr vom Mauspad abrutschen.

Der Gaming-Tisch von Homall vereint all diese positiven Eigenschaften in sich. Er ist 140 Zentimeter breit, bietet an der rechten Ecke eine Getränke- und an der linken eine Headset-Halterung. Selbst an die Controller dachte der Hersteller, auch für sie bietet der Tisch eine Halterung. Die Tischplatte können Sie leider nicht als Mauspad nutzen, dafür liefert der Hersteller ein riesiges, auf den Tisch zugeschnittenes Mauspad mit. Was fehlt, sind leider Löcher, durch die Sie die Kabel von Maus, Tastatur und Bildschirm leiten können.

Maus-Bungee und Headeset-Halterung

Wenn Sie keine Lust haben, viel Geld für einen Gaming-Tisch auszugeben, brauchen Sie aber nicht zu verzagen. Es gibt verschiedene Headset- und Getränke-Halterungen, die Ihren normalen Schreibtisch im Nu und kostengünstig in einen Gaming-Schreibtisch verwandeln wie beispielsweise dieses Modell, das Headset- und Getränkehalterung in einem ist.

Und auch extra große Mauspads können Sie problemlos nachkaufen. Ein passendes Modell ist das G840 von Logitech. Ein weiteres cleveres Gaming-Gadget für den Schreibtisch ist ein sogenanntes Maus-Bungee. Darin klemmen Sie das Kabel Ihrer Maus ein, was dafür sorgt, dass sich dieses beim Spielen nicht mehr verheddert. Praktisch.

Gaming-Licht

Licht ist zwar kein Möbelstück, aber für ein wohliges Gaming-Zimmer mindestens so wichtig wie Stuhl und Tisch. Um eine angenehme Gaming-Atmosphäre zu kreieren, bieten sich Zockern mehrere Möglichkeiten. Teuer aber komfortabel sind die Produkte von Philips Hue. Die lassen sich mit der Hue-Sync-Desktop-Software auf das Spielerlebnis anpassen, sodass das Licht im Raum simultan zu den Farben auf dem Bildschirm leuchtet. Günstiger als Hue sind Alternativen wie die smarten Glühbirnen von TP-Link. Die lassen sich dafür nicht mit dem Computer synchronisieren. Beliebt unter Gamern sind außerdem die Lichtpaneele von Nanoleaf. Dabei handelt es sich um Dreiecke oder Hexagone, die sich beliebig aneinander erweitern lassen.

